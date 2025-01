Τζόλης: Ενδιαφέρον από Έβερτον, Γουλβς και Κρίσταλ Πάλας για τον Έλληνα επιθετικό σύμφωνα με δημοσιεύματα

O Χρήστος Τζόλης βρίσκεται στο στόχαστρο αρκετών ομάδων, με αγγλικό δημοσίευμα να αναφέρει πως για τον 23χρονο ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται ομάδες της Premier League και συγκεκριμένα οι Έβερτον, Γουλβς και Κρίσταλ Πάλας.

Ο Τζόλης το περασμένο καλοκαίρι πήρε μεταγραφή από την Φορτούνα Ντίσελντορφ στην Κλαμπ Μπριζ έναντι 6,5 εκατομμυρίων ευρώ, με τους Βέλγους να τρίβουν τα χέρια τους, καθώς ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ σε 34 παιχνίδια μετράει 12 γκολ και 8 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Οι εξαιρετικές του εμφανίσεις μάλιστα σε πρωτάθλημα και Champions League έχουν ως αποτέλεσμα ο Τζόλης να βρίσκεται στο στόχαστρο αρκετών ομάδων, με τους Άγγλους να υποστηρίζουν πως ήδη 3 ομάδες από την Premier League εξετάζουν την περίπτωση του.

Ο λόγος για τις Έβερτον, Κρίσταλ Πάλας και Γουλβς, οι οποίες θέλουν να ενισχυθούν μεσοεπιθετικά και ο Τζόλης αποτελεί μια περίπτωση που θα μπορούσε να τις ανέβαζε επίπεδο.

#Exclusive @caughtoffside

Crystal Palace, Wolverhampton and Everton have Club Brugge star Christos Tzolis on their radar as they look to strengthen their squad.



▫️Everton are preparing a strong bid for Tzolis, utilising the proceeds from the transfer of Amadou Onana to… pic.twitter.com/kThDFfQYER