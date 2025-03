Η χώρα σε vertigo

Από πού να το πιάσει και πού να το αφήσει κανείς. Τη στιγμή που ο κόσμος κυριολεκτικά χάνεται και σε κάθε γωνιά της γης συμβαίνουν πράγματα πρωτόγνωρα, εμείς εδώ στην ομορφότερη χώρα του κόσμου ασχολούμαστε με τα εδώδιμα κι αποικιακά που κοσμούν το ελληνικό κοινοβούλιο ως επιλογές του σοφότερου λαού του κόσμου. Συγχωρήστε μας την ελαφρά πρωινή ειρωνεία, αλλά αν αυτό που ζει η χώρα είναι η «κανονικότητα» που μας υποσχέθηκαν το 2019, κάτι δεν έχει πάει καθόλου καλά. Κι αν οι ακραίοι, οι ψεκασμένοι, οι μισαλλόδοξοι, οι μπαχαλάκηδες, οι νεοαγανακτισμένοι και κάθε καρυδιάς καρύδι έχει βγει από την τρύπα του ξανά και έχει λάβει κυρίαρχη θέση στο προσκήνιο, αυτή την ευθύνη κυρίως θα (ανα)ζητήσει από την κυβέρνηση το παραγωγικό κομμάτι της κοινωνίας, που κάθε πρωί ξυπνάει και πάει στη δουλειά του παλεύοντας για ένα καλύτερο αύριο.

Η κυβέρνηση σε προσπάθεια επανεκκίνησης

Την ίδια στιγμή, βέβαια, ο πρωθυπουργός προσπαθεί να φτιάξει τη νέα του κυβέρνηση με την οποία θα πορευτεί την προσεχή διετία με στόχο αφενός να γυρίσει το ματς (που η ίδια η κυβέρνηση μοιάζει να αναρωτιέται αν γυρίζει) κι αφετέρου να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές το 2027. Έχουμε ζήσει κι άλλους ανασχηματισμούς και η (άκρατη) σεναριολογία σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αναπόφευκτη. Εκείνο που προκαλεί μεγάλη εντύπωση, πάντως, είναι το πώς έχει διολισθήσει η σχετική συζήτηση σε ένα απίστευτο «κουτσομπολιό» χαμηλού επιπέδου, με αναφορές σε «παζάρια», με νεόκοπους παράγοντες – επίδοξους ρυθμιστές του δημοσίου βίου και με αλληλοκαρφώματα και μπηχτές μεταξύ υπουργών που στην τελική δεν τιμούν κανέναν. Αρκετή παραπολιτική παράγεται καθημερινά. Φτάνει. Ας δούμε και λίγη πολιτική.

Η επιβεβαίωση για την ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις

Ας ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας, σπάνια το κάνουμε. Η στήλη είχε αποκαλύψει εδώ κι εβδομάδες το νέο κύκλο διαπραγματεύσεων Ελλάκτωρ – ΑΚΤΩΡ για την ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, προσφέροντας τότε κι ένα μπούσουλα ονοματολογίας για να μην μπερδεύονται από τους πολλούς «Ακτωρες» οι μη εξοικειωμένοι αναγνώστες. Κι επιβεβαιωθήκαμε, καθώς ανακοινώθηκε επισήμως εχθές ότι η Ελλάκτωρ των Χόλερμαν – Βαρδινογιάννη από την μία και η Ακτωρ των Μπάκου – Καϋμενάκη – Εξάρχου και λοιπών δυνάμεων από την άλλη βρίσκονται πλέον σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με στόχο να καταλήξουν σε συμφωνία για την πώληση της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις από την πρώτη στη δεύτερη μέχρι τις 30 Απριλίου.

Το placement της Άβαξ Ι

Από αυτή τη στήλη, επίσης, διαβάζατε συχνά ότι είναι δεδομένο πώς η μετοχική κίνηση της Άβαξ από την αρχή του έτους προοιωνίζεται εξελίξεις, ενώ πολλές φορές ήδη από πέρσι είχαμε αναφερθεί στα σενάρια πώλησης μετοχικού πακέτου της εταιρείας από τους βασικούς μετόχους. Σε αυτή τη φάση προκρίθηκε η επιλογή του placement. Συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι το 3% – 5% των μετοχών της Άβαξ θα διατεθεί σήμερα μέσω «τοποθέτησης» από τους βασικούς μετόχους, τις οικογένειες Ιωάννου και Μιτζάλη. Σύμφωνα με όσα διακινούνται, οι βασικοί μέτοχοι άκουσαν όσα τους έλεγαν τους τελευταίους μήνες διάφοροι σύμβουλοι και επενδυτές. Τι τους έλεγαν; Πως πρέπει να αυξήσουν τη διασπορά της μετοχής καθώς ελέγχουν άνω του 60%. Μετοχές θα διαθέσουν και οι πλευρές Χριστοδούλου (συγγενής της οικογένειας Ιωάννου) και Κ. Κουβαρά. Σύμφωνα με τα ποσοστά των βασικών μετόχων, ο Χρήστος Ιωάννου έχει το 33,36%, ο Κωνσταντίνος Μιτζάλης το 16,31%, ο Στέλιος Χριστοδούλου το 8,532% και το 7,83% ο Κωνσταντίνος Κουβαράς. Δεδομένου ότι ο πρώτος διαθέτει ποσοστό καταστατικής μειοψηφίας, που θα το απωλέσει από την στιγμή της διάθεσης ενός μικρού μειοψηφικού ποσοστού, θα έχει ενδιαφέρον ποιος θα έχει το “πάνω χέρι” στην εταιρεία.

Το placement της Άβαξ ΙΙ

Χθες κυκλοφόρησε και άλλη μία κατά παραγγελία της διοίκησης έκθεση της Edison με την οποία η τιμή – στόχος για τη μετοχή της Άβαξ ανεβαίνει στα 4 ευρώ. Για την ιστορία, στις 30.06.2024 το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων ανερχόταν σε 3,2 δισ. ευρώ, ισομερώς κατανεμημένο ανάμεσα σε ιδιωτικά & δημόσια έργα, αποτελούμενο κατά 90% από 8 μεγάλα έργα, τα οποία βρίσκονται σε αρχικό στάδιο κατασκευής, γεγονός το οποίο κατά την διοίκηση «εξασφαλίζει αφενός την επίτευξη σημαντικού τζίρου τα επόμενα έτη, αφετέρου τον αποτελεσματικότερο έλεγχο του κόστους και την επίτευξη σημαντικής λειτουργικής κερδοφορίας». Στην αγορά, πάντως, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να είναι το placement προοίμιο ευρύτερης αποεπένδυσης των μετόχων. Και ενεργότερης δραστηριοποίησης του Χρήστου Ιωάννου στον ξενοδοχειακό κλάδο. Η Donkey Hotels διαθέτει ένα portfolio που περιλαμβάνει από το Intercontinental (δυναμικότητας 563 δωματίων), το 5άστερο New Hotel (στην Φιλελλήνων), το 4άστερο Periscope (Κολωνάκι), το 5άστερο Semiramis (Κεφαλάρι/Κηφισιά), μέχρι το NOUS (Σαντορίνη) κ.ά..

Πότε θα προχωρήσει ουσιαστικά ο ΒΟΑΚ;

Μένουμε σε κατασκευαστικό mood και προχωράμε στον πολύπαθο ΒΟΑΚ, ένα από τα μεγάλα έργα που μπορεί ο πρωθυπουργός προσωπικά να έβαλε στην κορυφή της ατζέντας της κυβέρνησής του από το 2019, ωστόσο οι υπουργοί του λίγα πράγματα πέτυχαν εδώ και έξι χρόνια. Χθες, ανέβηκε στη Διαύγεια η απόφαση του Χρήστου Σταϊκούρα με την οποία ανακηρύχθηκε οριστικός ανάδοχος για τη σύμβαση παραχώρησης, δηλαδή για το βασικό τμήμα του αυτοκινητοδρόμου, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που είχε κερδίσει τον σχετικό διεθνή διαγωνισμό. Ωστόσο, έχουμε δρόμο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης του τμήματος Χανιά – Ηράκλειο (μαζί με την προαίρεση για το τμήμα Κίσσαμος – Χανιά) του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. Και έχουμε ακόμα περισσότερο δρόμο μέχρι την έναρξη των εργασιών, αφού υπάρχουν σοβαρές εκκρεμότητες με απαλλοτριώσεις, ενώ μέσα στον επόμενο μήνα θα συζητηθούν προσφυγές από τους δήμους Ηρακλείου και Μαλεβιζίου οι οποίοι ζητούν αλλαγές χάραξης, κ.ά. Εκτός από τα ουσιαστικά, μετά την απόφαση Σταϊκούρα πρέπει να προχωρήσουν και διάφορα τυπικά θέματα όπως ο προσυμβατικός έλεγχος της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφού στο χρηματοδοτικό σχήμα συμμετέχει και το Ταμείο Ανάκαμψης. Εκκρεμούν, επίσης, όπως τονίσαμε νωρίτερα, οι απαλλοτριώσεις και φυσικά η κύρωση της σύμβασης παραχώρησης από τη Βουλή.

Ισραηλινοί και Κινέζοι μπορούν να αξιοποιηθούν από την Αθήνα για το καλώδιο

Τα λέγαμε κι εχθές για την προσπάθεια της κυβέρνησης να αξιοποιήσει τις καλές σχέσεις με το Ισραήλ για να αποφευχθούν τα χειρότερα με το καλώδιο GSI. Οι Ισραηλινοί δεν βλέπουν με καθόλου καλό μάτι την κάθοδο της Τουρκίας στα συριακά εδάφη μετά το πρόσφατο “ξεκαθάρισμα” και την έξοδο του Άσαντ. Άλλωστε, έγινε γνωστό ότι ζήτησαν από το Λευκό Οίκο τη διατήρηση των ρωσικών στρατιωτικών βάσεων στη Συρία ως ανάχωμα στις τουρκικές βλέψεις. Μέσα σε αυτό το ευρύτερο περιβάλλον, τα ισραηλινά συμφέροντα εκτιμάται ότι μπορούν να αξιοποιηθούν από την Αθήνα και προς μια ακόμη κατεύθυνση: Να πιέσουν την κυβέρνηση Τραμπ σε ό,τι αφορά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, που πάγωσε προ ημερών λόγω των γνωστών τουρκικών απειλών. Όπως είναι γνωστό, οι σχέσεις του Νετανιάχου με τον Αμερικανό πρόεδρο είναι άριστες και τυχόν παρέμβαση εκ μέρους του θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Ερωτηματικό αποτελεί, πάντως, η στάση των Κινέζων απέναντι στο συγκεκριμένο θέμα, οι οποίοι μάλιστα έχουν άμεσα δικά τους συμφέροντα, καθώς η κνεζική State Grid κατέχει το 24% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ. Μέχρι στιγμής το Πεκίνο δεν έχει προβεί σε δηλώσεις ή ενέργειες στήριξης του έργου…

GSI: Τι “δείχνουν” οι πωλήσεις σε ΑΔΜΗΕ, Nexans

Επί του ιδίου θέματος σημειώναμε χθες τις ρευστοποιήσεις στη μετοχή του ΑΔΜΗΕ. Οι πωλητές στη μετοχή του Διαχειριστή επανήλθαν χθες πιεστικότεροι. Με συναλλαγές 285 χιλ. τμχ η τιμή διαμορφώθηκε 1,13% χαμηλότερα στα 2,62 ευρώ. Παράλληλες ρευστοποιήσεις το ίδιο διάστημα και στη μετοχή της Nexans. Για τον γαλλικό όμιλο το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου αντιστοιχεί στο 20% του χαρτοφυλακίου ανεκτέλεστων συμβάσεων, πολύ μεγάλο ποσοστό, για αυτό και οι νέες απώλειες 2,42% στα 92,9 ευρώ.

Προβληματίζει το μείγμα των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων

Άκρως ενδεικτική ήταν τελευταία μελέτη του ΚΕΠΕ: Σύμφωνα με αυτήν (συγγραφείς Γεώργιος Μπερτσάτος, Χρήστος Χρυσανθακόπουλος) από μόλις 7,4% το 2013, η συμμετοχή των ΑΞΕ σε ακίνητα αυξήθηκε σημαντικά, φτάνοντας το 33,5% το 2018 και το 44,7% το 2023. Σχεδόν 1 στις 2 πλέον αφορούν ακίνητα και κατασκευές, κάτι το οποίο είναι ανησυχητικό στοιχείο, καθότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από παραγωγικές επενδύσεις. Χωρίς σημαντική αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων από επιχειρήσεις, οι επενδύσεις στο σύνολο τους δεν θα πλησιάσουν καν το 1/5 του ελληνικού ΑΕΠ, το οποίο είναι αναγκαίο για να στηρίξει ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Autohellas: Σήμερα ανακοινώνει αποτελέσματα 2024, χθες έγιναν τα “πακέτα”

Σήμερα η διοίκηση της εταιρείας ανακοινώνει τα μεγέθη 2024. Οι αναλυτές της Eurobank Equities περιμένουν EBITDA 276 εκατ. (+1,4% σε ετήσια βάση) και EBIT 125 εκατ. (-10% σε ετήσια βάση), με υπολογιζόμενη άνοδο 14% στο κόστος απόσβεσης. Η εκτίμηση για τα καθαρά κέρδη του 2024 είναι 76,5 εκατ. και περίπου 5% χαμηλότερα από την προηγούμενη πρόβλεψή της. Η σύσταση για τη μετοχή είναι αγορά με τιμή – στόχο τα €14,6. H Eurobank επισημαίνει πως οι προβλέψεις αντανακλούν το επισφαλές σκηνικό στον κλάδο του εμπορίου αυτοκινήτων. Ωστόσο, θα αντισταθμιστεί εν μέρει από την ισχυρή απόδοση στις μακροπρόθεσμες ενοικιάσεις, την ανθεκτική εικόνα στις βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις και τις πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Για την Euroxx, τιμή-στόχος είναι τα 18,2 ευρώ και σύσταση για απόδοση μεγαλύτερη της αγοράς (overweight). Πάντως, στην χθεσινή συνεδρίαση πραγματοποιήθηκαν πέντε (5 ) προσυμφωνημένες εντολές, για συνολικά 94.000 μτχ, όλες στα 11 ευρώ (στο διάστημα 13.42-14.16′).

Δωδώνη, όπως Όλυμπος και το παρασκήνιο με τον ΠτΔ

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός που ο Decoder αναφερόταν στις προχωρημένες συζητήσεις μεταξύ της πλευράς Σαράντη (Ελληνικά Γαλακτοκομεία) και των επιτελών του CVC Capital για την εξαγορά της “Δωδώνης”. Το deal είναι θέμα ωρών, άντε ημερών να ανακοινωθεί καθώς απ’ ό,τι πληροφορούμεθα η πλευρά των Θεσσαλών δεσμεύτηκε ότι η παραγωγική βάση της γαλακτοβιομηχανίας θα παραμείνει στα Ιωάννινα και δεν θα μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις της “Ολυμπος” στην Λάρισα. Το θέμα της μετεγκατάστασης ήταν «κόκκινο πανί» καθώς θα ήταν δύσκολα διαχειρίσιμο από την τοπική (Ηπειρώτικη) κοινωνία από όπου – ας μην ξεχνάμε – έλκει την καταγωγή του κι ο νέος ΠτΔ.

Ελληνική Ζύμη, θα πάρει τα 400 εκατ. το CVC;

Ανάλογη επιβεβαίωση της στήλης, όσον αφορά στο ενδεχόμενο πώλησης της εταιρείας που ίδρυσε ο Μιχαήλ Αραμπατζής και κατέχει ένα 25% του μ.κ. Η εξαιρετική εταιρεία προϊόντων ζύμης, έμεινε ως γνωστόν εκτός της συμφωνίας CVC – Ideal Holdings για την πώληση της “Μπάρμπα Στάθης” με το fund να την “τιμολογεί” Χ13 τα ebitda (περί τα 400 εκατ. ευρώ).

Μίνι sell off χθες στην Wall Street

Οι ανησυχίες για το ενδεχόμενο ύφεσης της οικονομίας των ΗΠΑ, πυροδότησε ρευστοποιήσεις και συνέχεια στην διόρθωση για τον S&P500, μετά το μείον 3,1% της προηγούμενης εβδομάδας (η μεγαλύτερη από τον Σεπτέμβριο 2024). Όλα ξεκίνησαν από την απάντηση Τραμπ σε ερώτηση (δημοσιογράφου του Fox News) για το εάν αναμένει ύφεση για την αμερικανική οικονομία. Ο ίδιος έχει αναφερθεί – και όχι μόνο μία φορά – σε περίοδο μετάβασης (της χώρας και της οικονομίας). Μέσα στο μυαλό του Τραμπ δεν είμαστε, ωστόσο θα ανατρέξουμε στην πρόσφατη αρθρογραφία του Μπράνκο Μιλάνοβιτς. Ο γνωστός οικονομολόγος (με αριστερές καταβολές) στο The State and the Revolution εκτιμά ότι ο Τραμπ ενεργεί με γνώμονα την συλλογιστική Μαρξ – Λένιν για το πώς εγκαθιδρύεται ένα νέο status. Πρακτικά ο νέος πρόεδρος προκαλεί σοκ τόσο (γεω)οικονομικά όσο και πολιτικά. Εάν του βγει, θα έχει μεγάλες πιθανότητες και το δίπολο ελλειμμάτων – χρέους να διαχειριστεί και την πολιτική συνέχεια (μέσω Τζ.Ντ. Βανς ) να διασφαλίσει.

Fed: Στις 18 -19 Mαρτίου τα σπουδαία

Προεξοφλημένο είναι πως στην συνεδρίαση της Fed δεν υπάρχει ούτε μία στις χίλιες πιθανότητα να μειώσει τα επιτόκια ο Τζερόμ Πάουελ. Ωστόσο, αυτό που κυκλοφορεί (FT) σχετίζεται με το ενδεχόμενο να εγερθεί ζήτημα αμφισβήτησης της αποτελεσματικότητας του επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Γνωστό είναι (και στην Wall Street) πως ο νυν επικεφαλής είναι στο στόχαστρο των Τραμπ, Μασκ όπως και του Μπέσεντ. Ο υπουργός Οικονομικών, με μακρά θητεία στο πλευρό των Σόρος και Ντρακενμίλερ, είναι γνωστών οικονομικών πεποιθήσεων. Μάλιστα στο πλαίσιο αλλαγής της πολιτικής που θα πρέπει (για την πλευρά Τραμπ) να ακολουθηθεί, προτιμητέα θα ήταν η προώθηση του Κέβιν Γουόρς στην προεδρία της Fed. Κρίνοντας από την τ(ρ)αχύτητα των εξελίξεων, υποθέτει κάποιος ότι είμαστε στην αρχή ενός νέου κύκλου.