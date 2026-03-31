Η υπερκάλυψη της Crediabank

Με εντυπωσιακή δυναμική ξεκίνησε χθες η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της CrediaBank, με τις υφιστάμενες προσφορές να υπερκαλύπτουν το ζητούμενο ποσό των 300 εκατομμυρίων ευρώ και την τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται στα 0,80 ευρώ ανά νέα μετοχή. Στην ΑΜΚ συμμετέχουν θεσμικοί επενδυτές, όπως η Discovery Capital Management, LLC, η Fiera Capital (UK) Limited και η Marbella Investments Inc, οι οποίοι έχουν ήδη δεσμευτεί να καλύψουν νέες μετοχές συνολικής αξίας περίπου 110 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, με στόχο τη διασφάλιση της χρηματιστηριακής σταθερότητας, η Τράπεζα, το υπερταμείο και η Thrivest έχουν αναλάβει συμβατική υποχρέωση μη διάθεσης μετοχών (lock-up) για διάστημα 180 ημερών από την έναρξη της διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιείται με έκπτωση 30-35%, σε σύγκριση με την τωρινή χρηματιστηριακή αξία της τράπεζας. Στόχος είναι η ενίσχυση των κεφαλαίων και η επιτάχυνση της ανάπτυξης της τράπεζας σε Ελλάδα και Μάλτα με τον πήχη της απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoATBV) να είναι άνω του 18% μακροπρόθεσμα. Το βιβλίο προσφορών θα κλείσει την Τετάρτη 1 Απριλίου στις 14:00, με την κατανομή να ακολουθεί. Στις 7 Απριλίου πραγματοποιείται ο διακανονισμός και στις 8 Απριλίου ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.

Θετικές οι προοπτικές για τις πτήσεις στην Ελλάδα

Αν και η συγκυρία δεν ενδείκνυται για μακροπρόθεσμες προβλέψεις, ο οργανισμός για την ασφάλεια των πτήσεων Eurocontrol εκτιμά ότι το διάστημα 2026-2032, η Ελλάδα θα εξακολουθήσει να εμφανίζει άνοδο πτητικού έργου. Πέρυσι, η Ελλάδα κατέγραψε συνολικά 1.146.000 πτήσεις και μαζί με την Κύπρο σημείωσε μεγαλύτερη ανάπτυξη, συγκριτικά με την προσδοκώμενη, στις υπερπτήσεις (διέρχονται από τον εναέριο χώρο μιας χώρας ή περιοχής χωρίς να προσγειώνονται ή να απογειώνονται), γεγονός που οφείλεται στην ισχυρή ανάκαμψη της κυκλοφορίας προς συγκεκριμένους προορισμούς. Ευρύτερα, το 2025οι χώρες της Νότιας Ευρώπης και της Μεσογείου οδήγησαν την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής εναέριας κυκλοφορίας, υποστηριζόμενες από την ισχυρή ζήτηση για ταξίδια αναψυχής, τις αυξημένες τουριστικές ροές και την επέκταση των αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους. Για φέτος, αν και η συνολική πρόβλεψη για την Ευρώπη έχει αναθεωρηθεί προς τα κάτω λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα προβλέπεται να παρουσιάσει αύξηση πτήσεων της τάξης του 2,9%, φτάνοντας το 1.180.000.

Το 2027 η Ελλάδα προβλέπεται να σημειώσει αύξηση πτήσεων κατά 4,7%, αγγίζοντας τις 1.235.000. Κι αυτό διότι αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του το φαινόμενο αναπλήρωσης της ζήτησης (catch-up effect) στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς οι επιπτώσεις της περιφερειακής κρίσης αναμένεται σταδιακά να εξασθενήσουν.

Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο (2026-2032), η Ελλάδα αναμένεται να διατηρήσει μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης πτητικού έργου 2,8%. Μέχρι το 2032, ο ετήσιος αριθμός πτήσεων εκτιμάται ότι θα αγγίξει τις 1.387.000. Όλες αυτές οι προβλέψεις ενδέχεται να επιδεινωθούν εάν υπάρξει κλιμάκωση των συγκρούσεων.

Sold out η Στοά Αρσακείου

Στην τελική ευθεία για την υποδοχή των πρώτων επισκεπτών εισέρχεται η Στοά Αρσακείου, με το 100% των εμπορικών χώρων να έχει ήδη μισθωθεί. Το έργο ανάπλασης, υπό τη διαχείριση της Legendary Food, στοχεύει στην επανένταξη του ιστορικού συγκροτήματος στον καθημερινό χάρτη της Αθήνας, συνδέοντας τις οδούς Σταδίου, Πανεπιστημίου, Πεσμαζόγλου και Αρσάκη.

Στον τομέα της εστίασης, εννέα street food concepts και τρεις αυτόνομοι χώροι τελούν υπό την επιμέλεια σεφ, όπως οι Π. Ιωαννίδης, Γ. Λιόκας και Ν. Θωμάς, ενώ η «Αγορά» φιλοξενεί 4.000 προϊόντα από 300 Έλληνες παραγωγούς. Παράλληλα, πέντε concept stores αναδεικνύουν την εγχώρια χειροτεχνία και μόδα, ενώ ο πολιτιστικός πυλώνας περιλαμβάνει τη συνεργασία με το Θέατρο Τέχνης και την αναβίωση της «Στοάς του Βιβλίου». Την εμφάνισή του θα κάνει και το Lidl House Athens το οποίο θα εστιάζει στη βιώσιμη γαστρονομία.

Χαράς ευαγγέλια για όσους έλαβαν πρόστιμα για ΦΠΑ την τελευταία διετία

Μια σημαντική αλλαγή ενσωματώθηκε σε νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση, καθώς δεν προβλέπει απλώς χαμηλότερο πρόστιμο για μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων, αλλά εφαρμόζεται και σε παραβάσεις από τις 19.04.2024 και μετά. Αυτό σημαίνει ότι πρόστιμα 250 και 500 ευρώ που επιβλήθηκαν σε υπόχρεους με απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία τα τελευταία δύο χρόνια, παρότι δεν προέκυπτε φόρος για καταβολή, θα επανυπολογιστούν με βάση το νέο ύψος του προστίμου στα 100 ευρώ. Το ποσό που δεν οφείλεται πλέον θα διαγράφεται, ενώ αν έχει ήδη καταβληθεί, θα συμψηφίζεται με άλλες οφειλές ή, εφόσον δεν υπάρχουν, θα επιστρέφεται. Πρόκειται για διόρθωση μιας εμφανώς δυσανάλογης επιβάρυνσης, έστω και αν έρχεται καθυστερημένα.

Μισό δισ. ευρώ πέφτει στη «μάχη» για να ανοίξουν κλειστά σπίτια

Η ενδιάμεση αναθεώρηση του ΕΣΠΑ, η οποία εγκρίθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, «ρίχνει» περίπου 500 εκατ. ευρώ στη στέγαση, με επιδότηση 70% έως 95% για την ανακαίνιση παλαιών «κλειστών» και «ανοικτών» κατοικιών. Το μέτρο απευθύνεται σε νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, ενώ αυξημένα ποσοστά προβλέπονται για ΑμεΑ, τρίτεκνους, πολυτέκνους, μονογονεϊκές οικογένειες, νέους 25-35 ετών και ακίνητα σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Ο λόγος είναι σχεδόν αυτονόητος: το στεγαστικό έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά και οικονομικά «αγκάθια» και γι’ αυτό επιστρατεύεται πλέον και το ΕΣΠΑ. Το ζητούμενο τώρα είναι αν το μέτρο θα κινηθεί γρήγορα και αν θα συνοδευτεί και με άλλες παρεμβάσεις, καθώς το μέγεθος του προβλήματος είναι τεράστιο και πολυεπίπεδο.

Άλλαξαν πίστα οι Ιρανοί στη ρητορική

Με την ίδια γλώσσα, εκτός από το ίδιο νόμισμα, απαντούν πλέον οι Ιρανοί στον Τραμπ. Από την έναρξη του πολέμου μέχρι σήμερα, η ιρανική ηγεσία έχει ανεβάσει επίπεδο την επικοινωνία της και την έχει κάνει πολύ πιο συμβατή με το δυτικό ακροατήριο. Οι Ιρανοί χρησιμοποιούν ακόμα και memes για να χλευάσουν τις ΗΠΑ, ενώ το βράδυ της Κυριακής ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, μίλησε με χρηματιστηριακούς όρους ενάντια στο «παίγνιο» Τραμπ στο πετρέλαιο: παρότρυνε τους επενδυτές να κάνουν το αντίθετο από ό,τι λέει ο Αμερικανός πρόεδρος, με long αν μιλήσει για ειρηνευτικές συνομιλίες και short αν κάνει λεονταρισμούς.

Αγοράζουν σε Henry Hub και πουλάνε σε TTF

Τεράστια διαφορά κάνουν στην παρούσα φάση οι όροι που έχει υπογράψει η κάθε εταιρεία στην Ευρώπη για τις εισαγωγές αμερικανικού LNG. Συγκεκριμένα, τα μακροχρόνια συμβόλαια που προσφέρουν οι παραγωγοί στις ΗΠΑ είναι δύο ειδών: προσφέρονται είτε με βάση μια διακύμανση που ακολουθεί το πετρέλαιο Brent είτε με βάση τον αμερικανικό δείκτη φυσικού αερίου Henry Hub. Σήμερα η τιμή του Brent έχει αυξηθεί στο διπλάσιο λόγω του πολέμου, ενώ το Henry Hub παραμένει κοντά στα επίπεδα στα οποία βρισκόταν προηγουμένως. Αυτό από μόνο του δημιουργεί κερδισμένους και χαμένους. Επίσης, οι εισαγωγείς και στις δύο περιπτώσεις πουλάνε αέριο στη λιανική της κάθε χώρας με βάση την τιμή του ευρωπαϊκού συμβολαίου αναφοράς TTF. Έτσι, όσοι τιμολογούνται σύμφωνα με το Henry Hub είναι σε θέση να αποκομίζουν μεγάλα κέρδη, καθώς μιλάμε για τεράστια διαφορά ανάμεσα στο αμερικανικό και το ευρωπαϊκό συμβόλαιο.