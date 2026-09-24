Εκλογές έρχονται και κάθε πολιτικός φορέας που σέβεται τον εαυτό του, θα πρέπει στην πορεία προς τις κάλπες να θέσει το δικό του εκλογικό δίλημμα, ή ενίοτε τα δικά του εκλογικά διλήμματα. Πρόκειται για κάτι που γίνεται διαχρονικά. Παραδοσιακά σχεδόν. Δεν αποτελεί έκπληξη και ως εκ τούτου δεν αποτελεί και …είδηση.

Για αυτό υπάρχει ένας και μόνο τρόπος να τραβήξει ένα δίλημμα την προσοχή. Να κάνει εντύπωση.

Όπως όλα πλέον, στην εποχή της επικοινωνίας, στόχος και στην θέση διλημμάτων από την πλευρά των επιτελών ενός κόμματος, είναι να τραβήξουν την προσοχή του κοινού. Να κάνουν ντόρο. Εντύπωση. Όχι απαραίτητα καλή εντύπωση. Αλλά σίγουρα εντύπωση. Φασαρία. Να ασχοληθούν μαζί τους τα ΜΜΕ. Να γίνουν πηχυαίοι τίτλοι και ει δυνατόν να μείνουν τέτοιοι για μέρες.

Και κάπως έτσι, το πράγμα παίρνει άλλη τροπή. Τα διλήμματα παύουν συχνά να είναι πολιτικά. Για παράδειγμα «διαφάνεια ή διαφθορά», «αξιοκρατία ή ρουσφέτι», «κοινωνικό κράτος ή δώρα στους ημέτερους». Ένα τέτοιο σύνθημα είναι πολιτικό. Δείχνει πώς καμώνεται ότι θα κυβερνήσει ένα κόμμα και πώς προβλέπει ότι θα κυβερνήσει ο αντίπαλός του ή κρίνει ότι πράττει τώρα ο κυβερνήτης.

Άλλα πάλι είναι προσωπικά. «Καραμανλής ή Παπανδρέου». «Παπάγος ή Πλαστήρας». Ακόμα και εσωκομματικά «Σημίτης ή Τσοχατζόπουλος». Όλα σε άλλες εποχές.

Κάποια πάλι είναι …εκβιαστικά. «Καραμανλής ή τανκς». «Μητσοτάκης ή χάος». «Ή εμείς ή κανείς». Και σε αυτή την περίπτωση, της τόσο καταστροφικής εναλλακτικής, όταν το διακύβευμα δεν είναι πράγματι η Δημοκρατία, όπως όταν ειπώθηκε το πρώτο, όχι πάντως από αρχηγό κόμματος, θα πρέπει κανείς να ξέρει πως όλοι αντιλαμβάνονται ότι οι τόνοι σηκώνονται μόνο για εντυπωσιασμό. Και τότε, θα πρέπει να είναι έτοιμος για όλα.

Κοντολογίς, όταν ο πολίτης νιώσει ότι εκβιάζεται από αυτόν από τον οποίο περιμένει να ακούσει κάτι που θα κερδίσει την εμπιστοσύνη του, μπορεί και να αντιδράσει αντίστροφα. Μπορεί να επιλέξει το ‘χάος’, ή το ‘κανείς’. Ιδίως, όταν δεν έχει τίποτα άλλο να χάσει.

Και αυτό θα έπρεπε να το ξέρουν όσοι έχουν εμπειρία από συνθήματα όπως «ή θα τους τελειώσουμε ή θα μας τελειώσουν». Ειδικά αν είναι εκείνοι που …τελείωσαν.