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Η Zeekr πηγαίνει στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού 2026

Νέο κεφάλαιο στην Ευρώπη με την πρώτη της συμμετοχή σε κορυφαία Έκθεση
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Δημήτρης Μπαλής
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Πληθαίνουν οι συμμετοχές των μαρκών στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού που θα διεξαχθεί 12 – 18 Οκτωβρίου, στο Paris Expo Porte de Versailles, με τη Zeekr να είναι μια από αυτές τις μάρκες.

Η premium μάρκα αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων του ομίλου Geely, θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην Έκθεση του Παρισιού – άλλωστε έχει και σύντομη παρουσία στην Ευρώπη – μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πορεία της Zeekr, η οποία δραστηριοποιείται ήδη σε 15 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.

Στο Παρίσι η Zeekr θα διαθέτει ολόκληρη την ευρωπαϊκή της γκάμα: το αμιγώς ηλεκτρικό μεσαίο SUV Zeekr 7X, το Zeekr 001 shooting brake, το compact SUV Zeekr X, καθώς και το ολοκαίνουργιο Zeekr 7GT.

Παράλληλα, η εταιρεία θα αποκαλύψει νέες εξελίξεις που αφορούν τη στρατηγική και το μέλλον της μάρκας, ενώ θα παρουσιάσει προηγμένες τεχνολογίες που προδιαγράφουν την επόμενη γενιά της premium ηλεκτρικής κινητικότητας.

Στο Παρίσι θα είναι παρούσα και η Geely, ως μάρκα.

Η 91η διοργάνωση του Σαλονιού Αυτοκινήτου του Παρισιού αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών, με περισσότερους από 60 κατασκευαστές αυτοκινήτων να έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους. Η συνολική εκθεσιακή επιφάνεια απλώνεται σε έκταση 85.000 τετραγωνικών μέτρων.

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