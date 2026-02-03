ΜΙΔΑ: Μια καινοτομία που έρχεται αργά

Το νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), δηλαδή η νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ που έρχεται τον Μάρτιο, έχει «διαφημιστεί» ως άλλο ένα υπερ-εργαλείο κατά της φοροδιαφυγής, καθώς ο κύριος σκοπός του είναι να βγάλει στην επιφάνεια τα «κρυφά» ακίνητα και να αποκαλύψει αδήλωτα ενοίκια που οι ιδιοκτήτες τους «ξεχνούν» να δηλώσουν ως έσοδα. Ωστόσο, η άλλη πλευρά του ΜΙΔΑ είναι εξίσου σημαντική, καθώς αφορά τη δυνατότητα του νέου ψηφιακού εργαλείου να ελέγχει τις αγροτικές εκτάσεις για τις οποίες δίνονται οι επιδοτήσεις, συνδέοντας το Εθνικό Κτηματολόγιο με το Taxis. Με πολύ νωπό ακόμα το «πάθημα» του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο μυαλό έρχεται αναπόδραστα το πόσο διαφορετικά και πιο διαφανή θα ήταν τα πράγματα στην Ελλάδα, αν ο εκσυγχρονισμός του κράτους δεν ακολουθούσε ρυθμό χελώνας… Επιπλέον, θα είχε γλιτώσει και η χώρα από πολλές περιπέτειες που την ταλανίζουν τον τελευταίο καιρό…

Μια «τρύπα στο νερό» τα μέτρα για το Airbnb;

Μιλώντας για ακίνητα, η στήλη αναρωτιέται κατά πόσον η κυβέρνηση θεωρεί πως τα μέτρα για τον περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης αρκούν, σε εύρος αλλά και σε κατεύθυνση. Ετοιμάζεται να εφαρμόσει από την 1η Μαρτίου το ίδιο μέτρο αναστολής νέων αδειών που ισχύει από τον Ιανουάριο 2025 στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Αλλά η επιτυχία του μέτρου στην πρωτεύουσα αμφισβητείται. Σύμφωνα με στοιχεία της AirDNA, τα ενεργά ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Αθήνα αυξήθηκαν από 13.913 στο τέλος του 2024 σε 14.326 στο τέλος του 2025, μια αύξηση της τάξης του 3%. Αυτό σημαίνει ότι, αντί να μειώνεται το πρόβλημα, διογκώνεται περαιτέρω. Είναι χαρακτηριστικό πως τα έσοδα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις «κάλπασαν» το 2025 συνολικά στη χώρα, προς το 1 δισ. ευρώ. Σίγουρα θα υπάρχουν και άλλοι τρόποι να περιοριστεί ένα φαινόμενο το οποίο τροφοδοτεί έντονα τη στεγαστική κρίση, και ίσως μια ανασκόπηση της διεθνούς εμπειρίας να ήταν χρήσιμη.

ΤΙΤΑΝ: Μία ακόμη γαλλική κατάκτηση

Την παρουσία του στη γαλλική αγορά εδραιώνει ο όμιλος ΤΙΤΑΝ μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Vracs de L’Estuaire. Πρόκειται για την ιδρυθείσα το 2009 τσιμεντοβιομηχανία με έδρα τη Νορμανδία, που αποτελεί μέλος του ομίλου CIMAT/CIMAF και, χάρη στη στρατηγική της θέση στο λιμάνι και τα δίκτυα μεταφοράς, εγγυάται παραδόσεις χύδην προϊόντος εντός 24 ωρών σε ακτίνα 350 χιλιομέτρων. Η Vracs de L’Estuaire έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις 50 εκατ. ευρώ και διαθέτει ετήσια δυναμικότητα 600 χιλ. τόνων. Η εξαγορά της γαλλικής εταιρείας ισχυροποιεί την παρουσία της ΤΙΤΑΝ στη Δυτική Ευρώπη, η οποία ξεκίνησε πριν από περίπου τρεις δεκαετίες με τη λειτουργία του σταθμού εισαγωγής στη Μασσαλία και πλέον εξελίσσεται σε ένα πιο ολοκληρωμένο παραγωγικό και εμπορικό αποτύπωμα. Σε στρατηγικό επίπεδο, η επένδυση στη Vracs de L’Estuaire λειτουργεί ως καταλύτης για την επιτάχυνση της μετάβασης του Ομίλου σε λύσεις χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος. Μέσω της συγκεκριμένης υποδομής, ο ΤΙΤΑΝ μπορεί να αναπτύξει και να διαθέσει σε μεγαλύτερη κλίμακα εναλλακτικά τσιμεντοειδή υλικά, όπως σκωρία, ποζολάνη και ανακτημένη ιπτάμενη τέφρα, αξιοποιώντας τόσο τις ελληνικές δραστηριότητες όσο και την εξειδικευμένη τεχνογνωσία του Ομίλου. Η εξαγορά, δηλαδή, ενισχύει το αναπτυξιακό αφήγημα του ΤΙΤΑΝ, συνδέοντας την εμπορική ανάπτυξη με τη βιωσιμότητα και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Το «χρυσό» πωλητήριο του OnlyFans

Όνειρο κάθε wannabe επιχειρηματία που κυνηγάει το –έως έναν βαθμό– εύκολο κέρδος (αν υπάρξει σύγκριση με τη μεταποίηση ή τη βιομηχανία) είναι η OnlyFans, η διαδικτυακή πλατφόρμα περιεχομένου για ενήλικες. Η εταιρεία βρίσκεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την Architect Capital για την πώληση του 60% των μετοχών της, με την αποτίμηση να αγγίζει τα 3,5 δισ. δολάρια. Ο ιδιοκτήτης της, Λεονίντ Ράντβινσκι, στοχεύει στη ρευστοποίηση των κερδών του μετά τη μεγάλη ανάπτυξη της πλατφόρμας τα τελευταία χρόνια. Πού βασίζεται η υψηλή αποτίμηση της εταιρείας που απασχολεί μόλις 42 υπαλλήλους και παράγει ετήσια έσοδα 1,3 δισ. δολαρίων, δηλαδή 37,6 εκατ. δολάρια ανά εργαζόμενο; Είναι ενδεικτικό ότι το νούμερο αυτό ξεπερνά σημαντικά τεχνολογικούς γίγαντες όπως η NVIDIA, η Apple και η Meta. Το μοντέλο της βασίζεται σε προμήθεια 20% από 2,1 εκατομμύρια δημιουργούς, με ελάχιστα λειτουργικά έξοδα και μηδαμινές ανάγκες για έρευνα ή παραγωγή υλικού. Παρά τις δυσκολίες πρόσβασης σε παραδοσιακή χρηματοδότηση λόγω της φύσης του περιεχομένου της, η κερδοφορία παραμένει τεράστια, με τον Ράντβινσκι να λαμβάνει μερίσματα 701 εκατ. δολαρίων μόνο το περασμένο έτος. Η Architect Capital βλέπει προοπτική εισαγωγής της εταιρείας στο χρηματιστήριο έως το 2028.

Πόσο στοιχίζει η «τρύπα» των ΥΚΩ

Ποσό 40 εκατ. ευρώ ετησίως κοστίζει στους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος το σωρευτικό έλλειμμα ύψους 550 εκατ. ευρώ που παρατηρείται στον ειδικό λογαριασμό των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ). Οι ιδιώτες προμηθευτές τονίζουν, σε επιστολή τους προς το ΥΠΕΝ, ότι η «τρύπα» και οι καθυστερήσεις στην απόδοση των ποσών από το κράτος οδηγούν σε επιβάρυνση 40 εκατ. ευρώ, με βάση ένα ενδεικτικό επιτόκιο δανεισμού 6,5%. Έτσι, οι ίδιοι αναγκάζονται να μετακυλήσουν το παραπάνω κόστος που επωμίζονται, γεγονός που ασκεί ασφυκτικές πιέσεις στα τιμολόγια λιανικής.

Θα έχει διάρκεια η πτώση των ενεργειακών τιμών;

Μετά από διαδοχικές εβδομάδες ανατιμήσεων, οι ενεργειακές τιμές υποχώρησαν τη Δευτέρα, μετά την είδηση ότι ΗΠΑ και Ιράν προχωρούν σε συνομιλίες για να δοθεί ειρηνική λύση στη διαμάχη τους. Πάντως, η ανάσα για τους απανταχού καταναλωτές ενδέχεται να είναι βραχυπρόθεσμη και ο λόγος είναι απλός: η κλίμακα της ανάπτυξης αεροπορικών δυνάμεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή ξεπερνά κάθε πρόσφατο προηγούμενο και έχει αρχίσει να προσεγγίζει τα επίπεδα των δύο πολέμων του Ιράκ. Κατ’ επέκταση, αν δεν δούμε στην πράξη την Ουάσιγκτον να αποσύρει δυνάμεις, κοντός ψαλμός αλληλούια!

Γιατί πέφτουν οι αποθήκες αερίου

Είναι γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές αποθήκες αερίου βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο τους για την εποχή εδώ και αρκετά χρόνια. Πρόκειται κυρίως για το αποτέλεσμα του ψυχρού χειμώνα που περνάει η ήπειρος και έχει αυξήσει τη ζήτηση. Πάντως, η χαμηλή στάθμη δεν θα πρέπει να προκαλεί εντύπωση. Οι εταιρείες του κλάδου ανά την Ευρώπη προτιμούν να καταναλώνουν ποσότητες από τις αποθήκες, αντί να φέρουν νέα φορτία LNG. Και αυτό διότι οι αποθηκευμένες ποσότητες αγοράστηκαν όταν η τιμή ήταν χαμηλή. Έτσι, υπάρχει κίνητρο να καταναλώνεται τώρα αυτό το φθηνό αέριο, αντί για «φρέσκο» και ακριβότερο. Μετά τον χειμώνα, οι εταιρείες ξέρουν ότι θα ξαναγεμίσουν τις αποθήκες έναντι χαμηλής τιμής, πράγμα που μπορούν να πράξουν ήδη από σήμερα, με βάση τα προθεσμιακά συμβόλαια που βρίσκονται σε επίπεδο 5 ευρώ χαμηλότερο από το τωρινό.