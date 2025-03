Σόου, συγκάλυψη ή αλήθεια;

Για μία ακόμη φορά δεν καταφέρνουμε να συμφωνήσουμε σε τίποτα ούτε ως κοινωνία ούτε ως πολιτικό σύστημα. Η κίνηση Τριαντόπουλου να οδηγήσει εαυτόν απευθείας στον φυσικό δικαστή του ερμηνεύεται ποικιλοτρόπως και κατά το δοκούν. Άλλοι (κυβέρνηση) τον συγχαίρουν για την γενναιότητά του, άλλοι (αντιπολίτευση) συνεχίζουν να μιλάνε για συγκάλυψη με το επιχείρημα ότι δεν θα ακουστούν οι βουλευτές και οι μάρτυρες που αυτοί θα καλούσαν, άλλοι ερμηνεύουν την κίνηση με όρους πολιτικού παιγνίου που θα περιορίσει την ψυχοφθόρα για την κυβέρνηση καθημερινή ενασχόληση με την υπόθεση, ενώ οι ψυχραιμότεροι αναρωτιούνται τελικά σε αυτή τη χώρα τι θέλουμε; Δικαιοσύνη κι αλήθεια ή σόου για τις μάζες;

Τα «γκάζια» Μητσοτάκη

Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έπαθε κι έμαθε (the hard way που λένε…) ότι οι υπουργοί του, που υπήρξαν τα τελευταία σχεδόν έξι χρόνια αρμόδιοι για τις υποδομές και τις μεταφορές, θα έπρεπε να έχουν εγκαίρως αντιληφθεί τον πραγματικό τους ρόλο και να έχουν εργαστεί σκληρά με κύριο γνώμονα να εξασφαλίσουν ασφαλείς και ποιοτικές μεταφορές για όλους τους πολίτες. Κάτι που εκ του αποτελέσματος φάνηκε ξεκάθαρα ότι δεν έκανε ούτε ο Κώστας Καραμανλής, ούτε ο Χρήστος Σταϊκούρας. Η συνεχιζόμενη τραγική κατάσταση του σιδηροδρόμου, η απίστευτη καθημερινή ταλαιπωρία εκατομμυρίων πολιτών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και οι χιλιάδες χαμένες ώρες των οδηγών στους δρόμους της Αθήνας, που ειδικά μετά την πανδημία θυμίζουν υπαίθριο παρκινγκ, είναι η πιο τρανή απόδειξη ότι δεν έγιναν όσα έπρεπε στο χρόνο που έπρεπε. Απολύτως δικαιολογημένη, λοιπόν, η χθεσινή προσπάθεια του πρωθυπουργού και της νέας ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών – Μεταφορών να δώσουν την εικόνα μίας επιχείρησης ουσιαστικής επανεκκίνησης και ταυτόχρονα να θέσουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα στο μέτωπο τόσο των ΜΜΜ όσο και των μεγάλων έργων υποδομής.

Η καθημερινότητα και τα έργα που τη βελτιώνουν κερδίζουν εκλογές

Κι επειδή το πολιτικό κλίμα δεν είναι και πολύ ευνοϊκό για την κυβέρνηση, το να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών (με την αναμόρφωση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική), να παραδώσει ή έστω να θέσει σε τροχιά ουσιαστικής υλοποίησης κρίσιμες μεταφορικές υποδομές (Πάτρα – Πύργος, E65, flyover κι επέκταση μετρό Θεσσαλονίκης, Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, σιδηροδρομικό δίκτυο κι αποκατάσταση ζημιών από Daniel) και κυρίως να εμπεδώσει ένα αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες στις καθημερινές τους μετακινήσεις, ειδικά με το τρένο, είναι μονόδρομος. Κι ίσως ο μόνος διαθέσιμος τελικά τρόπος για να αντιμετωπιστεί – έστω κι εν μέρει σε αυτή τη φάση – η κυβερνητική κρίση αξιοπιστίας λόγω των χειρισμών στην υπόθεση των Τεμπών.

Οι συνεχείς Ghellες της AVAX στο Μετρό

Καθόλου τυχαίο, πάντως, δεν είναι το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός απέφυγε να κάνει οποιαδήποτε αναφορά στο έργο της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας. Και τι να πει ο άνθρωπος μετά το νέο σήριαλ που μας απασχολεί από προχθές το βράδυ. Τελικά, αν καταλάβαμε καλά το πρόβλημα ήταν στην μεθοδολογία της κατασκευής που δεν ακολουθούσε την εγκεκριμένη μελέτη…. Γενικά, πάντως, το συγκεκριμένο έργο, το μεγαλύτερο δημόσιο έργο που εκτελείται αυτή την εποχή προϋπολογισμού 1,5 δισ. ευρώ, δεν έχει πάει καλά από την εταιρεία AVAX, η οποία παρά τις τεράστιες προκαταβολές που έχει εισπράξει, τα μπόνους ταχείας ολοκλήρωσης που της δόθηκαν χωρίς καν να έχει ξεκινήσει το έργο (!) και τις σημαντικές και συχνές διευκολύνσεις που έχει εξασφαλίσει από τις διαδοχικές ηγεσίες του υπουργείου Υποδομών εδώ και πολλά χρόνια, δεν μπορεί να προσδώσει μία αίσθηση σωστής κι έγκαιρης υλοποίησης του έργου. Απλήρωτοι εργαζόμενοι που συχνά απεργούν, συνεχή ερωτήματα για τις «ακολουθούμενες μεθόδους» στην κατασκευή και κυρίως μεγάλες καθυστερήσεις σε σχέση με τα χρονοδιαγράμματα της σύμβασης, καθιστούν απολύτως ανέφικτη την έγκαιρη παράδοση του έργου από την AVAX και τις συνεργάτιδες εταιρείες Ghella – Alstom το καλοκαίρι του 2029, όπως προβλέπει η σύμβαση. Το θέμα είναι πλέον πόσο μεγάλη θα είναι η καθυστέρηση κι όχι αν θα υπάρξει καθυστέρηση. Υπενθυμίζεται ότι το ίδιο ακριβώς εργολαβικό σχήμα είχε αναλάβει την άνοιξη του 2012 και το έργο της επέκτασης της Γραμμής 3 του Μετρό προς Πειραιά, με το συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του έργου να είναι εντός του 2017. Τελικά το έργο παραδόθηκε το φθινόπωρο του 2022, με πέντε χρόνια καθυστέρηση, δηλαδή σε σχεδόν διπλάσιο χρόνο από τον αρχικό συμβατικό, και με σημαντικές υπερβάσεις στο κόστος.

Συνεχίζονται οι μετοχικές αλλαγές στην AVAX

Την ίδια στιγμή, πάντως, ενδιαφέρον έχουν οι μετοχικές διεργασίες που συνεχίζονται μεταξύ των μετόχων της AVAX, οι οποίοι θυμίζουμε ότι πρόσφατα προχώρησαν σε πωλήσεις μετοχών μέσω placement. Χθες πληροφορηθήκαμε ότι ο Στέλιος Χριστοδούλου (ο ένας από τους τέσσερις κύριους μετόχους) διέθεσε το σύνολο των μετοχών της Honeysuckle Properties Ltd που κατείχε ποσοστό 7,5% της AVAX. To 33,34% της Honeysuckle Properties Ltd, αποκτήθηκε από τον Αντώνη Μιτζάλη (γιου του Κωνσταντίνου Μιτζάλη, που είναι ο δεύτερος από τους τέσσερις μετόχους και ο οποίος πούλησε μετοχές προ ημερών μέσω του Placement). Αναπάντητο έχει μείνει το ερώτημα που αφορά στον νέο κάτοχο του υπόλοιπου 66,66%. Ο Στέλιος Χριστοδούλου ελέγχει πλέον (μόνο άμεσα) το 7,177% του μετοχικού κεφαλαίου της AVAX. Στα χρηματιστηριακά γραφεία θεωρούν πολύ πιθανό το ενδεχόμενο, μετά το μίνι placement των Χρήστου Ιωάννου και Κωνσταντίνου Μιτζάλη να ακολουθήσουν και ο Στέλιος Χριστοδούλου – ο οποίος ενεργεί ήδη προς αυτή την κατεύθυνση – και ο Κωνσταντίνος Κουβαράς.

Ο ρόλος Χατζηδάκη

Κάθε μέρα που περνάει γίνεται όλο και πιο διακριτός ο ρόλος Χατζηδάκη στη νέα κυβέρνηση. Παρών στην επίσκεψη του πρωθυπουργού στο ΥΠΟΙΚ τη Δευτέρα, παρών και στην επίσκεψη της Τρίτης στο Υποδομών. Όπως και να το κάνουμε, η σημειολογία είναι περισσότερο από εμφανής. Μένει να δούμε αν το νέο μοντέλο λειτουργίας κι επίβλεψης θα δουλέψει στην πράξη, αλλά η στοχοπροσήλωση ουδέποτε έλλειψε από τον έμπειρο Χατζηδάκη. Ο οποίος ξέρει να παίζει καλά και το παιχνίδι της επικοινωνίας. Μόνο που στο νέο του ρόλο δεν θα μπορεί να πει ότι παρέλαβε ερείπια… Τώρα αυτά που γράφαμε κι εμείς εδώ κι άλλοι συνάδελφοι αλλού για τα «δαχτυλίδια» και τα νέα δίπολα ή τις νέες συμμαχίες που διαμορφώνονται με το βλέμμα στην επόμενη ημέρα, θα δείξει η ζωή αν έχουν βάση ή θα τα πάρει και θα τα σηκώσει η πραγματικότητα.

Οι έκτακτες επιθεωρήσεις Κικίλια στην ακτοπλοΐα

Με μεγάλη προσοχή διάβασε η στήλη την ανακοίνωση του νέου υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια σύμφωνα με την οποία έδωσε εντολή για «άμεση διενέργεια εκτάκτων επιθεωρήσεων στα πλοία όλων των λιμανιών της χώρας». Οι επιθεωρητές καλούνται να επιθεωρήσουν κατά προτεραιότητα πλοία που δραστηριοποιούνται σε προορισμούς με αναμενόμενη αυξημένη επιβατική κίνηση, πλοία άνω των 20 ετών, πλοία με υλικό κατασκευής το ξύλο και πλοία μεταφορικής ικανότητας άνω των 50 επιβατών. Σχεδόν όλα τα πλοία της ακτοπλοΐας δηλαδή! Με δεδομένο πως ο μέσος όρος των πλοίων που μεταφέρουν σήμερα επιβάτες στις ελληνικές θάλασσες είναι κοντά στα 30 χρόνια, οι ελεγκτές θα έχουν δουλειά.

Μακριά από την Ελλάδα παραμένουν τα δύο ιταλικά πλοία για τις έρευνες του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου

Στην Αγγλία και την Ιταλία βρίσκονται προς το παρόν τα δύο ιταλικά πλοία που έχουν αναλάβει τις βυθομετρικές έρευνες για την υποθαλάσσια διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, Great Sea Interconnector. Καθώς επικρατεί φημολογία για επανάληψη των ερευνών στην Κάσο μετά το «πάγωμα» λόγω των τουρκικών απειλών, τα εν λόγω πλοία βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Αν διαφανεί ότι τα πλοία χαράσσουν νέα ρότα προς την Ελλάδα, τότε αυτό θα σημαίνει πιθανότατα ότι πλησιάζει η στιγμή για την έκδοση της νέας NAVTEX. Βεβαίως, τα παραπάνω ισχύουν εφόσον χρησιμοποιηθούν από την ανάδοχο Nexans τα ίδια πλοία με πριν και όχι διαφορετικά.

Exxon Mobil: Εξετάζει μετάθεση του χρόνου γεωτρήσεων στην Κρήτη;

Μέσα στον γενικότερο χαμό, με τα “εθνικά” να έχουν επανέλθει στο προσκήνιο, ένα δημοσίευμα (Καθημερινή) πως η ExxonMobil δεν αποκλείεται να μεταθέσει την απόφαση της για ερευνητική γεώτρηση στην Κρήτη δύο χρόνια αργότερα, πυροδότησε νέο γύρο εικοτολογίας που έφτασε μέχρι τα γραφεία ενεργειακών ομίλων. Επιχειρώντας να εξακριβώσουμε τι ισχύει, η μόνη απάντηση που μας δόθηκε από πηγή (ενεργειακού ομίλου εισηγμένου στο Χρηματιστήριο Αθηνών) ήταν για το χρονικό περιθώριο που σύμφωνα με την σύμβαση προβλέπει 2ετή παράταση. Πάντως η πηγή μας στην HelleniQ Energy δήλωσε άγνοια. Σημειωτέον πως ο ελληνικός όμιλος συμμετέχει στην κοινοπραξία – με την Exxon/Mobil operator κατά 70% – στα δύο θαλάσσια blocks “ΝοτιοΔυτικά της Κρήτης” και “Δυτικά της Κρήτης”. Ωστόσο, ως εισηγμένη στο ΧΑ η HelleniQ Energy είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει την χρηματιστηριακή Αρχή και το επενδυτικό κοινό για εξελίξεις που δυνητικά μπορεί να αποτυπωθούν στα οικονομικά μεγέθη της.

Μetlen: Ενισχύει την παρουσία της στην «άμυνα»… τι θα ειπωθεί στο Λονδίνο

Λίγο ως πολύ αναμενόμενη η ανακοίνωση της Metlen πως επεκτείνει το αμυντικό hub στον Βόλο και προς τούτο προχωρά σε νέες αγορές ακινήτων στην τοπική ΒΙ.ΠΕ. Η στήλη είχε προαναγγείλει εγκαίρως την κίνηση, η οποία υλοποιείται παρά τις έντονες δημόσιες αντιρρήσεις του Ευάγγελου Μυτιληναίου απέναντι τόσο στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική. Βέβαια, άλλο η πολιτική κριτική κι άλλο οι business θα πει κάποιος. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στις βαριές και σύνθετες μεταλλικές κατασκευές, με τη βιομηχανική μονάδα του Βόλου να αναγνωρίζεται για τη διεθνή αμυντική της παραγωγή. Το εργοστάσιο, που ιδρύθηκε το 1963, έχει εξελιχθεί σε μια εξειδικευμένη παραγωγική μονάδα, με το 100% της παραγωγής να προορίζεται μέχρι σήμερα για εξαγωγές. Περισσότερα για τον ευρύτερο σχεδιασμό στον κλάδο της αμυντικής βιομηχανίας θα παρουσιάσει η διοίκηση στο Capital Markets Day, στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, στις 28 Απριλίου. Θα είχε ενδιαφέρον στο πλαίσιο της ενημέρωσης των επενδυτών να ερωτηθεί η διοίκηση και για το ενδεχόμενο “αυτονόμησης” του θυγατρικού βραχίονα με προοπτική τη μελλοντική εισαγωγή του σε χρηματιστηριακή αγορά.

Έρχονται οι αρνητικές τιμές ηλεκτρισμού και στην Ελλάδα

Σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές, η ελληνική δεν παρήγαγε μέχρι σήμερα αρνητικές τιμές ηλεκτρισμού σε ώρες κατά τις οποίες οι ΑΠΕ «πετάνε», δηλαδή κυρίως τα μεσημέρια. Στη δική μας περίπτωση οι τιμές μπορούσαν να πέσουν μέχρι το μηδέν, αλλά πολύ δύσκολα αποκτούσαν αρνητικό πρόσημο. Πλέον αυτό αλλάζει, καθώς με εισήγηση του ΑΔΜΗΕ θα εφαρμοστεί νέο καθεστώς από την 10η Απριλίου, το οποίο θα επιτρέπει τη διαμόρφωση των τιμών στην αγορά εξισορρόπησης έως τα -50 ευρώ/Mwh. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι θα βλέπουμε πολύ πιο συχνά αρνητικές τιμές και στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Μάλιστα, το νέο όριο θα ισχύσει για ένα χρόνο μεταβατικά και στη συνέχεια θα μπορούν να διαμορφώνονται τιμές μέχρι τα -15.000 ευρώ/MW.

Οι τρεις εταιρείες του Δημήτρη Καλλιτσάντση

Εκτός από την εταιρεία διαχείρισης ακινήτων Blend στην οποία κατέχει το 25%, ο πρώην ισχυρός άνδρας του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ Δημήτρης Καλλιτσάντσης συμμετέχει σε δύο ακόμα ελληνικές εταιρείες. Στην Blend, που διοικείται από τον Πάρι Καλλιτσάντση, γιο του Δημήτρη, είναι ιδιαίτερα κινητικοί το τελευταίο διάστημα με επίκεντρο τα ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας. Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, που αποχώρησε όταν η πλευρά Καλλιτσάντση έχασε τη μάχη με τον Ολλανδό Χένρι Χόλτερμαν, είναι διαχειριστής της εταιρείας συμβούλων ΠΛΑΝ ΚΑΠΠΑ ΙΚΕ σχεδόν αποκλειστικός μέτοχος της οποίας είναι η κυπριακή Zembar Investments Limited. Το 100% της τελευταίας ελέγχεται από τον Δημ. Καλλιτσάντση. Ο επιχειρηματίας είναι διαχειριστής και κάτοχος του 20% της εταιρείας COSTAZUR ΙΚΕ στην οποία εισφέρθηκε κατά την ίδρυσή της (το 2022) συγκρότημα κατοικιών ιδιοκτησίας των Πάρι και Δημήτριου Καλλιτσάντση, στο συνεταιρισμό ΔΕΗ στο Πόρτο Χέλι με αποτίμηση 1,9 εκατ. ευρώ.

EXAE: Κινητοποίηση μετά το φιάσκο

Δεν είναι λίγο την πρώτη σου μέρα ως «τσάρος» της Οικονομίας, παρουσία του Πρωθυπουργού και υψηλόβαθμων οικονομικών παραγόντων, κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την αναβάθμιση από τον οίκο Moody’s να παθαίνει black out το κεντρικό σύστημα συναλλαγών στο Χρηματιστήριο, τον υποτιθέμενο «καθρέφτη» της εγχώριας επιχειρηματικότητας. Πολύ δε περισσότερο όταν ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ έχει προηγηθεί με re opening 15ετούς και 30ετούς ομολόγων με την προσφορά να ξεπερνά τα 56 δισ. και ενώ οι fund managers είναι στημένοι για αγορές πακέτων τραπεζικών μετοχών και blue chips να βγαίνει το ΧΑ από την…πρίζα. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, καθώς είχε προηγηθεί άλλη μία τον Σεπτέμβριο του 2022 και μία τρίτη κατά την τελευταία 5ετία. Εύλογη η αναστάτωση του «φρέσκου» στο υπουργείο Κυριάκου Πιερρακάκη, σε σημείο που παρ’ ότι η ΕΧΑΕ είναι Ανεξάρτητη Αρχή και Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εντούτοις υπήρξε παρέμβαση που δεν έδειχνε εμπιστοσύνη στις αυτόνομες δυνατότητες των χρηματιστηριακών Αρχών. Απ’ ότι μαθαίνουμε παράπονα – και μάλιστα σε έντονο τόνο – εκφράστηκαν από επιτελικά στελέχη τραπεζικών και 3-4 ισχυρών ιδιωτικών χρηματιστηριακών.

Τράπεζα Κύπρου: τα funds φεύγουν – οι στρατηγικοί έρχονται

Συνεχίζονται οι μετοχικές ανακατατάξεις στην Τράπεζα Κύπρου, με τα funds Carval και Gaius να μειώνουν σταθερά τις θέσεις τους. Από κοντά και άλλα funds μειοψηφίας (που είχαν τοποθετηθεί την περίοδο διαπραγμάτευσης της Κύπρου στο χρηματιστήριο του Λονδίνου). Στην χθεσινή συνεδρίαση έγιναν αρκετά πακέτα στη μετοχή, με δύο αρκετά μεγάλα να κάνουν αίσθηση. Στις 16.58′.50″ και τις 16.59′.48″ έγιναν προσυμφωνημένες εντολές για δύο πακέτα των 2,47 εκατ. μετοχών το καθένα, στην τιμή των 5,54 και 5,56 ευρώ. Συνολική αξία 27,4 εκατ. ευρώ. Ο πωλητής φέρεται να έκανε την συναλλαγή μέσω της HSBC.

Qulaco: Μετά το Πάσχα το ΙΡΟ

Στην τελική ευθεία έχει εισέλθει η διαδικασία για την εισαγωγή της Qualco στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Όμιλος με πολυσχιδή δραστηριότητα και μακρόχρονη παρουσία στον ευρύτερο τομέα της πιστωτικής διαχείρισης, ξεκίνησε τη δραστηριότητά του πριν από 25 χρόνια ως πάροχος τεχνολογικών λύσεων. Καθοριστικό σημείο στην εξέλιξή της εταιρείας ήταν το 2018, όταν η Pimco, ένας από τους μεγαλύτερους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, επένδυσε στον οργανισμό, ενισχύοντας την κεφαλαιουχική του βάση. Το κύριο μέρος της αναδοχής το έχει αναλάβει η Euroxx Securities, που αυτή την περίοδο “τρέχει” την διαδικασία διερεύνησης επενδυτικού ενδιαφέροντος για άλλες δύο εταιρείες που εξετάζουν το ενδεχόμενο εισαγωγής στο ΧΑ.

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Ο.Κ. της Κεφαλαιαγοράς για το squeeze out

Την Τετάρτη 2 Απριλίου θα είναι η τελευταία συνεδρίαση για τις μετοχές της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Μετά την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – με δικαίωμα εξαγοράς 2.557.511 μετοχών – ολοκληρώνεται η σχετική διαδικασία που είχε υποβάλλει η Masdar Hellas για το υπόλοιπο της ελεύθερης διασποράς. Για την ιστορία, η διαπραγμάτευση των μετοχών της ΤΕΝΕΡΓ ξεκίνησε στις 14 Νοεμβρίου 2007.

Σήμερα οι ανακοινώσεις Πάουελ, μετά την ολοκλήρωση της διήμερης συνεδρίασης της Fed

Οι traders έχουν προεξοφλήσει πως τα επιτόκια δεν θα μεταβληθούν, με την προσοχή τους να επικεντρώνεται ήδη στην συνεδρίαση του Μάϊου (18-19/5). Αυτό γιατί η θέση του Σκοτ Μπέσεντ για το ενδεχόμενο ύφεσης της οικονομίας των ΗΠΑ ήταν αμφίσημη. Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, δήλωσε ότι η οικονομία είναι υγιής και δεν υπάρχει λόγος ύφεσης, ωστόσο δεν ήταν κάθετος ως προς το ότι δεν θα υπάρξει ύφεση. Ηξεις-αφήξεις οι δηλώσεις, επιτείνουν ακόμη περισσότερο την αβεβαιότητα στα “κεντρικά όργανα” της Ευρώπης, λ.χ στην ΕΚΤ.

Υπέρ της συνταγματικής μεταρρύθμισης για το «φρένο χρέους» ψήφισε η Ομοσπονδιακή Βουλή της Γερμανίας

Με πλειοψηφία άνω των 2 /3 των μελών της Bundestag πέρασε το “πακέτο” Μερτς για την ενίσχυση της άμυνας, των υποδομών και του κλίματος. Στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφηκε για τη μετοχή της Rheinmetall AG, ακολούθησαν Deutsche Bank και Porsche, Mercedes Benz Group αλλά και RWE AG Infineon, Daimler Truck Holding u.a Από την άλλη “τσίμπησε” η απόδοση του 10ετούς (bund ) έως τα 2,855% δηλαδή σε επίπεδα «κόστους» που είχαν να καταγραφούν από τον Ιανουάριο 2023.