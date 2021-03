Μετά από ένα εξαιρετικό παιχνίδι στο Μαϊάμι Όπεν, η Μαρία Σάκκαρη κατάφερε να “λυγίσει” στο τάι μπρέικ την Τζέσικα Πεγκούλα και να προκριθεί στα προημιτελικά του τουρνουά.

Οι δύο αθλήτριες “συγκρούστηκαν” για πάνω από δύο ώρες στο κορτ, μέχρι να πάρει η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, δείχνοντας τη… σπαρτιάτική ψυχή της στο ματς, καθώς “έσβησε” και έξι ματς πόιντ της αντιπάλου της.

Η Αμερικανίδα αθλήτρια είχε πάντως θερμό χαιρετισμό με τη Σάκκαρη στο τέλος του αγώνα, ενώ υποκλίθηκε στη νίκη της και μέσω twitter, όπου και έγραψε: «Σίγουρα τα δώσαμε όλα, μεγάλος σεβασμός στη Μαρία Σάκκαρη».

Safe to say we left it all out there, much respect @mariasakkari 🙏 https://t.co/dVR6svbL7B