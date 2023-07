Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει σήμερα (30/07) τα γενέθλιά του και μετά την ΠΑΕ Ολυμπιακός ευχές του έστειλε και η Νότιγχαμ Φόρεστ από την Αγγλία.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης γεννήθηκε στις 30 Ιουλίου 1967 και γιορτάζει πλέον τα γενέθλιά του, ως ιδιοκτήτης τόσο του Ολυμπιακού, όσο και της Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία και δεν ξέχασε τον Έλληνα “ισχυρό άνδρα” της.

“Ευχόμαστε χρόνια πολλά στον ιδιοκτήτη μας, Βαγγέλη Μαρινάκη”, έγραψε έτσι στη σχετική της ανάρτηση, η αγγλική ομάδα, την οποία και επανέφερε πέρυσι στην Premier League.

Wishing a very happy birthday to our owner, Evangelos Marinakis ❤️ pic.twitter.com/ru8egdUVJ5