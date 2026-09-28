Φόροι: Πολλά έσοδα, περιορισμένη αναδιανομή

Η Ελλάδα εισπράττει φόρους που αντιστοιχούν περίπου στο 40% του ΑΕΠ, όμως το φορολογικό σύστημα, σε συνδυασμό με τις κοινωνικές παροχές, μειώνει την εισοδηματική ανισότητα κατά μόλις 3,5 μονάδες στον δείκτη Gini. Αυτό προκύπτει από νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία παραθέτει τα φορολογικά έσοδα του 2024 και το αναδιανεμητικό αποτέλεσμα φόρων και επιδομάτων. Σε χώρες με παρόμοια έσοδα η διαφορά είναι εντυπωσιακή: στην Ολλανδία, για παράδειγμα, όπου η αναλογία φόρων προς ΑΕΠ κινείται επίσης κοντά στο 40%, η υποχώρηση της ανισότητας ξεπερνά τις 10 μονάδες. Το συμπέρασμα είναι σαφές: το ελληνικό κράτος δεσμεύει σημαντικό μερίδιο του εθνικού εισοδήματος, αποτυγχάνει όμως να αμβλύνει ουσιαστικά τις κοινωνικές ανισότητες.

Που (δεν) κατευθύνονται οι δημόσιες δαπάνες

Μόλις το 25,6% των δημόσιων δαπανών στην Ελλάδα κατευθύνθηκε το 2023 σε τομείς όπως η υγεία, η παιδεία, η έρευνα, οι μεταφορές και οι επικοινωνίες – κλάδους δηλαδή που η Κομισιόν κατατάσσει στις δαπάνες μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Στην ΕΕ το αντίστοιχο μερίδιο ανήλθε σε 32,5%, με μόνη την Ιταλία να καταγράφει χαμηλότερη επίδοση (24,1%). Πρακτικά, για κάθε 100 ευρώ δημόσιου χρήματος, η Ελλάδα δαπανά σχεδόν επτά ευρώ λιγότερα στους κρίσιμους αυτούς τομείς συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η απόκλιση είναι δομική: ήδη από το 2001 η χώρα υπολειπόταν του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ έκτοτε το ελληνικό μερίδιο υποχώρησε κατά μία ποσοστιαία μονάδα, την ώρα που ο μέσος όρος της ΕΕ ενισχύθηκε κατά 1,5 μονάδα.

Πόθεν προκύπτει η αύξηση των καταθέσεων

Σχεδόν 3 δισ. ευρώ αυξήθηκαν τον Αύγουστο οι καταθέσεις στις τράπεζες από τον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος. Τον Ιούλιο είχαν προηγηθεί εκροές 2 δισ. ευρώ. Υπάρχει όμως, μια έντονη ασυμμετρία. Από τα 2,97 δισ. ευρώ της αύξησης, τα 2,38 δισ. προήλθαν από τις επιχειρήσεις και μόλις 585 εκατ. από τα νοικοκυριά. Οι εταιρικές καταθέσεις αυξάνονται με ετήσιο ρυθμό 25,2%, ενώ των νοικοκυριών μόνο με 3,6%. Υπάρχει εξήγηση; Ο Αύγουστος είναι ο μήνας με τις υψηλότερες τουριστικές εισπράξεις, με τα έσοδα της σεζόν να καταλήγουν στους εταιρικούς λογαριασμούς. Ο ρυθμός όμως, μεταβολής (9,4% από 9%) της τραπεζικής χρηματοδότησης των επιχειρήσεων φανερώνει και το εξής. Οι επιχειρήσεις δηλαδή, δανείζονται με ρυθμό 9,4% και ταυτόχρονα συσσωρεύουν ρευστότητα. Αυτό σημαίνει ότι μέρος των κεφαλαίων, πιθανότατα και από δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, μένει «παρκαρισμένο» μέχρι να γίνει πραγματική επένδυση. Στα νοικοκυριά η εικόνα είναι αλλιώτικη. Το υψηλό κόστος ζωής απορροφά το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος, και η αποταμίευση είναι περιορισμένη.

Νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου: Τα επόμενα βήματα μετά το ΣτΕ

Να ενταθούν οι εργασίες για τη χωροθέτηση του ραντάρ στον λόφο Παπούρα αναμένεται μετά την απόρριψη της προσφυγής στο ΣτΕ του δήμου Μινώα Πεδιάδος. Το ραντάρ δεν είναι δευτερεύουσα λεπτομέρεια. Χωρίς τα συστήματα επιτήρησης και πλοήγησης το αεροδρόμιο μπορεί να είναι έτοιμο ως κτίριο, αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει. Γι’ αυτό η απόφαση του ΣτΕ έχει τόσο μεγάλη σημασία. Στις αρχές Αυγούστου η παραχωρησιούχος εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης υπέγραψε με την κοινοπραξία Indra – ΑΤΕΣΕ τη σύμβαση για τα συστήματα αεροναυτιλίας, ύψους περίπου 85 εκατ. ευρώ. Και μπορεί ο δήμος Μινώα Πεδιάδος να έχει προαναγγείλει την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όμως, νομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι κάθε νέα προσφυγή θα είναι αποδυναμωμένη μετά την κρίση του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου της χώρας.

Δεν ευθύνονται οι μπαταρίες για την γκρίνια

Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η κυβέρνηση καθυστέρησε στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας τα προηγούμενα χρόνια, επιτρέποντας σε χώρες όπως η Βουλγαρία να προσπεράσουν – εξέλιξη με ιδιαίτερο βάρος εν μέσω υψηλών τιμών ηλεκτρισμού εξαιτίας της διεθνούς συγκυρίας. Εντούτοις, οι τριβές των τελευταίων ημερών με πρωταγωνιστές ισχυρούς ιδιωτικούς ενεργειακούς ομίλους δεν εδράζονται πρωτίστως σε αυτό καθαυτό το ζήτημα, το οποίο αξιοποιείται απλώς ως επικοινωνιακό πρόσχημα επειδή συγκεντρώνει το δημόσιο ενδιαφέρον. Παράγοντες της αγοράς κάνουν λόγο για πολύ σοβαρότερες παρασκηνιακές συγκρούσεις σε παραδοσιακούς ενεργειακούς κλάδους, όπου καταγράφονται έντονες ρήξεις ανάμεσα στην ηγεσία του ΥΠΕΝ και τους επιχειρηματικούς ομίλους.

Υψηλά περιθώρια κέρδους στην αποθήκευση

Όσον αφορά τις μονάδες αποθήκευσης, ακόμη και οι διαμαρτυρίες για τις χρονικές καθυστερήσεις δεν υποκινούνται από μέριμνα για το όφελος του τελικού καταναλωτή, αλλά από σαφή επιχειρηματικά συμφέροντα.

Επί του παρόντος, καταγράφονται ημερήσιες διακυμάνσεις άνω των 200 ευρώ μεταξύ ελάχιστης και μέγιστης τιμής χονδρικής, διαφορά που συνιστά τη βασική πηγή εσόδων για τα έργα αποθήκευσης. Ένας εν λειτουργία σταθμός ισχύος 5 MW εκτιμάται ότι αποφέρει καθαρά κέρδη της τάξης των 700.000 ευρώ ετησίως αποκλειστικά από αυτό το arbitrage τιμών.

Αυτός είναι ο ουσιαστικός λόγος για τον οποίο όσοι επενδυτές δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμη στην αγορά ασκούν έντονες πιέσεις προς το αρμόδιο υπουργείο. Αναλυτές του κλάδου προειδοποιούν ότι τα επόμενα χρόνια η δραστηριότητα δεν θα διατηρήσει τα σημερινά υπερκέρδη· ο χρόνος λειτουργεί εις βάρος τους και κάθε μήνας αδράνειας ισοδυναμεί με απώλεια σημαντικών δυνητικών εσόδων.

Ανοδικά τα μεγέθη της Interlife

Η Interlife του Ιωάννη Βοτσαρίδη έκλεισε το α’ εξάμηνο του 2026 με κέρδη προ φόρων 20,83 εκατ. ευρώ. Έναν χρόνο νωρίτερα ήταν 13,4 εκατ. ευρώ, άρα η άνοδος φτάνει το 55%. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 16,44 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,885 ευρώ ανά μετοχή. Τα ασφαλιστικά έσοδα αυξήθηκαν 8,44% και έφτασαν τα 54,07 εκατ. ευρώ. Η παραγωγή όμως, δηλαδή τα νέα και ανανεωμένα συμβόλαια, κινήθηκε πιο αργά. Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανέβηκαν μόλις 1,59%, ενώ οι ασφαλίσεις κατά ζημιών στην αγορά κέρδισαν 5,5%. Η διαφορά στα κέρδη αποδίδεται σε δύο λόγους. Το ασφαλιστικό αποτέλεσμα αυξήθηκε 76% και έφτασε τα 6,98 εκατ. ευρώ, με τον συνδυασμένο δείκτη στο 83,8%. Τα επενδυτικά κέρδη έφτασαν τα 15,78 εκατ. ευρώ, το υψηλότερο ποσό σε α’ εξάμηνο της τελευταίας πενταετίας. Ο δείκτης φερεγγυότητας διαμορφώθηκε στο 165,27%. Τα ίδια κεφάλαια ανέβηκαν στα 180,9 εκατ. ευρώ, παρότι η εταιρεία μοίρασε μέρισμα 0,25 ευρώ ανά μετοχή. Σημειωτέον ότι η διοίκηση επιδιώκει ενισχύσει τους άλλους κλάδους, όμως ο κλάδος αυτοκινήτου έφτασε, ήδη, να είναι πάνω από το 51% του συνόλου των ασφαλίστρων.

Η ακτινογραφία της ελληνικής ναυτιλίας

Η ελληνική σημαία κερδίζει σε αριθμό πλοίων, αλλά χάνει σε χωρητικότητα. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον Ιούλιο ο εμπορικός στόλος έφτασε τα 1.868 πλοία, αυξημένος κατά 1,4% σε ετήσια βάση. Η συνολική χωρητικότητα όμως υποχώρησε κατά 0,7%, στους 34,95 εκατ. ΚΟΧ (Καθαρή ολική χωρητικότητα), μετά από πτώση 2,7% έναν χρόνο νωρίτερα. Την άνοδο τροφοδοτούν κυρίως τα επιβατηγά, που αυξήθηκαν κατά 3,4%. Αντίθετα, τα φορτηγά μειώθηκαν στα 343 και η χωρητικότητά τους έχασε 6,1%. Στην κατηγορία 20.000-30.000 ΚΟΧ τα πλοία από 54 έπεσαν στα 43. Τι σημαίνει αυτό; Το ελληνικό νηολόγιο μεγαλώνει με μικρά σκάφη ακτοπλοΐας, ενώ τα μεγάλα ποντοπόρα επιλέγουν άλλες σημαίες. Οι Έλληνες εφοπλιστές ελέγχουν 4.388 ποντοπόρα πλοία και περίπου το 14% της παγκόσμιας μεταφορικής ικανότητας, σύμφωνα με την Επιτροπή Ελληνικής Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου. Μόνο ένα μικρό μέρος τους όμως υψώνει γαλανόλευκη. Αυτό σημαίνει λιγότερες θέσεις εργασίας για Έλληνες ναυτικούς και μικρότερη βαρύτητα της χώρας στα διεθνή ναυτιλιακά fora. Φωτεινή εξαίρεση τα δεξαμενόπλοια, με άνοδο 1,2% στη χωρητικότητα.