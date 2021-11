Ένα νέο βραβείο… λάνσαρε φέτος το περιοδικό France Football και η FIFA στο πλαίσιο της βράβευσης για τη Χρυσή Μπάλα της σεζόν, με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι να γίνεται ο πρώτος που αναδεικνύεται επιθετικός της χρονιάς.

Ο Πολωνός επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου, που “έσπασε” όλα τα ρεκόρ σκοραρίσματος την περασμένη σεζόν, ξεπερνώντας ακόμη και τον Γκερντ Μίλερ στους “Βαυαρούς”, έλαβε έτσι ένα ακόμη βραβείο στην τεράστια καριέρα του.

Ο Λεβαντόφσκι είναι πάντως μεταξύ των υποψηφίων και για τη Χρυσή Μπάλα, όπου όμως το φαβορί για την κατάκτηση είναι ο Λιονέλ Μέσι.

The striker of the year award goes to… Robert Lewandowski ! 🦾 #ballondor pic.twitter.com/OEy9mlSjki