Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος διέψευσε τις φήμες εξαγοράς της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτηση στα social media έσπευσε να διαψεύσει τα σενάρια πώλησης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, που είχαν κυκλοφορήσει τις τελευταίες ώρες.

Ο Γιαννακόπουλος, όχι μόνο διέψευσε την πώληση του Παναθηναϊκού, αλλά δήλωσε και άγνοια για την εταιρεία ION Capital, που υποτίθεται ότι θα αγοράσει τους πράσινους, κάνοντας μάλιστα και ένα λογοπαίγνιο με την ομώνυμη μάρκα σοκολάτας στην ανάρτηση που έκανε στο instagram.

«Διαβάζω, διαβάζω… Θα μου πει κανένας και μένα ποια είναι αυτή η ΙΟΝ Capital. Γιατί εγώ πάντα Lactaκιας ήμουν. Και η ΙΟΝ αμυγδάλου γ@μ@ει, αλλά εγώ πάντα Lactaκιας ήμουν», δήλωσε χαρακτηριστικά στο story που έκανε στο instagram ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.