«Αντέχει» ο ελληνικός τουρισμός

Η εβδομάδα που ξεκίνησε δεν είναι μόνο Μεγάλη αλλά και κρίσιμη για την πορεία της διεθνούς και ελληνικής οικονομίας. Κι ενώ μένει να φανεί τι μέλλει γενέσθαι, τα μηνύματα που εξέπεμψε, πρόσφατα, ο Ευτύχης Βασιλάκης CEO της Autohellas, εκπέμπουν-έστω συγκρατημένη-αισιοδοξία. Όπως λοιπόν, ανέφερε ο κ. Βασιλάκης, οι αεροπορικές εταιρείες εξακολουθούν να επενδύουν στην Ελλάδα, τάση που προϋπήρχε του πολέμου στην Μέση Ανατολή και συνεχίζεται. Πριν δηλαδή, ξεσπάσει ο πόλεμος οι αερομεταφορείς αύξησαν τις διαθέσιμες αεροπορικές θέσεις τους κατά 7%, συγκριτικά με το 2025, και διατηρούν αμετάβλητο το ποσοστό αυτό. Σχετικά με τις ξενοδοχειακές κρατήσεις, πριν τον πόλεμο υπήρχε μονοψήφιος ρυθμός αύξησης, ο οποίος ανακόπηκε μετά την έναρξη των βομβαρδισμών. Σε κάθε περίπτωση, όπως σημείωσε ο CEO της Autohellas, μακροπρόθεσμες προβλέψεις για τις τιμές των καυσίμων και την πορεία της ζήτησης είναι παρακινδυνευμένες.

Δυσθυμία επικρατεί στη «βαριά βιομηχανία» της χώρας

Την ίδια στιγμή, η τελευταία έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ δείχνει πως, αρκετούς μήνες πριν την εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράν, τον Νοέμβριο του 2025, οι υψηλές δαπάνες και τα ευρύτερα λειτουργικά έξοδα έριχναν βαριά τη σκιά τους στα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις δηλώνουν ότι πιέζονται από τη φορολογία και σχεδόν επτά στις δέκα από το αυξημένο κόστος λειτουργίας, ενώ αγκάθια παραμένουν η έλλειψη προσωπικού, η χαμηλή ζήτηση σε ορισμένες περιοχές και ο ανταγωνισμός από τις πλατφόρμες. Την ίδια ώρα, το 65% των καταλυμάτων απευθύνεται κυρίως σε ξένους επισκέπτες, γεγονός που αυξάνει την έκθεση στις διεθνείς αναταράξεις. Αν αυτή ήταν η εικόνα πριν από την πολεμική κρίση, δεν θέλουμε καν να φανταστούμε αν η έρευνα γινόταν τώρα, ποιο θα ήταν το κλίμα.

Ποιοι ξένοι «βλέπουν» Ελλάδα

Πάντως, από την πρόσφατη διαδικτυακή σύσκεψη με τους επικεφαλής των 14 Υπηρεσιών Εξωτερικού του ΕΟΤ του Γενικού Γραμματέα του οργανισμού, Ανδρέα Φιορεντίνου, προέκυψαν ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία. Κατά τη φετινή σεζόν, παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον για λιγότερο γνωστούς ελληνικούς προορισμούς, στο πλαίσιο της στρατηγικής για επέκταση των πτητικών προγραμμάτων, με σημαντική δυναμική να καταγράφεται προς περιοχές όπως η Χαλκιδική και τα Ιόνια νησιά. Από πλευράς αεροπορικής συνδεσιμότητας, από τις 6 Ιουνίου προστίθενται πέντε επιπλέον πτήσεις εβδομαδιαίως προς την Κρήτη, ενώ παράλληλα δρομολογούνται νέα προγράμματα για την Κεφαλονιά και την Πελοπόννησο. Από την Αμερική οι αφίξεις του Ιανουαρίου 2026 ήταν αυξημένες κατά 37%, δείχνοντας μια τάση υπέρ της περαιτέρω ανάπτυξης του τουριστικού ρεύματος από τις ΗΠΑ και τον Καναδά, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες αναφέρουν αυξημένη πληρότητα στις απ’ ευθείας πτήσεις. Από την Μεγάλη Βρετανία παραμένει θετική η κίνηση, με τους σημαντικότερους αερομεταφορείς να επεκτείνουν το πτητικό τους σχέδιο για την Ελλάδα το 2026 και, ιδιαίτερα, σε λιγότερο αναγνωρίσιμους προορισμούς. Η επιθυμία για διακοπές διατηρείται έντονη, αλλά υπάρχει ανησυχία για τις επιπτώσεις του πολέμου στο διαθέσιμο εισόδημα των οικογενειών. Για τους Γερμανούς η Ελλάδα είναι ιδιαιτέρως ελκυστική, καθώς θεωρείται ασφαλής προορισμός για οικογενειακές διακοπές. Στη γαλλική αγορά το κλίμα είναι θετικό, ενώ καταγράφεται στάση αναμονής και κυνήγι προσφορών.

Εκτιμήσεις-σοκ για παγκόσμιες τιμές τροφίμων

Εάν η ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή παραταθεί πέραν των 40 ημερών, το κόστος των λιπασμάτων θα είναι δυσβάστακτο για τους παραγωγούς, οι οποίοι εκτιμάται ότι θα περιορίσουν τις καλλιέργειες ή θα στραφούν σε λιγότερο απαιτητικές λύσεις. Την προειδοποίηση αυτή διατύπωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) του ΟΗΕ Maximo Torero. Κι αυτό δεδομένου ότι οι διεθνείς τιμές των τροφίμων ανήλθαν σε τροχιά ανόδου τον Μάρτιο, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Είναι ενδεικτικό ότι ο δείκτης τιμών ενισχύθηκε κατά 2,4%, τροφοδοτούμενος κυρίως από το αυξημένο ενεργειακό κόστος και την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, η ζάχαρη κατέγραψε «άλμα» 7,2%, καθώς η άνοδος της τιμής του πετρελαίου τροφοδότησε τις εκτιμήσεις ότι η Βραζιλία – ο μεγαλύτερος εξαγωγός ζάχαρης παγκοσμίως-θα στραφεί στην παραγωγή αιθανόλης από ζαχαροκάλαμο. Τα φυτικά έλαια αυξήθηκαν κατά 5,1%, ενώ τα σιτηρά ενισχύθηκαν κατά 1,5%. Αντιθέτως, οι τιμές στο ρύζι υποχώρησαν κατά 3%. Παρά τις πληθωριστικές πιέσεις, ο FAO αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψη για την παγκόσμια παραγωγή δημητριακών το 2025 σε επίπεδα ρεκόρ 3,036 δισ. κυβικών τόνων.

Πανάκριβα πλέον τα καλώδια

Κοντά στα 1.000 ευρώ στοιχίζει σήμερα το κάθε μέτρο υποβρύχιου ηλεκτρικού καλωδίου, μετά την άνοδο στις τιμές του χαλκού τα τελευταία χρόνια. Ο χαλκός βρίσκεται πλέον σε υπερδιπλάσιο επίπεδο από ό,τι ήταν το 2020. Το γεγονός αυτό επηρεάζει το κόστος των απανταχού ηλεκτρικών έργων, ανάμεσά τους και τις διασυνδέσεις των νησιών που καλείται να φέρει εις πέρας ο ΑΔΜΗΕ. Όπως είναι φυσικό, ο προϋπολογισμός των διασυνδέσεων που έχουν απομείνει, όπως είναι του Βορείου Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, έχει γίνει αρκετά υψηλότερος λόγω του διεθνούς παράγοντα. Κάτι που ο διαχειριστής καλείται να καλύψει μέσω της κατάλληλης χρηματοδότησης, εξ ου και η πρόσφατη ΑΜΚ που θα του προσφέρει νέες δυνατότητες.

«Κίνδυνος-θάνατος» για τον άπειρο επενδυτή τα πετρελαϊκά futures

Το μεγάλο κύμα μικροεπενδυτών που μπήκαν τα τελευταία χρόνια στα χρηματιστήρια και “παίζουν” από το κινητό τους, συνοδεύεται από τεράστιους κινδύνους αυτό το χρονικό διάστημα λόγω της απειρίας τους. Πολλοί προσπαθούν να πιάσουν την κορυφή στο πετρέλαιο με σορταρίσματα, αγνοώντας ότι κρατάνε στα χέρια ένα προθεσμιακό συμβόλαιο και όχι μια μετοχή. Την περασμένη Πέμπτη είδαμε πως “κάηκαν” πολλοί τέτοιοι επενδυτές, όταν την τελευταία ημέρα πριν τη λήξη του Brent Μαΐου, η τιμή εκτοξεύτηκε 10%+ στα 120 δολάρια. Ήταν η απολύτως φυσιολογική συμπεριφορά του συμβολαίου υπό συνθήκες πίεσης στη διεθνή αγορά, δίχως να έχει αλλάξει κάτι ιδιαίτερο στα θεμελιώδη από μέρα σε μέρα. Την επομένη το Brent ήταν πάλι κοντά στα 105$, καθώς είχαμε μπει στο συμβόλαιο Ιουνίου. Η ζημιά είχε γίνει ήδη, όμως, και αρκετοί έχασαν τα λεφτά τους, ιδίως όσοι είχαν παίξει με υψηλή μόχλευση.

Αγνοούνται τα €750 των voucher κατάρτισης

Καθυστερήσεις χωρίς τέλος καταγράφονται στα γνωστά σε όλους σεμινάρια για εργαζόμενους και ανέργους με αμοιβή 750 ευρώ, τα οποία ήταν… the talk of the town στο τέλος του προηγούμενου έτους, με πολύ μεγάλη ζήτηση. Ακόμα και σήμερα (06.04.2026), σχεδόν 4 μήνες μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης κι ενώ ήδη έχουμε προχωρήσει στον επόμενο κύκλο σεμιναρίων, ένας μεγάλος αριθμός ωφελούμενων του εναρκτήριου κύκλου περιμένει εναγωνίως τα χρήματά του. Το οξύμωρο είναι πως ορισμένα τμήματα έλαβαν τις αποζημιώσεις εντός ολίγων 24ώρων, αλλά πολλά άλλα ταλαιπωρούνται ακόμα στα τηλέφωνα πηγαίνοντας «από τον Άννα στον Καϊάφα»… Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, ολόκληρα τμήματα τα οποία ξεκίνησαν την εκπαίδευση τον Οκτώβριο και ολοκληρώθηκαν πριν την αλλαγή της χρονιάς, όχι μόνο δεν έχουν δει ούτε ευρώ, αλλά δεν έχουν λάβει καμία ενημέρωση ή κάποιο υποθετικό χρονοδιάγραμμα, με τις απαντήσεις της ΔΥΠΑ σε σχετικά ερωτήματα να… αγνοούνται!