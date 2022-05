Η Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη έγραψε ιστορία στην Αγγλία. Έπειτα από 23 χρόνια, οι “Reds” επέστρεψαν στην Premier League, μετά τη νίκη με 1-0 στον τελικό ανόδου κόντρα στη Χάντερσφιλντ.

Χιλιάδες οπαδοί της Νότιγχαμ Φόρεστ συγκεντρώθηκαν από νωρίς στην «Old Market Square», προκειμένου να πανηγυρίσουν την επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια και να αποθεώσουν τους ποδοσφαιριστές του Στιβ Κούπερ.

My desire, is always to be here ❤️



🌳🔴 #NFFC pic.twitter.com/lp9h2KCgEG