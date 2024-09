Χάντερ Γούντχολ και Τάρα Ντέιβις-Γούντχολ το «χρυσό» ζευγάρι του στίβου με πρωτιά σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες

Ο Χάντερ Γούντχολ πήρε το χρυσό μετάλλιο στο T62 400μ στους Παραολυμπιακούς Αγώνες 2024 και ακολούθησε την σύζυγός του, Τάρα Ντέιβις-Γούντχολ, στον “χρυσό” δρόμο που αυτή άνοιξε, στους Ολυμπιακούς Αγώνες που προηγήθηκαν.

Ένα “power couple” του κλασικού αθλητισμού. Χάντερ Γούντχολ και Τάρα Ντέιβις-Γούντχολ κατάφεραν να συγκεντρώσουν τους παγκόσμιους “προβολείς” με τις «χρυσές» τους επιτυχίες στους Παραολυμπιακούς Αγώνες 2024 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024, αντίστοιχα.

Πριν από περίπου ένα μήνα, ο Χάντερ Γούνχολ στήριξε και τελικά ζητωκραύγασε για την επιτυχία της συζύγου του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, στον τελικό του μήκους.

Τώρα, ήταν η σειρά της Αμερικανίδας αθλήτριας να κάνει το ίδιο μέσα στο “Stade de France”. Ο Χάντερ Γούντχολ, στα 25 του χρόνια, κατάφερε να στεφθεί Παραολυμπιονίκης στα 400 μέτρα Τ62, μετά από έναν αγώνα γεμάτο ένταση και πάθος.

Tara Davis-Woodhall and Hunter Woodhall are FINALLY celebrating now that they both have GOLD MEDALS! #ParisParalympics pic.twitter.com/YpC96e16ha