Έρχεται νωρίτερα ο ανασχηματισμός;

Τη στιγμή που εντός του ελληνικού κοινοβουλίου κυβέρνηση κι αντιπολίτευση ξιφουλκούν ανελέητα, πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται ο πρωθυπουργός να επισπεύσει τον ανασχηματισμό και να τον δρομολογήσει με την επιστροφή του από την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης επί της πρότασης δυσπιστίας στη Βουλή. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μην περιμένει την ανάληψη καθηκόντων από τον νέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Τασούλα και να «εκμεταλλευτεί» την αναμενόμενη νωπή ψήφο εμπιστοσύνης, αλλάζοντας (ριζικά;) την κυβέρνησή του. Η πληροφορία κυκλοφόρησε εντόνως χθες και σας την μεταφέρουμε με πάσα επιφύλαξη. Ωστόσο, αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που θέλουν ως βασική παράμετρο του ανασχηματισμού την ενδυνάμωση του κεντρικού συστήματος εξουσίας στο Μαξίμου με επιπλέον πολιτικό κεφάλαιο (βλέπε Κωστής Χατζηδάκης) και ταυτόχρονη παραμονή του ανεβασμένου τελευταία στο ενδοκυβερνητικό χρηματιστήριο Μάκη Βορίδη, τότε οι αλλαγές αναμένονται πραγματικά ευρείες. Η στήλη δεν θα μπει στο διασκεδαστικό παιχνίδι της ονοματολογίας, αλλά καταγράφει την πιθανότητα ο ανασχηματισμός να έρθει μια ώρα αρχύτερα.

Μια σχεδόν ενωμένη Ε.Ε.

Οι ηγέτες της Ε.Ε. συμφώνησαν εχθές για το θέμα της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας, αλλά ο Ούγγρος πρωθυπουργός Ορμπάν επέμεινε μέχρι τέλους στον ρόλο του μαύρου (φιλορωσικού) προβάτου στο θέμα της Ουκρανίας. Την ίδια στιγμή, ο Μακρόν επιχειρεί ξεκάθαρα να αναλάβει ρόλο ηγέτη της Ε.Ε. με το βλέμμα στο εσωτερικό της Γαλλίας, ενώ ο Πούτιν φρόντισε να του θυμίσει το Ναπολεόντειο Βατερλώ. Ο Ντ. Τραμπ αρχίζει, πλέον, να αντιλαμβάνεται ότι οι αποφάσεις του επί των δασμών αφενός δεν θα μείνουν αναπάντητες, αφετέρου οι συνέπειές τους θα γίνουν αισθητές σταδιακά στις ΗΠΑ. Γενικά, μύλος….

Εν μέσω ξεπουλήματος στα ευρωπαϊκά ομόλογα η χθεσινή συνάντηση των ηγετών της Ε.Ε.

Στην εξέλιξη της δεύτερης συνεχόμενης ημέρας sell off – του χειρότερου εδώ και 25 χρόνια – στο Βερολίνο δείχνουν ξεκάθαρα πως θέλει να ξαναπάρει ηγετική θέση στην Ευρώπη, εκμεταλλευόμενοι τα περιθώρια που δίνει η οικονομία (σε όρους ελλειμμάτων, χρέους/ΑΕΠ κυρίως έναντι της Γαλλίας). CDU/CSU-SPD, πριν καν σχηματισθεί η κυβερνητική συμμαχία (Grosse Koalition) δηλώνουν πως δεν χωρά αναβολή. Ωστόσο, τα “θραύσματα” από το μπαζούκα του Merz (σ.σ. πακέτο 900 δισ. ευρώ για άμυνα και υποδομές) παίρνουν συμμάχους και μη, φτάνοντας μέχρι την Ιαπωνία. Σε υψηλό 16ετών το 10ετές ομόλογο της Ιαπωνίας, καθώς το Τόκιο συμμετέχει στο κύμα ρευστοποιήσεων.

ΕΚΤ: Αποφάσισαν τα αναμενόμενα, άδηλη η συνέχεια

Λειτουργώντας by the book οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ προχωρήσαν σε νέα μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, οδηγώντας τα στο 2,5%. Πρόκειται για την έκτη συνεχόμενη από την αρχή του κύκλου και δεύτερη σερί για το 2025 μείωση. Η χθεσινή απόφαση είχε προεξοφληθεί, όπως και η δημιουργικά ασαφής θέση της Λαγκάρντ για την συνέχεια. Μένει να “κοστολογηθεί” επί του πεδίου των αγορών, η δήλωση Λαγκάρντ ότι “…η νομισματική πολιτική γίνεται λιγότερο συσταλτική”. Μαθαίνω (δίχως να επιβεβαιώνεται) ότι μεταξύ των θεμάτων της συνεδρίασης ήταν και το πρόβλημα με την 10ωρη διακοπή στο σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών (την προηγούμενη εβδομάδα). Το black out (27/2) στο Target2 ξεπεράστηκε μεν, οι ανησυχίες έμειναν όμως.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έβαλε στο στόχο τους ακτοπλόους

Δεν είναι μόνο οι καταγγελίες της Fast Ferries κατά της Sea Jets του προέδρου της ΑΕΚ Μάριου Ηλιόπουλου που απασχολούν αυτές τις ημέρες την Επιτροπή Ανταγωνισμού ή θα την απασχολήσουν τις επόμενες εβδομάδες. Η στήλη πληροφορείται πως κλιμάκια της Επιτροπής ασχολήθηκαν επισταμένα αυτές τις ημέρες και με άλλη υπόθεση που συνδέεται με τις αυξήσεις τιμών που έχουν προαναγγείλει ακτοπλοϊκές εταιρείες για μετά το Πάσχα λόγω της αύξησης στο κόστος καυσίμων και στο μισθολογικό κόστος. Το δυστύχημα είναι πως ενώ οι ακτοπλοϊκές εταιρείες είχαν προειδοποιήσει για τις αυξήσεις στα εισιτήρια αφού δεν μπορούν να απορροφήσουν το πρόσθετο κόστος των πράσινων καυσίμων που επιβάλλουν οι κοινοτικοί κανονισμοί, η πολιτεία δεν «έβαλε πλάτη». Αν και κατατέθηκαν προτάσεις από πλευράς εταιρειών, με βάση και την ευρωπαϊκή εμπειρία. Τώρα οι πολιτικοί μας θα φωνάζουν για το αυξημένο κόστος των εισιτηρίων το φετινό καλοκαίρι. Οι προβλέψεις για την επόμενη πενταετία είναι ακόμα πιο δυσάρεστες αφού το κόστος μεταφοράς από και προς τα νησιά με πλοίο της γραμμής μπορεί να αυξηθεί μέχρι και 30% – 35% κυρίως λόγω των απαιτήσεων της Ε.Ε. για πιο πράσινα καύσιμα. Με οδυνηρότατες συνέπειες για τον ελληνικό τουρισμό. Ακούει κανείς άραγε;

Οι ΗΠΑ, ο Πειραιάς και η Cosco

Μήπως στην κυβέρνηση πρέπει να αρχίσουν να σχεδιάζουν ένα πλάνο για το τι πρέπει να γίνει στον Πειραιά αν οι ΗΠΑ ζητήσουν από τη χώρα μας να απαλλαγεί από την κινεζική Cosco που διαχειρίζεται το λιμάνι και ελέγχει το πλειοψηφικό πακέτο του ΟΛΠ; Και μη βιαστείτε να απαντήσετε πως είμαστε ανεξάρτητη χώρα και πως πρέπει να διατηρήσουμε τις καλές σχέσεις με τους Κινέζους. Στον Παναμά χρειάστηκαν λίγες εβδομάδες και δύο – τρεις δηλώσεις του προέδρου Ντ. Τραμπ για να πωλήσει η κινεζική Χάτσισον τα δύο λιμάνια που διαχειρίζονταν στις δύο πλευρές του καναλιού! Σε ποιον; Σε fund της αμερικανικής Blackrock! Μα ακριβώς επειδή πρέπει να κρατήσουμε τις καλές σχέσεις με το Πεκίνο χρειαζόμαστε ένα σχέδιο για το πώς θα απαντήσουμε σε μια αμερικανική απαίτηση για «έξωση» της Cosco από τον Πειραιά. Και να ζυγίσουμε καλά τις οικονομικές επιπτώσεις που θα έχει μια τέτοια εξέλιξη αφού στους Κινέζους αποδίδεται η εκτίναξη του λιμανιού στις κορυφαίες θέσεις της Ευρώπης στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων. Έχει πάρει η ελληνική οικονομία τα αντίστοιχα οφέλη; Πώς μπορεί να πάρει περισσότερα; Τί θα χάσει η Ελλάδα αν αποσυρθεί η Cosco που ούτως ή άλλως δε βιάζεται πλέον να επενδύσει στον Πειραιά σε ένα τόσο ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον;

Ήταν στραβό το…κλήμα, ήρθε και ο GSI

Πρόδηλη η πολιτική και κοινωνική κρίση που βιώνει η χώρα για αυτό και τα νεότερα από το μέτωπο της διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, πιθανά, να οξύνουν κι άλλο την αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης. Το πάγωμα των πληρωμών προς την Nexans είχε άμεσο αντίκτυπο, με το “άδειασμα” στη μετοχή του ΑΔΜΗΕ. Εως 5% οι απώλειες υπό το βάρος μίνι ξεπουλήματος, στο “χαρτί” του Διαχειριστή. Εννοείται ότι αυτό είναι το λιγότερο κακό, γιατί καθώς φαίνεται η αναβολή υλοποίησης του Great Sea Interconnector δύσκολα δεν θα έχει και πολιτικό αντίκτυπο.

Σήμερα η έκθεση της DBRS, σε μια εβδομάδα της Moody’s

Παράγων με γνώση του παρασκηνίου (της αγοράς χρέους/ομολόγων) μας έλεγε ότι περιμένει σήμερα τους Καναδούς μήπως και στην αιτιολόγηση της αξιολόγησης τους, έχουν προσμετρήσει και την πολιτική παράμετρο. Ο ίδιος μάς εκμυστηρευόταν πρόσφατα πως έδινε ελάχιστες, σχεδόν μηδενικές, πιθανότητες στο ενδεχόμενο αναβάθμισης από την Moody’s την προσεχή Παρασκευή, οπότε είναι “όλα τα λεφτά”. Σύμφωνα πάντα με την εκτίμηση του ο μεγαλύτερος κι ισχυρότερος οίκος αξιολόγησης θα αναφερθεί στο πολιτικό outlook, για τη συνέχεια.

1+1 deals (προσωρινά;) στον “πάγο”

Το κατά πόσον (και πώς) επηρεάζεται η επιχειρηματικότητα από τις πολιτικές εξελίξεις είναι εύλογο. Αυτός είναι ο σημαντικός λόγος που μία συμφωνία “ώριμη” και στο στάδιο των υπογραφών και μία δεύτερη σε προχωρημένο βαθμό, μετατίθενται για ευθετότερο χρόνο. Αμφότερες αφορούν στον ευρύτερα εννοούμενο κατασκευαστικό κλάδο (υποδομές-παραχωρήσεις).

Πήγαινε – έλα, στο Μαρούσι

Κι εξηγούμαστε: Παρά τον προβληματισμό που επικρατεί, επαφές και διεργασίες γίνονται. Μαθαίνουμε ότι στα κεντρικά ομίλου με πτυχίο ανώτατης τάξης, τις τελευταίες ημέρες συνεχίζονται τα πήγαινε-έλα διαχειριστών ξένων funds και τα “κλειστά” συμβούλια, με ανοιχτά τα ενδεχόμενα από την διάθεση σημαντικού μειοψηφικού ποσοστού μέχρι και της στρατηγικής συνεργασίας. Κοινό μυστικό στην πιάτσα των εργολάβων πως εάν ο όμιλος διέθετε την κρίσιμη πλεονάζουσα ρευστότητα θα είχε “χτυπήσει” ήδη την πόρτα των μετόχων του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ για το ενδεχόμενο απόκτησης της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις. Αντ’ αυτού την κρούση έχει κάνει άλλος όμιλος.

Το νέο deal Masdar – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Εχθές η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανακοίνωσε μια νέα μεγάλη επένδυση για φωτοβολταϊκό πάρκο 130 MW στη Βουλγαρία. Οι προσεκτικοί αναγνώστες της ανακοίνωσης διαπίστωσαν ένα δεύτερο deal ανάμεσα στην Masdar και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς η ΤΕΡΝΑ θα αναλάβει την κατασκευή του πάρκου. Ο προνοητικός Γιώργος Περιστέρης έχει εξασφαλίσει πολλαπλά οφέλη για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς πέρα από την πώληση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, έχει εξασφαλίσει μεγάλες δουλειές για την ΤΕΡΝΑ στο νέο κύκλο επενδύσεων της μεγαλύτερης εγχώριας εταιρείας ΑΠΕ, αλλά και συμμετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε όλες τις μεγάλες νέες επενδύσεις σε αντλητικά κι έργα αποθήλευσης καθαρής ενέργειας, αλλά και στα off shore αιολικά πάρκα. Η αγορά αρχίζει τώρα να αντιλαμβάνεται το βλάθος της συμφωνίας Masdar – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η μετοχή συνέχισε χθες ανοδικά την πορεία της προς τα 19 ευρώ. Αρκετά μακριά ακόμα από το consensus των αναλυτών για δίκαιη τιμή άνω των 27 ευρώ.

Αρχές εβδομάδας τα αποτελέσματα 2024, μετά το placement

Μαθαίνουμε ότι Δευτέρα ή Τρίτη η διοίκηση της Attica Συμμετοχών θα ανακοινώσει τα οικονομικά μεγέθη 2024. Εκτιμάται ότι θα είναι λίγο υψηλότερα αυτών που παρουσιάσθηκαν σε διαχειριστές 30 funds στις αρχές Φεβρουαρίου, στο Λονδίνο. UBS, Euroxx και Πειραιώς χρηματιστηριακή είχαν αναλάβει το Capital Day (3/2), με τους ξένους να έχουν την ευκαιρία να ρωτήσουν και να μάθουν για το μεγαλύτερο όμιλο επιβατηγού ναυτιλίας στον κόσμο. Στην ενημέρωση των αναλυτών που θα ακολουθήσει ενδεχομένως να γίνουν ερωτήσεις όσον αφορά και στην θυγατρική του ομίλου, την Attica Blue Hospitality, που δραστηριοποιείται αυτόνομα στον τουριστικό – ξενοδοχειακό κλάδο.

ΕlvalHalcor: Έτοιμη για το defence

Αρκετά τα ενδιαφέροντα από την ενημέρωση των αναλυτών, θα σταθώ στο ότι μόλις το 1% των πωλήσεων κατευθύνεται στον κλάδο του πολεμικού εξοπλισμού. Ωστόσο, δεδομένης της στροφής της Ευρώπης να αυξήσει δραστικά τις αμυντικές της δαπάνες, η εισηγμένη που διαθέτει το απαιτούμενο capacity θα εξετάσει το ενδεχόμενο αξιοποίησης πιθανών ευκαιριών.

Optima Bank: Νέο ρεκόρ κερδών, με αύξηση καταθέσεων-δανείων

Με κέρδη 140,2 εκατ. με καταθέσεις 4,6 δισ. και καθαρά δανειακά υπόλοιπα στα 3,7 δισ. η Optima Bank αναδεικνύεται (το 2024) για 5η συνεχόμενη χρονιά η ταχύτερα αναπτυσσόμενη τράπεζα στην Ευρώπη. Εδραία η καταθετική βάση, ενισχυμένη κατά 45% σε σχέση με την χρήση του 2023, θετική πιστωτική επέκταση με σκοπό την χρηματοδότηση επιχειρήσεων όπως και την στήριξη νέων βιώσιμων αναπτυξιακών πλάνων, αυξημένη κατά 40% (συγκριτικά με το 2023) και μάλιστα με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) μικρότερο της μίας ποσοστιαίας μονάδας (1%) η Optima Bank αποτελεί από μόνη της case study για το εγχώριο banking. Επί της ουσίας συνιστά τον 5ο πόλο του τραπεζικού συστήματος, συνεκτιμώντας την απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) στο 25,3% το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και από τα υψηλότερα πανευρωπαϊκά. Παράλληλη και η ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων, κατά 22% περισσότερα στα 620 εκατ. ευρώ. Πρόσφατα ο Decoder αποκάλυπτε και μία άλλη πτυχή της διοίκησης (και του βασικού μετόχου) την λειτουργία καταστήματος στον Εβρο, και ειδικά/στοχευμένα στην Κομοτηνή.

Πιο κοντά στην Αθήνα ο Μερτς από τον Σολτς

Πολύ καλύτερες οι σχέσεις του επερχόμενου Καγκελάριου με την Αθήνα απ΄ότι με του απελθόντα, πράγμα κατανοητό λόγω του ότι τόσο η ΝΔ, όσο και το CDU ανήκουν στο ΕΛΚ. Αλλά λέγεται πως υπάρχει καλύτερη επικοινωνία και στον ενεργειακό τομέα. Στα υπ’ όψη 2-3 ενεργειακά έργα που έχουν “παγώσει”. Η προοπτική να ξανά πάρει μπροστά η γερμανική οικονομία- ή έστω ένα συγκεκριμένο μέρος της – μπορεί να έχει έμμεσο όφελος για την ελληνική οικονομία. Κρίνοντας από την υποδοχή που είχε η ελληνική αποστολή στην ΙΤΒ Berlin 2025, η χώρα μας ως προορισμός ήταν τρίτος μετά την Ισπανία και την Τουρκία. Τουλάχιστον αυτό προέκυψε από τις επαφές της Ολγας Κεφαλογιάννη με επιτελείς των Lufthansa, Der Touristik, TUI, Aida Cruises, TUI κλπ. Μένει να τους δούμε να έρχονται κιόλας.

Κι όμως, κινδυνεύει να χαθεί και αυτή η ευκαιρία

Την ώρα που η Ευρώπη επιχειρεί να στραφεί προς τις “αμυντικές δαπάνες” και η Τουρκία με αξιόλογη βιομηχανία στον κλάδο αξιοποιεί την ευκαιρία, στην χώρα μας τα μεν Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα είναι σε αναμονή της συζήτησης, στο ΣτΕ, σε σχέση με την προσφυγή της ΟΝΕΧ για την συμφωνία με την MSM Export, η δε Ελληνικά Αεροπορική Βιομηχανία “παλεύει” να επιβιώσει. Και να σκεφτεί κανείς ότι στην πρώτη περίπτωση αφορά στην σύσταση κοινοπραξίας προκειμένου να συμμετάσχουν (υπεργολαβικά) στο ευρωπαϊκό project ASAP. Στη δε δεύτερη, η ΕΑΒ, άμεσα συνδεδεμένη με την Π.Α αφού έχει αναλάβει την αναβάθμιση των C 130, F-16 Viper, απλά λειτουργεί.

Θα δούμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα με 100 ευρώ το μήνα και στην Ελλάδα;

Τη λύση του “κοινωνικού leasing” επιχειρεί να προωθήσει η Κομισιόν μέσω του νέου σχεδίου για την αυτοκινητοβιομηχανία που παρουσίασε αυτή την εβδομάδα ο αρμόδιος Επίτροπος, Απόστολος Τζιτζικώστας. Πρόκειται για μια πολιτική που εφαρμόστηκε με σχετική επιτυχία στη Γαλλία, όπου το κράτος επιδοτεί απευθείας τις μηνιαίες δόσεις του Leasing στην περίπτωση ευάλωτων καταναλωτών που διαφορετικά θα δυσκολεύονταν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Οι τιμές στη συγκεκριμένη χώρα υπήρξαν χαμηλότερες ακόμα και από τα 100 ευρώ το μήνα για ορισμένα μικρά μοντέλα. Η λογική είναι ότι οι φτωχότεροι πολίτες όχι μόνο θα πληρώνουν λιγότερο για τις δόσεις, αλλά θα μειώσουν δραστικά και το κόστος καυσίμου κάνοντας τη μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση. Το κοινωνικό Leasing θα μπορούσε θεωρητικά να αντικαταστήσει τις επιδοτήσεις που προσφέρει σήμερα η ελληνική κυβέρνηση για τα ηλεκτρικά οχήματα. Πάντως, το όλο θέμα μπορεί να προσκρούσει στη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων που έχουν έτσι κι αλλιώς ένα συγκεκριμένο “ταβάνι”.

Syndesis Hub: Η νέα έδρα της Ten Brinke στο Ελληνικό

Έως το τέλος του 2025, το Syndesis Hub θα είναι πραγματικότητα! Πρόκειται για το εντυπωσιακό νέο κτίριο γραφείων της Ten Tec, θυγατρικής του ομίλου Ten Brinke, που έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στον επιχειρηματικό χάρτη. Το εν λόγω κτίριο θα στεγάσει τη νέα έδρα του ομίλου, συγκεντρώνοντας όλες τις διευθύνσεις και θυγατρικές του κάτω από μια στέγη. Σχεδιασμένο από τα Tsoulos Architects και ask design, τα νέα γραφεία των 5.000 τ.μ. θα διαθέτουν ισόγειο, πέντε ορόφους ανωδομής και δύο υπόγεια, ενώ θα είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, στοχεύοντας στη LEED Platinum πιστοποίηση. Η τοποθεσία του; Ακριβώς στην είσοδο του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τη δυναμική παρουσία της Ten Brinke στα Νότια Προάστια. Παράλληλα, το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας συνεχίζεται, με 24 έργα να έχουν ήδη ολοκληρωθεί μέσα στο 2024, ξεπερνώντας τα 100 εκατ. ευρώ σε επενδύσεις. Για την τριετία 2025-2027, ο όμιλος σχεδιάζει 60 νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 400 εκατ. ευρώ!