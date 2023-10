Ο πόλεμος στο Ισραήλ έχει οδηγήσει σε μία σειρά από αναβολές αγώνων, μεταξύ των οποίων και το Βιγιαρεάλ – Μακάμπι Χάιφα, για τον όμιλο του Παναθηναϊκού στο Europa League.

Την επόμενη εβδομάδα, στις 26 Οκτωβρίου, η Βιγιαρεάλ ήταν προγραμματισμένο να υποδεχθεί τη Μακάμπι Χάιφα, αλλά η UEFA άλλαξε την ημερομηνία του αγώνα, ορίζοντάς το για τις 6 Δεκεμβρίου.

Αντίστοιχα, η UEFA ανακοίνωσε ότι το Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ζόρια Λουάνσκ για το Conference League θα διεξαχθεί στις 25 Νοεμβρίου, ενώ η αναμέτρηση Βέλγιο – Σουηδία που διεκόπη στο ημίχρονο, μετά τη δολοφονία δύο οπαδών στις Βρυξέλλες, δεν θα συνεχιστεί και το 1-1 του 45λεπτου θα είναι και το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα.

Belgium-Sweden #EURO2024 qualifier abandoned with 1-1 score confirmed as final.



No UEFA competition match to be played in Israel until further notice.



Maccabi Haifa withdraw from #UYL.



