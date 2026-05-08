Αθλητικά

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος διέψευσε τις φήμες εξαγοράς της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Την άγνοιά του εξέφρασε ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού στα σενάρια πώλησης της ΚΑΕ
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο παιχνίδι κόντρα στη Βαλένθια / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτηση στα social media έσπευσε να διαψεύσει τα σενάρια πώλησης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, που είχαν κυκλοφορήσει τις τελευταίες ώρες.

Ο Γιαννακόπουλος, όχι μόνο διέψευσε την πώληση του Παναθηναϊκού, αλλά δήλωσε και άγνοια για την εταιρεία ION Capital, που υποτίθεται ότι θα αγοράσει τους πράσινους, κάνοντας μάλιστα και ένα λογοπαίγνιο με την ομώνυμη μάρκα σοκολάτας στην ανάρτηση που έκανε στο instagram.

«Διαβάζω, διαβάζω… Θα μου πει κανένας και μένα ποια είναι αυτή η ΙΟΝ Capital. Γιατί εγώ πάντα Lactaκιας ήμουν. Και η ΙΟΝ αμυγδάλου γ@μ@ει, αλλά εγώ πάντα Lactaκιας ήμουν», δήλωσε χαρακτηριστικά στο story που έκανε στο instagram ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
119
118
106
103
91
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo