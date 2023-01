Οι αναρτήσεις των Γιουβέντους, Σαμπντόρια και Τσέλσι με τα μηνύματά τους, για το θάνατο του Τζιανλούκα Βιάλι.

Ο Τζιανλούκα Βιάλι πέθανε σε ηλικία 58 ετών, χάνοντας τη “μάχη” με τον καρκίνο, έχοντας διαγράψει μια μεγάλη πορεία στο χώρο του ποδοσφαίρου με τις Σαμπντόρια, Γιουβέντους και Τσέλσι.

Ο Βιάλι συνέδεσε αρχικά το όνομα του με τη Σαμπντόρια, (1984-1992) με την οποία έφτασε στην κατάκτηση ενός πρωταθλήματος (1990/91), τριών Κυπέλλων Ιταλίας (1984/85, 1987/88, 1988/89) ενός Σούπερ Καπ (1991/92), αλλά και στον χαμένο τελικό του Champions League τη σεζόν 1992/93.

Βρέθηκε στην Γιουβέντους το καλοκαίρι του 1992 και τα επόμενα τέσσερα χρόνια “τρομοκράτησε” τις αντίπαλες άμυνες, κάνοντας μάλιστα ένα εκπληκτικό δίδιμο με τον Ραβανέλι (στην Σαμπντόρια είχε κάνει κάτι ανάλογο με τον Μαντσίνι).

Με την Γιουβέντους κατέκτησε το Champions League (1995/96), ένα Κύπελλο UEFA (1992/93), ένα Πρωτάθλημα Ιταλίας (1994/95), ένα Κύπελλο Ιταλίας (1994/95) και το Σούπερ Καπ Ιταλίας (1995/96).

Ακολούθησε μια τριετία (1996-1999) στην Αγγλία για την Τσέλσι, κατακτώντας Ευρωπαικό Σουπερ Καπ (1998/99), League Cup (1998) και FA Cup (1997), «κρεμώντας» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σε ηλικία 35 ετών. Μάλιστα, στους “μπλε” εργάστηκε ως παίκτης – προπονητής.

Σαμπντόρια, Γιουβέντους και Τσέλσι εξέφρασαν τη θλίψη τους για το θάνατο του Τζιανλούκα Βιάλι, με αναρτήσεις στα social media. Μάλιστα, οι Λονδρέζοι “μαύρισαν” το σήμα της ομάδας, σε ένδειξη πένθους.

