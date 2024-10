Τζορτζ Μπάλντοκ: Η Εθνική Αγγλίας και ο αρχηγός της Χάρι Μαγκουάιρ αποχαιρέτησαν τον διεθνή ποδοσφαιριστή

Τραγική ειρωνεία στο θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ ήταν το γεγονός ότι “κόπηκε” από την Εθνική ποδοσφαίρου λόγω τραυματισμού και έμεινε στην Ελλάδα, αντί να βρεθεί με την αποστολή της ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Αγγλία για το παιχνίδι του Nations League.

Ο Μπάλντοκ πέθανε μία ημέρα πριν τη “μάχη” της Αγγλίας με την Ελλάδα και τα “τρία λιοντάρια”, αλλά και ο αρχηγός της εθνικής ομάδας και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Χάρι Μαγκουάιρ, έκαναν σχετικές αναρτήσεις στα social media.

Ο Μαγκουάιρ ανέβασε μία φωτογραφία του Μπάλντοκ και έγραψε “RIP” (σ.σ. αναπαύσου εν ειρήνη), ενώ η εθνική Αγγλίας ανέφερε τα εξής: “Είμαστε πολύ λυπημένοι για τον θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ. Ο Τζορτζ ήταν κοντά σε πολλούς παίκτες μας και εκπροσώπησε την Ελλάδα – τους αντιπάλους μας το βράδυ της Πέμπτης. Σκεφτόμαστε την οικογένεια, τους φίλους και τους συμπαίκτες του Τζορτζ σε σύλλογο και χώρα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή”.

We’re extremely saddened by the passing of George Baldock.



George was close to many of our players, and represented Greece – our opponents on Thursday night.



We’re thinking of George’s family, friends and team-mates at club and country at this difficult time. ❤️ https://t.co/agVypQ2eVK