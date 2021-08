Απίστευτα πράγματα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του αγώνα Νις – Μαρσέιγ για το πρωτάθλημα Γαλλίας. Οπαδοί των γηπεδούχων μπούκαραν στον αγωνιστικό χώρο για να προπηλακίσουν τους παίκτες των φιλοξενούμενων και για λίγα λεπτά επικράτησε χάος. Διακόπηκε οριστικά το παιχνίδι υπέρ της Νις!

Το ντέρμπι της νότιας Γαλλίας ανάμεσα στη Νις και τη Μαρσέιγ τινάχθηκε στον αέρα στο 74′. Ο Ντμίτρι Παγέτ δέχθηκε βροχή αντικειμένων από τους οπαδούς των γηπεδούχων και εκνευρισμένος πήρε ένα μπουκάλι και το πέταξε πίσω στην κερκίδα.

Η κίνηση του αυτή πυροδότησε την αντίδραση των οπαδών της Νις, οι οποίοι μπούκαραν στον αγωνιστικό χώρο και προσπάθησαν να λιντσάρουν τους ποδοσφαιριστές της Μαρσέιγ, οι οποίοι ήταν έξαλλοι.

Δυνάμεις ασφαλείας μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, προκειμένου να επιβάλλουν την τάξη, με τον αγώνα να διακόπτεται. Οι παίκτες της Μαρσέιγ, μετά τα όσα έγιναν, δεν ξαναβγήκαν ποτέ στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας και τη στήριξη της διοίκησης τους, με τον διαιτητή να δίνει το παιχνίδι στα χαρτιά (σ.σ. 3-0) στη Νις. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η υπόθεση θα έχει πολλά επεισόδια ακόμα, μιας και οι Μασσαλοί θα προσφύγουν στην ποδοσφαιρική δικαιοσύνη.

Jorge Sampaoli is really wanting to throw down and knock someone out.



Marseille and now Nice squads having a real shuffle now. Basile Boli also wanting to uppercut someone.



Just wow. pic.twitter.com/yHcVRs0tIM