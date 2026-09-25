ΝΤΙΝ Ολοκληρώθηκε η πρώτη εβδομάδα που τα περισσότερα κανάλια γέμισαν τα προγράμματά τους, και μπορεί να είναι πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα, αλλά ο χρόνος… είναι τηλεθέαση! Λογικό, λοιπόν, είναι ότι στα επιτελεία των καναλιών και των εκπομπών κάνουν τις πρώτες εκτιμήσεις και θα προχωρήσουν εσπευσμένα σε αλλαγές, με την ελπίδα ότι θα είναι για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στους πίνακες της Nielsen. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Κανένα αποτέλεσμα δεν έχει προκύψει ακόμα από τις επαφές του ΑΝΤ1 με τον Αντώνη Κανάκη. Η σεζόν έχει ξεκινήσει και ένα αποδεδειγμένα δυνατό όπλο του σταθμού στη μάχη της τηλεθέασης, η εκπομπή «Ράδιο Αρβύλα», παραμένει… τουλάχιστον επίσημα… εκτός προγράμματος. Στο Μαρούσι τηρούν… περίεργη σιγή ιχθύος για το αν η εκπομπή θα βγει τελικά στον αέρα, ενώ στο παρασκήνιο υπάρχει έντονη φημολογία για την αιτία που δεν έχει ακόμα βγει «λευκός καπνός» στις επαφές των δύο πλευρών. Ένα από αυτά που ακούγονται είναι ότι, μπροστά σε μία χρονιά με επικείμενη εκλογική αναμέτρηση, κάποιοι θέλουν να βάλουν… στεγανά και όρια στη σατιρική ματιά της θεσσαλονικιώτικης παρέας, κάτι που ορισμένοι είχαν προσπαθήσει και σε προηγούμενη συνεργασία τους… που είχε όμως οδηγήσει σε «διαζύγιο». Με δεδομένο λοιπόν ότι τις τελευταίες σεζόν η «Ράδιο Αρβύλα» συνηθίζει να κάνει πρεμιέρα στις αρχές Νοεμβρίου, σύντομα θα αποδειχτεί αν το παρασκήνιο… έχει δίκιο. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Δικαιολογημένα… κρατημένη εμφανίζεται η διοίκηση της ΕΡΤ, ζητώντας περισσότερα «εχέγγυα» προκειμένου να δώσει εγκρίσεις για την παραγωγή νέων ψυχαγωγικών εκπομπών. Μετά τις ελπίδες που τους είχαν δώσει για το… ανανεωμένο «Στούντιο 4», οι οποίες τελικά διαψεύστηκαν εκ του αποτελέσματος, αποφάσισαν να είναι πιο… προσεκτικοί πριν την τελική υπογραφή. Ενώ, λοιπόν, οι δύο νέες ψυχαγωγικές εκπομπές του σαββατοκύριακου είχαν πάρει ανεπίσημα το «πράσινο φως», τελικά δεν έχουν περάσει ακόμα από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς υψηλά ιστάμενοι ζητούν από τις εταιρείες παραγωγής να τους δοθεί πληρέστερη και καλύτερη «εικόνα» για το περιεχόμενό τους. Γιατί σίγουρα οι περισσότεροι εκ των παρουσιαστών των δύο εκπομπών διαθέτουν τηλεοπτική εμπειρία, αλλά έχει πολλές φορές αποδειχτεί ότι «ιστορία γράφουν οι παρέες», τουτέστιν η συλλογική δουλειά όσων βγαίνουν μπροστά, με αυτούς που βρίσκονται από πίσω. Έτσι, λοιπόν, στο ραδιομέγαρο περιμένουν τις λεπτομέρειες για το πώς οι εκπομπές θα «στηθούν» όπως πρέπει, ώστε να καλύψουν τους παρουσιαστές τους… και τους υψηλά ιστάμενους της ΕΡΤ… και δεν θα είναι απλά για να πιάσουν θέση δύο ακόμα εκπομπές στη συχνότητα της δημόσιας τηλεόρασης…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Πολύς λόγος γίνεται για τη θέση της Κατερίνας Ζαρίφη στην εκπομπή «Μια Ελλάδα Παρέα» του ΟΡΕΝ, με κάποιους να υποστηρίζουν ότι πρέπει να είναι ισάξια με την παρουσιάστρια, Ιωάννα Μαλέσκου. Χωρίς καν να χρειάζεται να αναφέρω την πολύχρονη εμπειρία της Κατερίνας, θα θυμίσω απλά ότι την περυσινή σεζόν έβγαιναν ως «ισάξιοι» η Μαλέσκου με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, ο οποίος μάλιστα την είχε προτείνει για το τηλεοπτικό του «ήμισυ». Ωστόσο, φέτος η Ιωάννα παραμένει στον αέρα του ΟΡΕΝ, ενώ η εκπομπή του Λάμπρου ακόμα δεν…! Γιατί στην τηλεοπτική σκακιέρα, το να είσαι το «μισό» στην κεντρική καρέκλα, συνήθως σημαίνει ότι θα σου αποδοθούν κι ευθύνες, κινδυνεύοντας να μείνεις… μισός και να βρεθείς εκτός αέρα! Ίσως λοιπόν να είναι καλύτερα αν η Ζαρίφη παραμείνει… άμοιρη ευθυνών για το τηλεοπτικό αποτέλεσμα της συγκεκριμένης εκπομπής…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Σε μία εκπομπή που φαίνεται να «ψήνεται» αναφέρεται το σημερινό κουίζ, καθώς το πρόσωπο που απέχει προς το παρόν από το τηλεοπτικό τοπίο έκανε ραντεβού με υψηλόβαθμο στέλεχος του σταθμού. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Βέβαια, επειδή το ραντεβού έγινε σε… μεγάλη «κοινή θέα» και υπήρξαν πολλοί μάρτυρες, ίσως πραγματοποιήθηκε για να «βγει η υποχρέωση» που ζητήθηκε από τον ανώτατο αξιωματούχο! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ