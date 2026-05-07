Η τελευταία ευκαιρία μήπως έρθουν έστω λίγο κοντά, με αφορμή το συνέδριο της ΝΔ, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, χάθηκε. Για την ακρίβεια δεν υπήρξε ποτέ. Ελάχιστοι εξεπλάγησαν που δεν θα παραβρεθεί στο συνέδριο ο Καραμανλής. Οι περισσότεροι το είχαν προεξοφλήσει. Τα τελευταία 2-3 χρόνια σε όλες τις δημόσιες παρεμβάσεις εξέφραζε την καυστική διαφωνία του σχεδόν για όλη την ατζέντα της κυβερνητικής πολιτικής Μητσοτάκη, έχοντας ταύτιση απόψεων και προσωπική φιλία με τον Αντώνη Σαμαρά. Άρα να πάει στο συνέδριο, να κάνει τι. Όσο γι’ αυτούς που ήλπιζαν στο θαύμα γιατί το όνομα του είναι συνυφασμένο με τη ΝΔ, απογοητεύτηκαν για μια φορά ακόμη για την απουσία του.

Σε διάσταση

Στην ίδια γραμμή της κριτικής κινήθηκε και στην χθεσινή του ομιλία στην εκδήλωση της 75 χρόνια της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ). Πήρε θέση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έκανε λόγο για « καθυστερήσεις στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων, .αδιαφανή, ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων, κοντόφθαλμες λογικές στην προτεραιοποίηση των αναγκών κλπ.». Μπορεί η υπογραφή στο διαζύγιο με τον Μητσοτάκη να μην έχει μπει αλλά είναι εν διαστάσει.

Σαμαράς – Δένδιας

Ανάμεσα στο πρώην αντιπρόεδρο Παναγιώτη Πικραμμένο και τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια καθόταν χθες στην πρώτη σειρά ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στην τελετή ανακήρυξης του Ευάγγελου Βενιζέλου σε επίτιμο διδάκτορα της Νομικής Σχολής και του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ, η οποία έγινε παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου. Χαιρετήθηκε και με τους δύο. Οχι με την Ντόρα Μπακογιάννη. Δένδιας και Σαμαράς μετά από την ψυχρότητα κάποιων χρόνων, είναι πλέον σε επαφή.

Ο υπουργός Άμυνας δεν θα δώσει σήμερα το παρών στην ΚΟ διότι θα ταξιδέψει στην Πορτογαλία. Βλέπει, όμως, βουλευτές στο γραφείο του. Το Σάββατο θα μιλήσει στο προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης για την Άμυνα. Προφανώς έχετε ακούσει τα σενάρια της επόμενης ημέρας…

47 ομιλητές!

Σε μια διαδικασία με 47 ομιλητές, που θα κρατήσει πολλές ώρες, η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ καταθέτει σήμερα τα εσώψυχα της. Θα ακουστούν κριτική, γκρίνια, καρφιά αλλά θα γίνει συζήτηση για την Συνταγματική Αναθεώρηση την οποία θα ανοίξει η κυβέρνηση μέσα στον Μάιο. Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης κινείται στη γραμμή ότι αναγνωρίζει τον ρόλο των βουλευτών και το δικαίωμα τους να εκφράζουν την άποψη τους. Στέλνει, όμως, το μήνυμα ότι η εσωστρέφεια βλάπτει τη ΝΔ ενώ οδεύει προς εκλογές. Παραδέχεται λάθη που διορθώνονται αλλά η κόκκινη γραμμή που θέτει είναι η αμφισβήτηση του πυρήνα της πολιτικής της κυβέρνησης.

«Πυροβολούμε τα πόδια μας»

«Είναι επικίνδυνο να πυροβολούμε τα πόδια μας» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης (open). «Δεν πρέπει να υποκύψουμε στην υιοθέτηση ενός αφηγήματος κάποιων εκτός των τειχών, που δημιουργεί πρόβλημα εκεί που δεν υπάρχει» τόνισε. «Ο διάλογος δεν είναι πρόβλημα, ο διάλογος δίνει λύσεις». Καταλαβαίνω ότι το μήνυμα είναι ή μαζί κερδίζουμε ή μαζί χάνουμε. Αυτό το ταγκό όμως θέλεις δύο. Και υπάρχουν συμπεριφορές που έχουν δυσαρεστήσει και τις δύο πλευρές.

Αλαζόνες και τεχνοκράτες

Δεν διαφαίνεται πρόθεση του πρωθυπουργού να κάνει ανασχηματισμό. Την δεδομένη στιγμή περισσότερα προβλήματα θα προκαλέσει παρά θα λύσει, από όσους θα εξοργιστούν γιατί και πάλι θα μείνουν εκτός. Αυτό όμως τους απελευθερώνει για να κάνουν τα σχόλια τους και τις καταγγελίες τους χωρίς δεύτερες σκέψεις. Ένα κύμα δυσαρέσκειας που εισέπραξα από βουλευτές με τους οποίους συνομίλησα αυτές τις ημέρες αφορά την «αλαζονεία υπουργών». Εδώ είναι δύο κατηγορίες. Οι εκ χαρακτήρος αλαζόνες υπουργοί που έχουν κλειστές τις πόρτες τους και οι τεχνοκράτες που κατηγορούνται για έλλειψη ενσυναίσθησης και δεν καταλαβαίνουν τους βουλευτές που έχουν την άμεση επαφή με τους πολίτες.

Ασυμβίβαστα

Στο τραπέζι είναι το ασυμβίβαστο βουλευτή – υπουργού. Ο βουλευτής που γίνεται υπουργός να παραδίδει την έδρα του στον πρώτο επιλαχόντα και να την ξαναπαίρνει όταν βγαίνει από την κυβέρνηση, όπως είναι μια πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αρκετοί βουλευτές θεωρούν ότι υπουργοί πρέπει να γίνονται μόνο βουλευτές που έχουν κυνηγήσει τον σταυρό και να μην μπαίνουν εξωκοινοβουλευτικοί κλπ.

«Αγνώμονες»

Ο πρωθυπουργός υπερασπίζεται το επιτελικό κράτος που βρίσκεται στη δίνη του κυκλώνα. Έχει εκφράσει την ενόχληση του, σε συνομιλητές του, για στελέχη που ήταν στην κυβέρνηση και στο Μαξίμου και αποτελούσαν μέρος του επιτελικού κράτους, που βγαίνουν τώρα και το κατηγορούν. Κορυφαίος υπουργός τους χρεώνει «αγνωμοσύνη». Η πλειονότητα όμως θεωρεί ότι οι βουλευτές στα περισσότερα ζητήματα που θέτουν έχουν δίκιο.

Ένοχο το …Copy-paste!

Η γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να στείλει από «τυπογραφικό λάθος υπαλλήλου στο copy-paste» κλήση σε βουλευτές για κακούργημα, ενώ κατηγορούνται για πλημμέλημα, για να δώσουν ανωμοτί εξηγήσεις στις 22 Μαΐου, για υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ πυροδότησε νέες συζητήσεις για «προχειρότητες». Για δικογραφίες «χωρίς σοβαρή ποινική αξιολόγηση» που συγκεντρώνουν πολλές πιθανότητες να μπουν στο αρχείο όπως υποστηρίζουν οι εμπλεκόμενοι.

Εκτός Αθανασίου, Χατζηβασιλείου

Δεν έλαβαν κλήση ο Μπάμπης Αθανασίου και ο Τάσος Χατζηβασιλείου διότι με την περίπτωση τους δεν ασχολείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αλλά η Εισαγγελία του Πλημμελειοδικείου Αθηνών (ελέγχονται για εθνικό αδίκημα όχι ευρωπαϊκό). Σε κάθε περίπτωση υπάρχει εκνευρισμός στην ΚΟ. Ένας- ένας θα εμφανίζονται για καταθέσεις. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επικρίνει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για επιλεκτικές διαρροές σε ΜΜΕ, καθυστερήσεις κλπ, που κρατούν σε ομηρία τη ΝΔ και τους βουλευτές στην προεκλογική περίοδο που άρχισε. Οι τελευταίες εξελίξεις δυναμιτίζουν το κλίμα και κάποιοι φέρονται να έχουν μετανιώσει που δέχθηκαν την άρση ασυλίας τους ενώ θεωρούν ότι είναι αθώοι.