Αυτοκίνητο ασφαλείας στον 27ο γύρο του Grand Prix της Formula 1 στο Μονακό και τελικά κόκκινη σημαία. Περίεργο αλλά και τρομακτικό ατύχημα για τον Μικ Σουμάχερ, με την Hass του.

Μπορεί να μην έτρεχε με πολλά χιλιόμετρα, αλλά ο Μικ Σουμάχερ είχε ένα τρομακτικό ατύχημα, κατά τη διάρκεια του Grand Prix της Formula 1 στο Μονακό.

Ο Γερμανός πιλότος της Hass έχασε τον έλεγχο στον 27ο γύρο και προσέκρουσε δύο φορές στις μπαριέρες. Η εικόνα του μονοθεσίου του να κόβεται στη μέση (!) σόκαρε τους πάντες, με τον Μικ Σουμάχερ να ενημερώνει άμεσα ότι δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα και λίγο μετά να βγαίνει και να περπατάει.

Οι διοργανωτές έβγαλαν δυο κίτρινες σημαίες, απομάκρυναν γρήγορα το μονοθέσιο, αλλά στο 30ο γύρο έβγαλαν κόκκινη σημαία, αφού δεν γινόταν να καθαριστεί εύκολα το σημείο και να διορθωθεί η ζημιά στις μπαριέρες, στέλνοντας τους πιλότους στα πιτς.

⚠️ SAFETY CAR ⚠️



Mick Schumacher walks away from his car after crashing into the barriers at the Swimming Pool section #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/yHQszKxGpg