Υποψήφιος πρόεδρος της Μπαρτσελόνα θέλει να δώσει το όνομα του Μέσι στο Καμπ Νόου

Μετά την αποχώρηση του Μπαρτομέου, η Μπαρτσελόνα βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο για την προεδρία του συλλόγου κι ένας από τους υποψήφιους θα είναι κι ο Εμιλί Ρουσό.

Στην προσπάθειά του να κάνει λοιπόν “ντόρο” με την υποψηφιότητά του, ο Ρουσό φέρεται να πρότεινε δημοψήφισμα για την αλλαγή του ονόματος στο εμβληματικό γήπεδο της Βαρκελώνης το Καμπ Νόου.

Ο Ρουσό θέλει να το μετονομάσει σε “Λέο Μέσι” προς τιμήν του Αργεντινού σούπερ σταρ, σε μία κίνηση που ίσως αποσκοπεί και στην παραμονή του παίκτη στην Μπαρτσελόνα και μετά το ερχόμενο καλοκαίρι.

