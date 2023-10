Η ένοπλη τρομοκρατική επίθεση που είχαμε το βράδυ της Δευτέρας (16.10) στις Βρυξέλλες έφερε και την οριστική διακοπή του Βέλγιο – Σουηδία, για τα προκριματικά του Euro 2024.

Ένοπλος άνοιξε πυρ στο κέντρο των Βρυξελλών το βράδυ της Δευτέρας (16.10), σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο ανθρώπους, ενώ τραυμάτισε ακόμη έναν. Μάλιστα φέρεται να φώναξε «Allahu Akbar» («Ο Αλλάχ είναι μεγάλος»).

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν βελγικά Μέσα, τα θύματα φορούσαν φανέλες της εθνικής Σουηδίας (η οποία αντιμετωπίζει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Βελγίου στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης για το Euro 2024). Μάλιστα, δημοσιεύματα ανέφεραν πως κατευθύνοντας προς το γήπεδο.

Φυσικά, το περιστατικό έγινε γνωστό και στο “Κινγκ Μποντουίν”. Αρχικά, η αναμέτρηση δεν ξεκίνησε στην ώρα της, για το δεύτερο ημίχρονο, την ώρα που άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες για διακοπή του αγώνα.

Σύμφωνα με το nieuwsblad οι παίκτες της εθνικής ομάδας της Σουηδίας ανακοίνωσαν στο ημίχρονο του αγώνα ότι δεν θέλουν πλέον να παίξουν το δεύτερο ημίχρονο, την ώρα που οι οπαδοί δεν αποχωρούσαν από τις εξέδρες. Την ίδια στιγμή, οι Βέλγοι ποδοσφαιριστές συμφώνησαν με την απόφασή τους, με τον διαιτητή να αποφασίζει για την οριστική διακοπή του αγώνα.



Για την… Ιστορία, το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα 5 χιλιόμετρα από γήπεδο! Το σκορ ήταν στο 1-1, με τον Γκιόκερες στο 15′ να ανοίγει το σκορ και τον Λουκάκου στο 31′ να ισοφαρίζει από την άσπρη βούλα.

#BREAKING #Belgium #Bruxelles At least two dead following shooting in Brussels, Belgium. pic.twitter.com/IgSND3c3Lu