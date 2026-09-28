Μετά την ανακοίνωση της δημιουργίας της ΕΛΑΣ, μεγάλο μέρος του προγράμματος της και τα νέα πρόσωπα, ο Αλέξης Τσίπρας περνάει στην β ´ φάση του rebranding. Όπως επισημαίνουν οι πηγές της στήλης, δόθηκε αρκετός χρόνος για να δοκιμαστούν στα τηλεπαράθυρα πολλά νέα πρόσωπα. Έκαναν λάθη, μπήκαν και αυτογκόλ, άλλοι διορθώθηκαν άλλοι όχι. Κάποια πρόσωπα θα αποσυρθούν. Ό,τι ήταν να δώσει η α ´ φάση, δημοσκοπικά το έδωσε. Από τις αρχές καλοκαιριού η ΕΛΑΣ παρουσιάζει ένα φρενάρισμα, και μία μικρή πτώση. Εν ολίγοις χτύπησε ταβάνι.

Β’ φάση

Ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί τον οδικό χάρτη που όρισε εξαρχής όπως μου λένε στενοί συνεργάτες του. Μπαίνει σε εφαρμογή η β´ φάση του σχεδίου. Αυτό περιλαμβάνει νέα πρόσωπα, που δεν έχουν αξιολογηθεί ακόμη. Πιθανόν αυτήν την εβδομάδα να τους κάνουν training πολιτικής επικοινωνίας σε εταιρεία που προσφέρει τέτοιες υπηρεσίες. Έτσι είχε γίνει και με την πρώτη φουρνιά. Μετά θα αρχίσουν να βγαίνουν στα ΜΜΕ για να κριθούν επί του πεδίου. Το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας έχει αναδειχθεί σε φυτώριο νέων στελεχών όπως τονίζουν.

Ο παλιός είναι αλλιώς

Ο Αλέξης Τσίπρας θα καταθέτει δημοσίως πιο συχνά το προσωπικό επικοινωνιακό του κεφάλαιο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι ο πιο δημοφιλής πολιτικός αρχηγός της αντιπολίτευσης. Ξέρει πως ό,τι πει γίνεται είδηση. Όπως το τελευταίο «ή εμείς ή κανείς». Από τα πρόσωπα της ΕΛΑΣ που βγαίνουν στα τηλεπαράθυρα αξιολογούνται θετικά, ο Παυσανίας Παπαγεωργίου, ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο Γιώργος Καραμέρος (κατά το ο παλιός είναι αλλιώς), οι Θεώνη Κουφονικολάκου, Κώστας Καρπουχτσής, Ιωάννα Λαλιώτου (κατά το ο νέος είναι ωραίος). Ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης είναι από τις καλές περιπτώσεις αρκεί να μην προχωρήσει σε άλλες αντιφάσεις. Να υπάρχει καθαρό αποτύπωμα, αυτό ενδιαφέρει τον Τσίπρα διότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ να είναι τρίτο στις δημοσκοπήσεις αλλά τσίμπησε και αναθάρρησε και μέχρι τις εκλογές έχουμε 7-8 μήνες.

Περισσότερος Τσίπρας

Η β´ φάση του rebranding της ΕΛΑΣ θα έχει περισσότερες δόσεις του αρχηγού της. Ο Αλέξης Τσίπρας προγραμματίζει συνεντεύξεις. Κάνει συναντήσεις με δημοσιογράφους κατ´ ιδίαν στο γραφείο του στην Αμαλίας. Θα κάνει περιοδείες στην περιφέρεια και θα πυκνώσει τις επαφές του με κοινωνικούς φορείς. Σήμερα στις 7μμ θα παραστεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Στο πλαίσιο του ανοιχτού διαλόγου, θα έχει την ευκαιρία να ακούσει τα αιτήματα και τις θέσεις των επαγγελματιών και να παρουσιάσει τις προτάσεις της ΕΛ.Α.Σ. για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Οι «κακομοίρηδες»

Στράφι πήγε η οδηγία του Κυριάκου Μητσοτάκη τα στελέχη του να βάζουν τη γλώσσα στο μυαλό πριν μιλήσουν. Είναι δυνατόν ο Χάρης Θεοχάρης να μιλάει για τους νοικοκυραίους που ψηφίζουν την Ν.Δ. και τους κακομοίρηδες που δεν βλέπουν το φως το αληθινό και ψηφίζουν άλλα κόμματα;

Ο Κώστας Τσιάρας είπε το άλλο ωραίο ότι όσο είναι γεμάτη η εθνική οχήματα όλα είναι καλά! Αφήστε τον παγκοσμίως άγνωστο βουλευτή της ΝΔ Σπύρο Κουλκουδίνα, ο οποίος απεφάνθη «όταν κάποιος δεν το αντέχει (το κόστος των καυσίμων), θα χρησιμοποιεί μέσο μαζικής μεταφορά, είπε σε συνέντευξη του. Θυμάστε κι εκείνο «το τζάμπα πέθανε» της Χριστίνας Αλεξοπούλου;

Διαζύγιο με την πραγματικότητα

Πάμε καλά; Είναι δυνατόν να ακούγονται όλα αυτά λίγα 24ωρα πριν τα μέτρα της κυβέρνησης για τα καύσιμα που χτύπησαν κόκκινο; Θα μπορούσαν να είναι μπαρούφες αν το θέμα δεν είναι τόσο σοβαρό γιατί αγγίζει τους πολίτες που δεν έχουν. Ναι κάποιοι ζουν καλά. Υπάρχουν όμως και πολλοί που πραγματικά δυσκολεύονται. Και θα δυσκολευτούν ακόμη περισσότερο τον χειμώνα που έρχεται. Τι δεν καταλαβαίνουν αυτά τα γαλάζια στελέχη; Δίνουν την εικόνα ότι η ΝΔ δεν έχει ενσυναίσθηση. Και δεν θα τους επικρίνω γιατί αυτό το κάνουν στην προεκλογική περίοδο. Δεν πρέπει να το κάνουν ποτέ. Να σέβονται τους ανθρώπους που είναι σε αδυναμία και έχουν κάθε δικαίωμα και δυσαρεστημένοι να είναι και να έχουν αιτήματα.

Στο πόδι οι αγρότες

Τελειώνει ο Σεπτέμβριος, μπαίνει ο Οκτώβριος και μέχρι στιγμής περίπου 31.000 αγρότες έχουν καταθέσει κανονικά τα χαρτιά τους για να πάρουν αγροτικές αποζημιώσεις από τους 570.000 – 600.000 (τόσα είναι τα αγροτικά ΑΦΜ). Σε συγκέντρωση αγροτών στη βόρειο Ελλάδα έδωσαν το παρών οι βουλευτές της ΝΔ Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Φάνης Παππάς και άλλοι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το ιδιοκτησιακό. Αναζητούνται λύσεις. Οι αγρότες αναφέρονταν και στη λύση Χατζηδάκη που είχε προστεθεί στις προηγούμενες πληρωμές (αντί ΑΤΑΚ, το ΚΑΕΚ, υπεύθυνη δήλωση για μικρές εκτάσεις κλπ).

Αντάρτικο

Οι αγρότες καταγγέλλουν και ένα τύπου αντάρτικο από Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, που πολλά είναι σε ανοιχτή γραμμή με την γνωστή ιδιωτική εταιρεία. Ρώτησα να μάθω ποιος είναι ο λόγος αφού τη δουλειά δεν τους την πήραν ακόμη. Μου είπαν ότι ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία προειδοποιεί ότι εάν καταθέτουν ψεύτικα στοιχεία θα έχουν ποινικές συνέπειες. Τι πιο φυσικό άλλωστε. Αλλά φαίνεται θύμωσαν μετά το πάρτι που γινόταν και ο καθένας δήλωνε ό,τι ήθελε.

Ο γόρδιος δεσμός

Τέλη Οκτωβρίου κανονικά θα πρέπει 600.000 αγρότες να πάρουν τις αποζημιώσεις τους. Τρεις προσπαθούν να λύσουν τον γόρδιο δεσμό. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης που είχε αναλάβει και πέρυσι τον κυκεώνα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς και ο Γιώργος Πιτσιλής που κρατάει στα χέρια του το κλειδί των πληρωμών. Βρίσκονται σε στενή συνεργασία. Όπως αναφέρουν οι πηγές της στήλης ήταν δύο οι κρίσιμες ημερομηνίες. Η μία στις 15/9 οπότε και κατέθεσαν αιτήσεις μόνο 31.000 και η δεύτερη στις 15/10. Υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα έχουν ξεπεραστεί τα προβλήματα και θα γίνουν κανονικά οι πληρωμές τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου. Και ο θεός να βάλει το χέρι του.

«Στην καρδιά του λαού»

Την φράση του πρώην βουλευτή Ηλείας και υπουργού της Ν.Δ. Κώστα Τζαβάρα, ότι «το κόμμα δεν το δημιουργεί ο Σαμαράς… Το κόμμα έχει ήδη δημιουργηθεί στην καρδιά του λαού!», επικαλέστηκε ο πρώην πρωθυπουργός για να απαντήσει στις ερωτήσεις των πολιτικών των φίλων στην Κυπαρισσία που τον ρωτούσαν πότε θα ανακοινώσει το κόμμα του. Ο Κώστας Τζαβάρας ήταν παρών. Είναι πολύ πιθανό να κατέβει υποψήφιος με το κόμμα Σαμαρά. Η σύναξη έγινε στο εστιατόριο «Καρνάγιο», με θέα τον Κυπαρισσιακό κόλπο, την Παρασκευή. Ξεκίνησε από μία πρόσκληση τοπικού παράγοντα σε 15 άτομα και προσήλθαν γύρω στα 70-80. Ξεχώρισε η παρουσία του πρώην προέδρου της ΕΝΑΕ και πρώην Νομάρχη Μεσσηνίας Δημήτρη Δράκου που δεν θα κατέβει υποψήφιος αλλά στηρίζει δυνατά τον Σαμαρά.

Την τίμησε η Πύλος

Η δική της Πύλος που την αγαπούσε τόσο, τίμησε τη μνήμη της Λένας Σαμαρά που έφυγε μόλις στα 33 της τόσο ξαφνικά και άδικα. Στην Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα στην Πύλο τελέστηκε το μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της το Σάββατο. Ήταν εγγεγραμμένη στα δημοτολόγια του δήμου Πύλου-Νέστορος. Στην εκκλησία έδωσαν το παρών ο στενός φίλος του πρώην πρωθυπουργού βουλευτής Μίλτος Χρυσομάλλης, ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός, οι δήμαρχοι Πύλου και Καλαμάτας, αυτοδιοικητικά στελέχη και πλήθος πολιτών.