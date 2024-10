Τζεφ Κέιπς: Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο άλλοτε «δυνατότερος άνθρωπος στον κόσμο» και ρέκορντμαν στη σφαιροβολία

Δυσάρεστη είδηση για το χώρο του αθλητισμού στη Μεγάλη Βρετανία. “Έφυγε” από τη ζωή σε ηλικία 75 ετων ο Τζεφ Κέιπς, πρώην νικητής του “World’s Strongest Man” και κάτοχος του βρετανικού ρεκόρ σφαιροβολίας.

Ο Τζεφ Κέιπς αγωνίστηκε για τη Μεγάλη Βρετανία στη σφαιροβολία σε τρεις Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήταν έκτος στο Μόντρεαλ το 1976 και στη συνέχεια πέμπτος στη Μόσχα το 1980

Επίσης, κέρδισε δύο τίτλους στην Κοινοπολιτεία. Κέρδισε το χρυσό στους αγώνες του 1984 στο Κράιστσερτς, όταν κατέγραψε ρεκόρ ρίψης 20,74 μέτρων, ενώ συνέχεια υπερασπίστηκε τον τίτλο τέσσερα χρόνια αργότερα στο Έντμοντον του Καναδά.

Η προσωπική του καλύτερη ρίψη 21,68 μέτρων το 1980, εξακολουθεί να παραμένει βρετανικό ρεκόρ!

Κατέκτησε το χρυσό στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κλειστού στίβου στο Γκέτεμποργκ και το Μόναχο το 1984 και το 1986, αντίστοιχα. Κέρδισε επίσης το χάλκινο στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα το 1984 στη Ρώμη.

Geoff Capes, British shot put record holder and two-time world’s strongest man, has died aged 75. In 1976, Tonight spent some time with him as he prepared for the Olympics lifting tonnes of weights, consuming countless calories and breeding budgies. pic.twitter.com/b5Va6c1szX

Η British Athletics έστειλε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του Κέιπς, με ανάρτησή της στο “X” (πρώην Twitter) τονίζοντας ότι “με λύπη άκουσε την είδηση” του θανάτου του.

British Athletics are saddened to hear the news of former British shot putter, Geoff Capes’ passing.



Our condolences go out to his family and friends at this time. pic.twitter.com/IvgWq4X4bA