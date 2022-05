Η κάμερα της Euroleague “τρύπωσε” στον πάγκο της ομάδας που κοουτσάρει ο Βασίλης Σπανούλης, στο Adidas Next Generation Tournament.

Η Euroleague θέλησε να δείξει τον… προπονητή, Βασίλη Σπανούλη και παρουσίασε στιγμές όπου ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ δίνει οδηγίες και συμβουλές στους παίκτες του, με μια από αυτές να έχει αποδέκτη τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ.

Να αναφέρουμε ότι ο πρώην ηγέτης του Ολυμπιακού προετοιμάζει την ομάδα που θα παρατάξει στο Adidas Next Generation Tournament του Βελιγραδίου, στο πλαίσιο του Final Four 2022.

An insight into the coaching style of one of the EuroLeague’s greatest players!



Imagine having Vassilis Spanoulis break it down for you 👀#F4GLORY | #adidasNGT pic.twitter.com/wlTm6t2sQR