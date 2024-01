Ο Νικ Κύργιος ήταν αυτός που πήρε τη συνέντευξη στο γήπεδο από τον Νόβακ Τζόκοβιτς μετά τον αγώνα με τον Τέιλορ Φριτζ για τα προημιτελικά του Australian Open.

Ο Νικ Κύργιος έχει μία ιδιαίτερη σχέση με τον Τζόκοβιτς. Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, ωστόσο παραμένει στα γήπεδα του Australian Open σε ρόλο σχολιαστή.

Ο Κύργιος πήρε, μάλιστα, την πρώτη του on-court συνέντευξη, ρωτώντας μεταξύ άλλων τον φίλο του Νόβακ Τζόκοβιτς για το ποιο είναι το μυστικό του να διατηρείται για τόσα χρόνια στο κορυφαίο επίπεδο.

Ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο είπε πρόσφατα ότι έχει μια ξεχωριστή σχέση με ένα συγκεκριμένο δέντρο και ο 28χρονος Αυστραλός ζήτησε να μάθει ποιο είναι αυτό, μήπως τον βοηθήσει να επιστρέψει υγιής για να τον αντιμετωπίσει στη Rod Laver Arena.

If you see someone in the Royal Botanic Gardens hanging upside down from a tree in the near future, at least you'll know why! 😂