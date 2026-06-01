Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τα φετινά «μανταλάκια»

Η αντίστροφη μέτρηση για την ανάρτηση στα «μανταλάκια» των ονομάτων των μεγάλων οφειλετών έχει ήδη ξεκινήσει. Στις 30 Ιουνίου θα δημοσιοποιηθούν τα επικαιροποιημένα στοιχεία όσων χρωστούν πάνω από 150.000 ευρώ σε Εφορία και e-ΕΦΚΑ, με τη σχετική προειδοποίηση να αποστέλλεται νωρίτερα. Συγκεκριμένα, στις 9 Ιουνίου θα σταλεί η πρόσκληση τακτοποίησης, και έως τις 24 Ιουνίου οι οφειλέτες θα έχουν το περιθώριο να προχωρήσουν σε ρύθμιση, προκειμένου να αποφύγουν τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους. Με τον τρόπο αυτό, το οικονομικό επιτελείο και η φορολογική διοίκηση επιδιώκουν να καταστήσουν σαφές ότι δεν παρέχονται μόνο διευκολύνσεις (όπως η ρύθμιση των 72 δόσεων), αλλά παράλληλα εφαρμόζεται ένα αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχου και δημοσιότητας για τους μεγάλους οφειλέτες, όπως εξάλλου είθισται κάθε χρόνο. Πολιτική «μαστιγίου και καρότου».

Φουσκώνει ο λογαριασμός για τις φορολογικές δηλώσεις

Από την άλλη πλευρά, με ταχύτερο ρυθμό -αλλά και με υψηλότερο φόρο- κινούνται φέτος οι φορολογικές δηλώσεις, καθώς οι υποβολές για το έτος 2026 προηγούνται σαφώς των αντίστοιχων περσινών κατά το τρέχον διάστημα. Μέχρι στιγμής, τα έντυπα Ε1 έχουν ξεπεράσει τα 4,2 εκατομμύρια, τα Ε2 τα 1,7 εκατομμύρια και τα Ε3 τις 600.000. Την ίδια ώρα, η επιβάρυνση για τους φορολογούμενους αυξάνεται, με τον συνολικό χρεωστικό φόρο να αγγίζει τα 2,3 δισ. ευρώ. Αντίθετα, οι πιστώσεις διαμορφώνονται στα 374 εκατ. ευρώ, ενώ οι επιστροφές και οι συμψηφισμοί αφορούν περίπου 1,5 εκατ. εκκαθαρίσεις (ποσοστό που αγγίζει το 92% των δικαιούχων επιστροφής), με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 306 εκατ. ευρώ. Κατά συνέπεια, τα εκκαθαριστικά σημειώματα για μεγάλο μέρος των φορολογουμένων παρουσιάζονται φέτος αισθητά βαρύτερα.

Αναπτυξιακή «βόμβα» η Κρήτη

Μπορεί συχνά η χώρα να εγκλωβίζεται σε μια παρατεταμένη δημόσια συζήτηση σχετικά με την ημερομηνία των εθνικών εκλογών, η διαρκής εκλογολογία και δημοσκοπολογία δεν ποιούν καλό στην οικονομία και την ανάπτυξη. Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος και CEO της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γιώργος Περιστέρης στο πρόσφατο συνέδριο του Economist και του powergame, η εκλογολογία «παγώνει» αποφάσεις, με κάθε ημέρα καθυστέρησης να έχει πραγματικό κόστος. Κράτος, επιχειρήσεις και επενδυτές οφείλουν να συνεχίσουν να υλοποιούν τα σχέδιά τους χωρίς αναμονή.

Στο ίδιο συνέδριο, ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, χτύπησε το δικό του καμπανάκι για το αναπτυξιακό μοντέλο της Κρήτης, ανακοινώνοντας στρατηγική συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης για την εκπόνηση ανεξάρτητης μελέτης έως το 2035. Η Κρήτη βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο καμπής. Τα τουριστικά της έσοδα άγγιξαν τα 4,3 δισ. ευρώ το 2025, καλύπτοντας σχεδόν το 19% της χώρας, με τον Οκτώβριο να καταγράφει αύξηση αφίξεων 10,5% και τον Νοέμβριο σχεδόν 40%. Ωστόσο, η ταχεία ανάπτυξη φέρνει χωρική συγκέντρωση, έντονη εποχικότητα και εκρηκτικές πιέσεις σε οδικό δίκτυο, ύδρευση και διαχείριση αποβλήτων. Η έρευνα δεν θα κρύψει τα προβλήματα: αν αναδείξει μη βιώσιμα μοντέλα, αυτά θα επηρεάσουν άμεσα τις χρηματοδοτικές αποφάσεις της τράπεζας. Παράλληλα, αν και το νησί διαθέτει πάνω από 120 εξωστρεφείς επιχειρήσεις εκτός τουρισμού με τζίρο άνω των 10 εκατ. ευρώ, καταγράφονται σοβαρά κενά σε logistics, ψηφιακή ενσωμάτωση, χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων και στέγαση εργαζομένων.

Τα “χρυσά” κοτόπουλα της Ηπείρου

Τα δεδομένα στην εγχώρια αγορά πουλερικών αλλάζει η συμφωνία μεταξύ της Νιτσιάκος και του ουκρανικού κολοσσού MHP. Ο μεγαλύτερος παραγωγός πουλερικών στην Ελλάδα και ένας από τους σημαντικότερους καθετοποιημένους ομίλους τροφίμων της χώρας περνά σταδιακά σε τροχιά διεθνοποίησης, αλλάζοντας ιδιοκτησιακό καθεστώς. Η συμφωνία προβλέπει τη σταδιακή απόκτηση του 70% της ελληνικής εταιρείας από την MHP, η οποία αποτελεί τον κορυφαίο παραγωγό του κλάδου στην Ευρώπη. Η συναλλαγή θα εξελιχθεί σε τρεις διαδοχικές φάσεις κατά τα επόμενα χρόνια, με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης να τελεί υπό την αίρεση των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές. Μάλιστα, προβλέπεται η πλήρης εξαγοράς του 100% των μετοχών σε μεταγενέστερο στάδιο, γεγονός που πιστοποιεί το βαθύ ενδιαφέρον των Ουκρανών για την ελληνική αγορά. Παρότι τη Νητσιάκος, θα ελέγχει η MHP, υπάρχει σαφής δέσμευση για τη διατήρηση της παραγωγικής και διοικητικής της βάσης στην Ήπειρο. Παράλληλα, η διοίκηση υπογραμμίζει ότι ενισχύεται η σταθερότητα, η επιχειρησιακή ανθεκτικότητα και οι διαχρονικές σχέσεις με τους εργαζομένους, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες και τις τοπικές κοινωνίες σε όλη την επικράτεια.

Πληθωρισμός (και) στη βιομηχανία

Σκεπτικισμό προκαλούν τα νέα στοιχεία που έρχονται από το μέτωπο της βιομηχανικής παραγωγής. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, με έτος βάσης το 2021, κατέγραψε τον Απρίλιο μια εμφατική ετήσια αύξηση της τάξης του 12,8%. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της μεταβολής και η βίαιη τροχιά ανατίμησης, αρκεί να σημειωθεί ότι κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Απριλίου του 2025 με το 2024, η άνοδος περιοριζόταν σε ένα ισχνό 0,5%. Αναζητώντας τα αίτια, θα πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα μας εκτός συνόρων, εκεί όπου οι πιέσεις λαμβάνουν διαστάσεις πραγματικού σοκ. Η αύξηση του Γενικού Δείκτη οφείλεται πρωτίστως στο εκρηκτικό 30,4% με το οποίο έτρεξε ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού Εξωτερικής Αγοράς. Εντός Ελλάδας, η εγχώρια αγορά κινήθηκε με σαφώς πιο συγκρατημένους, αλλά κάθε άλλο παρά αμελητέους ρυθμούς, παρουσιάζοντας άνοδο 5,9%. Κοινός παρονομαστής και στις δύο περιπτώσεις, η απόλυτη κυριαρχία του ενεργειακού κόστους. Στην εξωτερική αγορά, η παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου εκτινάχθηκε κατά 82%, ενώ στην εγχώρια αγορά ο αντίστοιχος κλάδος κατέγραψε άνοδο 75,2%. Όταν το κόστος των καυσίμων και της διύλισης κινείται με τέτοιες ταχύτητες, είναι νομοτελειακά αδύνατο να μην παρασυρθεί το σύνολο της παραγωγικής αλυσίδας.

Real Estate: Οι δύο ταχύτητες των ξένων επενδυτών

Με δύο ταχύτητες κινούνται οι ξένοι επενδυτές (προέρχονται από ΗΠΑ, Μ.Βρετανία, Γερμανία και Βαλκάνια), στο ελληνικό real estate, σύμφωνα με τα στοιχεία του Spitogatos Insights για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Πρόκειται δηλαδή, για τους επενδυτές υψηλού προϋπολογισμού (Premium) και τους αγοραστές προσιτής/οικιστικής στέγης. Ειδικότερα, οι αγοραστές από τις Ηνωμένες Πολιτείες οδηγούν με διαφορά την κούρσα, με μέση τιμή αναζήτησης που αγγίζει τις 358.220 ευρώ. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ότι το αμερικανικό ενδιαφέρον διοχετεύεται πρωτίστως σε high-end ακίνητα (π.χ. Νότια Προάστια, Κυκλάδες) και σε επενδυτικά προγράμματα τύπου Golden Visa, εκμεταλλευόμενο και την ισχυρή ισοτιμία του δολαρίου. Όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, παρότι βρίσκεται στην 3η θέση σε όγκο συνολικής ζήτησης, καταλαμβάνει τη 2η θέση σε αγοραστική δύναμη με 279.198 ευρώ. Οι Βρετανοί στοχεύουν παραδοσιακά σε premium εξοχικές κατοικίες (Ιόνιο, Κρήτη, Κυκλάδες).

Από την πλευρά της η Γερμανία αποτελεί τη βάση του mid-market real estate στην Ελλάδα με μέση ζητούμενο τιμή 218.587 ευρώ. Εδώ συνυπάρχει το ενδιαφέρον της γερμανικής αγοράς για παραθεριστική κατοικία με το ισχυρό στοιχείο της ελληνικής ομογένειας που επενδύει σε αστικά κέντρα και τόπους καταγωγής. Τέλος, στο βαλκανικό μπλοκ (Βουλγαρία & Σερβία) αντιστοιχεί μέση ζητούμενη τιμή κάτω από 190.000 ευρώ (188.750 για τη Βουλγαρία και 157.980 για τη Σερβία). Η συγκεκριμένη κατηγορία αγοραστών επικεντρώνεται σε οικιστικά ακίνητα και παραθαλάσσια διαμερίσματα στη Βόρεια Ελλάδα (Χαλκιδική, Καβάλα, Θεσσαλονίκη), αναζητώντας κυρίως εύκολα προσβάσιμες οδικώς λύσεις.

Διαμαρτυρία στο ΥΠΕΝ από τους παραγωγούς φωτοβολταϊκών

«Απόβαση» στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) προγραμματίζουν οι παραγωγοί φωτοβολταϊκών στις 8 Ιουνίου, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τις μεγάλες απώλειες που υφίστανται εξαιτίας των χαμηλών τιμών του ρεύματος. Ενδεικτικά, τον Απρίλιο και τον Μάιο οι παραγωγοί έχασαν έως και το 60% των εσόδων τους. Τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας έδειξαν ότι τον Μάιο η ελάχιστη τιμή ημέρας στη χονδρική είχε θετικό πρόσημο μόλις για τρεις ημέρες, ενώ όλες τις υπόλοιπες υποχώρησε στο μηδέν ή και σε αρνητικά επίπεδα.

Από την πλευρά του, το υπουργείο υποσχέθηκε ότι θα προωθήσει άμεσα διορθωτικά μέτρα προς έγκριση στην Κομισιόν, ωστόσο η ανησυχία στον κλάδο παραμένει έκδηλη. Άλλωστε, τόσο ο Ευάγγελος Μυτιληναίος όσο και ο Βασίλης Καραμούζης της Εθνικής Τράπεζας έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου για τη δημιουργία «κόκκινων» δανείων στην αγορά, γεγονός που απειλεί με επιχειρηματικά «κανόνια».

Σοκ στις διεθνείς αγορές από τη μείωση των αποθεμάτων πετρελαίου

Ανησυχητικά είναι τα διεθνή στοιχεία για τα αποθέματα αργού πετρελαίου. Οι παγκόσμιες δεξαμενές ασφαλείας απώλεσαν σχεδόν 270 εκατ. βαρέλια από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, περιορίζοντας δραματικά τα περιθώρια των κυβερνήσεων να απορροφήσουν τους κραδασμούς από ενδεχόμενες νέες διακοπές στον εφοδιασμό. Με τον ρυθμό αυτό, τα υφιστάμενα αποθέματα δεν αναμένεται να επαρκέσουν για περισσότερο από μερικούς μήνες. Αναλυτές εκτιμούν ότι η κατάσταση είναι ακόμη δυσμενέστερη όσον αφορά τα αποθέματα συγκεκριμένων κρατών της Ασίας, όπως η Ιαπωνία, όπου οι επίσημες αρχές έχουν περιορίσει τη δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων για τα καύσιμα. Αντίστοιχη πτωτική πορεία ακολουθούν τα αποθέματα και σε άλλες ισχυρές οικονομίες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, με τη διαφορά ότι εκεί η εκκίνηση έγινε από σημαντικά υψηλότερο επίπεδο, γεγονός που εξασφαλίζει, προς το παρόν, μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών.