Ο Μεξικανός Σέρχιο Πέρεζ πήρε μια σπουδαία νίκη, την πρώτη του στο λαμπερό Grand Prix του Μονακό! Ο poleman, Σαρλ Λεκλέρκ, έμεινε εκτός βάθρου. Το 1-3 έκανε η Red Bull. Δεύτερος ο Σάινθ της Ferrari.

Το να κερδίζεις στο Μονακό, είναι κάθε άλλο παρά εύκολη υπόθεση, αλλά ο Σέρχιο Πέρεζ τα κατάφερε! Ο Μεξικανός πιλότος κατάφερε να πάρει τερματίσει πρώτος σε G.P. (2η φορά ως οδηγός της Red Bull και 3η στην καριέρα του), μετά από ένα επεισοδιακό, Grand Prix με δύο κόκκινες σημαίες, με δύσκολες καιρικές συνθήκες και με ένα απίστευτο ατύχημα για τον Μικ Σουμάχερ.

Ο Κάρλος Σάινθ με την Ferrari ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν πήρε την τρίτη θέση με την έτερη Red Bull.

Ένα λάθος της Ferrari κόστισε ακριβά στον Σαρλ Λεκλέρ. Παρότι ξεκίνησε από την pole position, ο Μονεγάσκος τερμάτισε τελικά στην 4η θέση, μέσα στο “σπίτι” του.

PEREZ WINS IN MONACO!!!



The Mexican takes the chequered flag after an extraordinary race, Sainz finishes second, Verstappen third#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/HJktBZtkVf