Διευρύνθηκε το εμπορικό έλλειμμα

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι ελληνικές εξαγωγές βρέθηκαν αντιμέτωπες με σημαντικές πιέσεις τον Φεβρουάριο του 2026. Υποχώρησαν κατά 3,6%, στα 3,92 δισ. ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή οι εισαγωγές ενισχύθηκαν ελαφρώς κατά 3,1%. Το αποτέλεσμα; Μια ανησυχητική διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος κατά 14,3%, το οποίο άγγιξε τα 2,79 δισ. ευρώ. Ακόμη κι αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, η εικόνα παραμένει προβληματική. Οι εξαγωγές παρέμειναν ουσιαστικά στάσιμες (-0,3%), ενώ οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 5,2%. Η τάση αυτή αντανακλάται και στο πρώτο δίμηνο του έτους, όπου το συνολικό έλλειμμα διογκώθηκε κατά 6,9%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η γεωγραφική κατανομή: οι ελληνικές εξαγωγές προς την Ε.Ε. κρατούν δυνάμεις (+1,9%), όμως καταγράφεται σημαντική πτώση προς τις Τρίτες Χώρες (-11,1%). Πάντως, ο κλάδος των τροφίμων εμφάνισε καλές επιδόσεις τον Φεβρουάριο με άνοδο εξαγωγών κατά 9,3%.

Παραγωγή αερίου made in Europe;

Η Κύπρος, ως προεδρεύουσα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θέτει στο προσκήνιο ένα ζήτημα που αφορά τόσο την ίδια όσο και την Ελλάδα. Στην προσεχή σύνοδο των υπουργών Ενέργειας πρόκειται να συζητηθεί η παραγωγή φυσικού αερίου εντός της Ευρώπης ως πιθανό αντίδοτο στην ενεργειακή κρίση. Καθώς η ευρωπαϊκή παραγωγή ακολούθησε έντονα πτωτική πορεία τα προηγούμενα χρόνια, ενδιαφέρον θα έχουν οι τοποθετήσεις και αντιδράσεις των υπόλοιπων κρατών-μελών. Λευκωσία και Αθήνα θα ήθελαν να δουν μια ανανεωμένη ευρωπαϊκή προσπάθεια για εξορύξεις, δεδομένων των ερευνών υδρογονανθράκων στις οποίες προχωρούν αυτό το χρονικό διάστημα στην ΑΟΖ.

Πρώτοι στην ενεργειακή φτώχεια και το 2025

Για μια ακόμη χρονιά, η Ελλάδα διατήρησε τα θλιβερά πρωτεία όσον αφορά την ενεργειακή φτώχεια. Όπως προκύπτει από τα ανανεωμένα στοιχεία της Eurostat, στη χώρα μας ένα ποσοστό 18,1% των πολιτών δήλωνε πέρυσι ότι δυσκολευόταν να θερμάνει το σπίτι του. Το εν λόγω ποσοστό έχει βελτιωθεί κάπως σε σχέση με το 19,2% του 2023, όμως εξακολουθεί να είναι το υψηλότερο πανευρωπαϊκά, όπως ήταν άλλωστε και το 2024.

Ανθεκτική η Παπουτσάνης

Αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα επιδεικνύει η Παπουτσάνης κόντρα στις γεωπολιτικές αναταραχές. Η σαπωνοποιία εμφάνισε το ‘α τρίμηνο της φετινής χρονιάς τζίρο 16,5 εκατ. ευρώ και παρά την οριακή υποχώρηση των πωλήσεων κατά 1%, η στρατηγική στροφή της βιομηχανίας προς τα επώνυμα προϊόντα αποδίδει καρπούς, με τον συγκεκριμένο τομέα να εμφανίζει ανάπτυξη 21%. Την ίδια στιγμή, η μεγάλη διείσδυση στην οικιακή φροντίδα και την προσωπική περιποίηση λειτουργεί ως «ανάχωμα» στις πιέσεις που υφίσταται ο κλάδος των ξενοδοχειακών προϊόντων και των βιομηχανικών σαπωνομαζών. Ωστόσο, η κερδοφορία (EBITDA στα 2,1 εκατ. ευρώ) παραμένει υπό την πίεση του «υψηλού πήχη» που έθεσε η εταιρεία το 2025, αλλά και του ενεργειακού κόστους και πρώτων υλών που πυροδότησε η κρίση στη Μέση Ανατολή. Η διοίκηση παραμένει αισιόδοξη για διψήφια ανάπτυξη στο σύνολο του έτους, ποντάροντας στις εξαγωγές -που ήδη αγγίζουν το 55% του τζίρου- και στις νέες διεθνείς συνεργασίες. Το στοίχημα για το υπόλοιπο του 2026; Η μετακύλιση των τιμών της μεταβολής των τιμών υλών και η εκμετάλλευση των κενών που αφήνει ο ανασχηματισμός του ευρωπαϊκού παραγωγικού χάρτη θα κρίνουν αν η Παπουτσάνης θα επιτύχει τη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους σε ένα αβέβαιο γεωπολιτικό σκηνικό.

Τι βλέπουν οι αναλυτές για Avax

Την κάλυψη της μετοχής της Avax ξεκινάει η Eurobank Equities, η οποία δίνει τιμή-στόχο 4,85 ευρώ. Το «κλειδί» του growth story της Avax βρίσκεται στη σταδιακή υποχώρηση της εξάρτησης από τον κατασκευαστικό τομέα. Ενώ σήμερα αυτές αποτελούν το 82,5% της λειτουργικής κερδοφορίας μέχρι το 2030 το ποσοστό αυτό θα πέσει στο 65%, δίνοντας χώρο στις παραχωρήσεις -όπως η Ολυμπία Οδός και ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου- να προσφέρουν σταθερές ταμειακές ροές. Σύμφωνα με τη Eurobank Equities, η Avax είναι σε θέση να διεκδικήσει τμήμα των έργων της τάξεως των 14,5 δισ. ευρώ που θα βγουν στην κατασκευαστική αγορά, με τη χρηματιστηριακή να «βλέπει» κορύφωση των εσόδων από κατασκευές στα 980 εκατ. ευρώ μέχρι το 2026. Εκτιμά ακόμη ότι τα περιθώρια Ebitda θα υποχωρήσουν κατά 9%.

Η Ευρώπη συμφωνεί στον στόχο, αλλά… σκοντάφτει στην εφαρμογή

Το ECOFIN που ολοκληρώθηκε στις Βρυξέλλες δείχνει καθαρά ποιο είναι το πρόβλημα της Ευρώπης. Μεταξύ των κρατών-μελών υπάρχει συμφωνία ότι χρειάζονται πιο δυνατά εργαλεία, αλλά όχι πάντα σύμπνοια στο πώς θα στηθούν. Οι υπουργοί Οικονομικών ενέκριναν νέους κανόνες για την καταπολέμηση της απάτης στον ΦΠΑ, με μεγαλύτερη πρόσβαση της EPPO και της OLAF σε στοιχεία διασυνοριακών συναλλαγών, ενώ συζήτησαν επίσης την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, όπου όλοι αναγνωρίζουν την ανάγκη ενοποίησης των κεφαλαιαγορών. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα αξεπέραστες διαφορές για το πόση εποπτεία πρέπει να εφαρμοστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με λίγα λόγια, η Ευρώπη για άλλη μια φορά επιβεβαίωσε ότι θέλει περισσότερη ισχύ, αλλά εξακολουθεί να έχει δυσκολίες στο να υλοποιήσει τους στόχους της.

Η Ευρώπη δεν έχει άλλο χρόνο για καθυστερήσεις

Το ίδιο ζήτημα, με έναν ακόμα πιο καθαρό τόνο, έθιξε στην παρέμβασή του στο IE Competitiveness Hub και ο Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογραμμίζοντας πως η Ευρώπη γνωρίζει τι πρέπει να κάνει, αλλά καθυστερεί στην εφαρμογή. Μίλησε για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, το ψηφιακό ευρώ, την άμυνα και την τεχνολογία, συνδέοντάς τα με την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Το βασικό σημείο του Έλληνα υπουργού και προέδρου του Eurogroup ήταν ότι το κόστος της αναβολής δεν είναι θεωρητικό. Όπως είπε, κάθε καθυστέρηση στο ψηφιακό ευρώ και στη χρηματοδότηση της καινοτομίας μειώνει τον διεθνή ρόλο του ευρώ και αφήνει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πίσω. Το κοινό νήμα ανάμεσα στα όσα είπε ο κ. Πιερρακάκης, μαζί με τα συμπεράσματα που βγαίνουν από τις συζητήσεις στο ECOFIN, είναι η ανάγκη να περάσει η Ευρώπη -επιτέλους-από τις αποφάσεις στην πράξη.