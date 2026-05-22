Και το όνομα αυτού «Ελπίδα για την Δημοκρατία, Μαρία Καρυστιανού». Έκανε πρεμιέρα το κόμμα της μητέρας που έχασε το παιδί της στην τραγωδία των Τεμπών. Δεν έδωσαν όμως το παρών άλλοι γονείς. Το γεγονός ότι αναφέρεται και το όνομα της στον τίτλο του κόμματος δίνει το στίγμα ενός προσωποπαγούς κόμματος. Άλλωστε εκείνη είναι η ταυτότητα. Ανεξάρτητα εάν φιλοδοξεί να ηγηθεί ενός Κινήματος Πολιτών. Γέμισε το «Ολύμπιον» (600 άτομα) αλλά δεν πλημμύρισε η πλατεία Αριστοτέλους, ούτε το κοινό παρέπεμπε στα πλήθη των Τεμπών. Ακούστηκε το σύνθημα «μαζί σου Μαρία να φύγει η μαφία». Ανάμεσα στον κόσμο υπήρχαν αντιεμβολιαστές και εκπρόσωποι κινήσεων διαμαρτυρίας. Ήταν ελάχιστη μειοψηφία. Δεν είχαν διακριτή παρουσία ούτε οι θρησκευτικές οργανώσεις στις οποίες δραστηριοποιείται η δικηγόρος και στενή συνεργάτρια της Μαρία Γρατσία και ήταν ένα ακροατήριο το οποίο φαινόταν ότι απευθύνεται η Καρυστιανού.

Καθαρά χέρια

Ο Αντόνιο ντι Πιέτρο, ήταν ο εισαγγελέας που ηγήθηκε της επιχείρησης “Καθαρά Χέρια” στην Ιταλία. Έστειλε στη φυλακή πολλούς πολιτικούς. Αναγκάστηκε να αποσυρθεί μετά τις εναντίον του κατηγορίες για κατάχρηση εξουσίας. «Με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά το φως και την ελπίδα», ανέφερε στην ομιλία της η Μαρία Καρυστιανού. Το αριστούργημα του Ντοστογιέφσκι «Έγκλημα και Τιμωρία» επικαλέστηκε ο Θανάσης Αυγερινός που για δεκαετίες ήταν ανταποκριτής ΜΜΕ στη Μόσχα και προαλείφεται για εκπρόσωπος της Ελπίδας για την Δημοκρατία. «Όσοι εγκλημάτησαν, πρέπει να γνωρίζουν πως η τιμωρία τους πλησιάζει» τόνισε.

Ψηλά ο πήχης

Έβαλε πολύ ψηλά τον πήχη η Μαρία Καρυστιανού. Ζήτησε από τους πολίτες να συμμετάσχουν σε μια «προσπάθεια εθνικής αναγέννησης». «Στόχος μας είναι η πρώτη θέση, για να αλλάξεις πράγματα χρειάζεσαι την εξουσία» τόνισε. «Η αρχή του τέλους ξεκινά από την Αριστοτέλους» ήταν ένα από τα συνθήματα που φώναζαν οι πολίτες. Ακούστηκαν και καρφιά κατά Τσίπρα. «Εμείς δεν κάνουμε rebranding, κάνουμε branding» δήλωσε ο Θανάσης Αυγερινός. Η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου που ήταν η έκπληξη της βραδιάς, ανέφερε ότι «κάποτε είχαμε ακούσει ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα». «Η θάλασσα έχει σύνορα για να έχεις ειρήνη» τόνισε.

Ο γιος της Θάνου

Η Διακήρυξη ήταν γενικόλογη χωρίς ακρότητες. Καρυστιανού και Τσίπρας έχουν κοινά που μπορούν να συναντηθούν. Οι σειρήνες του λαϊκισμού μπορούν να επηρεάσουν ηγεσίες και κόμματα, παλιά και νέα. Κάθ´ οδόν για τις εκλογές η σύγκριση σε ατζέντες και πρόσωπα θα κυριαρχήσει. Στις πρώτες σειρές στο Ολύμπιον κάθονταν ο πρώην νομάρχης Θεσσαλονίκης της ΝΔ και φίλος του Κώστα Καραμανλή, Παναγιώτης Ψωμιάδης, (αποχώρησε γρήγορα) ο επιχειρηματίας Γιάννης Μωυσίδης που έχει μπίζνες με την Ρωσία αλλά και ο γιος της Βασιλικής Θάνου, δικηγόρος Σπύρος Χριστόφιλος.

Fast track

Σήμερα για μια φορά ακόμη θα αναμετρηθούν στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ και η κυβέρνηση για τις υποκλοπές. Ο πρόεδρος της βουλής Νικήτας Κακλαμάνης θα αναγνώσει στο σώμα την πρόταση για εξεταστική του ΠΑΣΟΚ. Θα την διαβάσει αυτολεξεί. Το ΠΑΣΟΚ επικαλείται το προνόμιο της αντιπολίτευσης να μπορεί να κάνει εξεταστική επιτροπή, με 121 ψήφους, χωρίς να χρειάζεται τις ψήφους του κυβερνώντος κόμματος. Η ΝΔ όμως δεν θέλει την εξεταστική για να μην ξύσει τις παλιές πληγές.

Η τρίπλα

Η ΝΔ, θα θέσει θέμα πλειοψηφίας των 151 ψήφων, για λόγους εθνικής ασφάλειας. Θα τεθεί ως «παρεμπίπτον» θέμα, Σε μία τέτοια περίπτωση δεν θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αποχώρησης του ΠΑΣΟΚ καταγγέλλοντας την κυβέρνηση. Αν πραγματοποιηθεί αυτό, δεν θα κρατήσουν και πολύ οι εργασίες της Βουλής. Θα κληθεί το σώμα να ψηφίσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τις 121 ψήφους και την πρόταση για «παρεμπίπτοντα» λόγο και τις 151 ψήφους. Δι’ εγέρσεως θα γίνει η ψηφοφορία. Αφού η ΝΔ έχει την πλειοψηφία θα καταρριφθεί η πρόταση για προανακριτική

Φρένο

Εξ απορρήτων του Νίκου Ανδρουλάκη με τον οποίον επικοινώνησα χθες, απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να κατατεθεί πρόταση μομφής σήμερα μετά την ακύρωση της εξεταστικής για τις υποκλοπές. Και δεν είναι μόνο το final four που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, γνωστός για τα οπαδικά του αισθήματα δεν θα ήθελε να χαλάσει την ευχαρίστηση των φιλάθλων. Είναι και η κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα χρειαζόταν τις υπογραφές των βουλευτών του και έχει πρόβλημα, σε ποιους να απευθυνθεί στους βουλευτές που είναι με τον Φάμελλο, με τον Τσίπρα, με τον Πολάκη; Αυτό λέει το παρασκήνιο. Μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο δυνατότητα για κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες συνεννόησης δεν προσφέρονται όπως φαίνεται.

Σύγκρουση!

Κόκκινο θα χτυπήσει η σύγκρουση ΠΑΣΟΚ – κυβέρνησης για τις υποκλοπές. Αλλά έστω κι έτσι το θέμα κάπως θα κλείσει, όπως συζητείται. Όπως έγινε μέχρι σε ένα βαθμό και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την καταψήφιση της πρότασης για προανακριτική κατά των πρώην υπουργών Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή την Πέμπτη. Είναι μεγάλα προβλήματα και τα δύο όμως και απλώς μπήκαν κάτω από το χαλί.

Στις φυλακές

Σήμερα θα διεξαχθεί στην Τουρκία η δίκη των Ελλήνων που συνελήφθησαν την μεγάλη Πέμπτη μέσα στην Αγιά Σοφιά διότι άνοιξαν σημαία η οποία έγραφε «ορθοδοξία ή θάνατος». Κατηγορήθηκαν για κίνηση έκφρασης μισαλλοδοξίας. Το έκαναν για να τραβήξουν φωτογραφίες δήλωσαν οι ίδιοι. Έκτοτε κρατούνται σε τουρκικές φυλακές στην Κωνσταντινούπολη. Το αίτημά τους για αποφυλάκιση εξετάζεται σήμερα, μέχρι να γίνει η κανονική δίκη.

Μηνύματα

Η απόφαση του δικαστηρίου θα δείξει και το μέγεθος της αυστηρότητας των τουρκικών αρχών. Εάν αποφασιστεί η αποφυλάκιση τους, οι όροι θα στείλουν το μήνυμα. Εάν οι δύο Έλληνες θα υποχρεωθούν να παραμείνουν στην Τουρκία μέχρι να γίνει η δίκη ή εάν θα τους δοθεί η άδεια να επιστρέψουν στην Ελλάδα, με την υποχρέωση να γυρίσουν στην Τουρκία τότε. Πάντως είναι η πρώτη φορά μετά από καιρό που μία τέτοια περίπτωση πήρε τόσο ακραίες διαστάσεις. Υπήρξαν πολλά τέτοια περιστατικά το προηγούμενο διάστημα. Αντιμετωπίζονταν όμως χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα σε διπλωματικό επίπεδο. Τις προηγούμενες φορές η απόφαση ήταν άμεση και αφορούσε απέλαση. Παρούσες στην δίκη θα είναι και οι προξενικές αρχές οι οποίες ήταν κοντά στους Έλληνες από την πρώτη στιγμή. Ας ελπίσουμε οι τουρκικές εμμονικές προκλήσεις με την γαλάζια πατρίδα να μην πάρουν εκδικητικές διαστάσεις για τους δύο Έλληνες.