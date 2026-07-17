Η Zeekr πηγαίνει στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού 2026

Πληθαίνουν οι συμμετοχές των μαρκών στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού που θα διεξαχθεί 12 – 18 Οκτωβρίου, στο Paris Expo Porte de Versailles, με τη Zeekr να είναι μια από αυτές τις μάρκες.

Η premium μάρκα αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων του ομίλου Geely, θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην Έκθεση του Παρισιού – άλλωστε έχει και σύντομη παρουσία στην Ευρώπη – μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας.

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Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πορεία της Zeekr, η οποία δραστηριοποιείται ήδη σε 15 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.

Στο Παρίσι η Zeekr θα διαθέτει ολόκληρη την ευρωπαϊκή της γκάμα: το αμιγώς ηλεκτρικό μεσαίο SUV Zeekr 7X, το Zeekr 001 shooting brake, το compact SUV Zeekr X, καθώς και το ολοκαίνουργιο Zeekr 7GT.

Παράλληλα, η εταιρεία θα αποκαλύψει νέες εξελίξεις που αφορούν τη στρατηγική και το μέλλον της μάρκας, ενώ θα παρουσιάσει προηγμένες τεχνολογίες που προδιαγράφουν την επόμενη γενιά της premium ηλεκτρικής κινητικότητας.

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Στο Παρίσι θα είναι παρούσα και η Geely, ως μάρκα.

Η 91η διοργάνωση του Σαλονιού Αυτοκινήτου του Παρισιού αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών, με περισσότερους από 60 κατασκευαστές αυτοκινήτων να έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους. Η συνολική εκθεσιακή επιφάνεια απλώνεται σε έκταση 85.000 τετραγωνικών μέτρων.