Ο βοηθός προπονητή των Βανκούβερ Κάνακς (σ.σ. ομάδα χόκεϊ), Μράιαν Χάμιλτον, έψαξε και βρήκε τη γυναίκα που -με την παρατηρητικότητα της- του έσωσε τη ζωή.

Τον περασμένο Οκτώβριο ο Μπράιαν Χάμιλτον καθόταν στον πάγκο των Βανκούβερ Κανάκς και -για καλή του τύχη- παρατήρησε μια νεαρή γυναίκα στην εξέδρα, που προσπαθούσε να του τραβήξει την προσοχή.

Η επιμονή της οπαδού των Κράκεν τον έκανε να πλησιάσει, με την γυναίκα να τον ενημερώνει -με μήνυμα που έγραψε στο κινητό της- πως η ελιά που έχεις στο πίσω μέρος του λαιμού του είναι καρκίνος.

Ο Χάμιλτον έκανε τις απαραίτητες εξετάσεις και διαπίστωσε πως η άγνωστη 22χρονη γυναίκα είχε δίκιο, αφού έπασχε από μελάνωμα, το οποίο, όμως, ευτυχώς, πρόλαβε σε αρχικό στάδιο.

«Ο γιατρός μου είπε πως αν το είχα αγνοήσει για 4-5 χρόνια, δεν θα ήμουν εδώ. Δεν ήξερα καν ότι είχα την ελιά. Αυτή μου το έδειξε, δεν μπορώ να καταλάβω πώς το είδε. Δεν ήταν πολύ μεγάλη, φορούσα μπουφάν, φορούσα μια συσκευή που δένει σε εκείνο το σημείο, υπήρχαν καλώδια… Ξεκάθαρα είναι ήρωας».

Ο Χάμιλτον ξεκίνησε ένα… αγώνα για να βρει τη συγκεκριμένη γυναίκα, με μια διαδικτυακή εκστρατεία μέσω του internet. «Το μήνυμα που μου έδειξες στο κινητό σου θα μείνει για πάντα στο μυαλό μου. Άλλαξες τη ζωή σε εμένα και την οικογένειά μου. Το ένστικτό σου ήταν σωστό, είχα μελάνωμα και χάρη στην επιμονή σου και τη βοήθεια των γιατρών, έφυγε. Ψάχνουμε αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο. Μοιραστείτε το μήνυμα για να μας βοηθήσετε να βρούμε τον πραγματικό ήρωα για να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας», έγραψε μεταξύ άλλων.

Τελικά, τα… ίχνη της 22χρονης φοιτήτριας της ιατρικής, Νάντια Πόποβιτς, βρέθηκαν. Μάλιστα, η νεαρή κοπέλα συναντήθηκε με τον 47χρονο προπονητή πριν από το τελευταίο παιχνίδι των Κάνακς.

