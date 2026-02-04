Τα δύσκολα μαθηματικά της βιομηχανίας…

Για το θέμα της ενίσχυσης προς την ελληνική βιομηχανία ώστε να αντιμετωπιστεί το ενεργειακό κόστος γράφουμε συχνά, καθώς πρόκειται για σοβαρό οικονομικό και αναπτυξιακό ζήτημα. Πάντως, αξίζει να επισημανθεί ότι οι πρόσφατες δηλώσεις του υφυπουργού Ενέργειας, Νίκου Τσάφου, στη Βουλή μάλλον σχηματίζουν μια εικόνα αυτοσυγκράτησης.

Μεγάλο μέρος της τοποθέτησής του αναλώθηκε στα όσα ήδη πράττει η κυβέρνηση (μέτρα ύψους 0,5 δισ. ευρώ ετησίως), αλλά και στην ευνοϊκή σύγκριση των επιδόσεων της βιομηχανίας μας με άλλες χώρες, όπως η Γερμανία. Στον αντίποδα, τίποτα το συγκεκριμένο δεν προκύπτει στην παρούσα φάση ως προς τις νέες λύσεις που εξερευνά το υπουργείο και το Μαξίμου.

…και η άλγεβρα της λιανικής

Στο μεταξύ, μετά το «μεταπτυχιακό» που πήραν οι καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος τα προηγούμενα χρόνια για να μάθουν τις διαφορές ανάμεσα στα διάφορα τιμολόγια, πλέον θα κάνουν και… ντοκτορά.

Τα δυναμικά τιμολόγια παρουσιάστηκαν ήδη από τους μεγάλους παρόχους και αξίζει να εντρυφήσει κανείς στις εξισώσεις τους. Τα πράγματα γίνονται κάπως πιο εύκολα από τις επεξηγήσεις και τα εργαλεία υπολογισμού που διαθέτουν οι προμηθευτές, αλλά και πάλι θα χρειαστεί μια περίοδος εξοικείωσης για το καταναλωτικό κοινό.

Καλύτερες μέρες βλέπει η Jumbo

Ισχυρότερα μεγέθη αναμένει για το 2026 η Jumbo, η οποία σήμερα στις 16:00 πραγματοποιεί έκτακτη Γενική Συνέλευση, με βασικό θέμα την έγκριση έκτακτης χρηματικής διανομής για το 2026, ύψους 0,50 ευρώ ανά μετοχή (μικτό). Η διοίκηση υπογραμμίζει ότι στο οργανωμένο λιανεμπόριο η δύναμη ανήκει στην ίδια την αγορά και όχι στον μεμονωμένο παίκτη, με τον ανταγωνισμό, το e-commerce και τις διασυνοριακές πλατφόρμες να ενισχύουν την πειθαρχία και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα. Με μηδενικό τραπεζικό δανεισμό, ισχυρό ισολογισμό και υψηλή ρευστότητα, εφαρμόζεται πειθαρχημένη πολιτική κατανομής κεφαλαίων: 1/3 των κερδών σε μερίσματα, 1/3 σε επενδύσεις και 1/3 σε φόρους και ενίσχυση ταμείου. Για το 2026 προβλέπεται αύξηση πωλήσεων 5% και καθαρά κέρδη 310–320 εκατ. ευρώ. Η εκκίνηση της χρήσης κρίνεται θετική, με αύξηση πωλήσεων Ομίλου περίπου 8% τον Ιανουάριο, παρά τις πιέσεις στη Ρουμανία. Παράλληλα, η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι δεν προσαρμόζει τη στρατηγική της στις βραχυπρόθεσμες διαθέσεις της αγοράς, αλλά επενδύει συστηματικά σε ανθεκτικές δομές και οικονομίες κλίμακας, ενισχύοντας τη διαχρονική δημιουργία αξίας.

Στα 137 ευρώ η μέση τιμή δωματίου στη Αθήνα

Οριακά θετικό πρόσημο, αλλά σαφή επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης εμφάνισαν το 2025 τα ξενοδοχεία της Αθήνας, σύμφωνα με την έρευνα της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών Αττικής & Αργοσαρωνικού. Ειδικότερα, η μέση πληρότητα διαμορφώθηκε στο 77,1% (+0,9% έναντι 2024), η μέση ημερήσια τιμή (ADR) στα 177 ευρώ (+2,5%) και τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPar) στα 137 ευρώ (+3,4%). Η εικόνα ενισχύθηκε κυρίως στις «πλάγιες» περιόδους (Ιανουάριος–Μάρτιος και Νοέμβριος–Δεκέμβριος), επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή μετάβαση της Αθήνας σε προορισμό δωδεκάμηνης λειτουργίας. Σε σύγκριση με δέκα ανταγωνιστικές ευρωπαϊκές πόλεις, η Αθήνα παρέμεινε στην πρώτη πεντάδα ως προς τη ζήτηση, ωστόσο οι τιμές της εξακολουθούν να κινούνται χαμηλότερα, με ADR εκτός πεντάδας. Η ταχεία αύξηση της προσφοράς κλινών και οι ελλείψεις σε υποδομές αναδεικνύονται πλέον ως κρίσιμοι παράγοντες για τη βιωσιμότητα και την περαιτέρω αναβάθμιση του προορισμού.

Ανθεκτικές οι ελληνικές ΜμΕ στους δασμούς

Άντεξαν οι ελληνικές ΜμΕ στις πιέσεις των δασμών, απορροφώντας παράλληλα μεγάλο μέρος του κόστους στα περιθώρια κέρδους και περιορίζοντας τη μετάδοση των ανατιμήσεων στην οικονομία. Όπως δείχνει έρευνα της Εθνικής Τράπεζας, μόνο το ένα τρίτο των επιχειρήσεων δήλωσε σημαντική πίεση, όταν στην ενεργειακή κρίση του 2021 επηρεάστηκε έντονα το 82% και στις διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας την περίοδο 2020–2024 το 50%–60%.

Για όσες επηρεάστηκαν, το βασικό κανάλι μετάδοσης ήταν η εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς το 83% ανέφερε αύξηση κόστους και το 17% επιπτώσεις στη ζήτηση. Το 22% κινήθηκε ενεργητικά (8% ενίσχυση ανταγωνιστικότητας, 14% νέοι προμηθευτές ή πελάτες), το 15% μετακύλισε κόστος, ενώ τα δύο τρίτα περιόρισαν τα περιθώριά τους.

Ακόμα αναμένεται ο δείκτης υγείας

Οι αναπροσαρμογές στα ασφάλιστρα ιδιωτικής υγείας ξαναπαίρνουν φωτιά, με αρκετά συμβόλαια να γράφουν αυξήσεις που απέχουν από το αφήγημα των συγκρατημένων τιμών. Παρά τις προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν για τον υποσχόμενο δείκτη υγείας, αυτός παραμένει ανενεργός, αφήνοντας πεδίο για διαφορετικές μεθόδους αναπροσαρμογής από τις εταιρείες. Και όταν μεγαλώνει η πίεση στους παλαιούς ασφαλισμένους, είναι ορατός ο κίνδυνος μαζικών αποχωρήσεων από ισόβιες καλύψεις, ειδικά αν φτάσουμε τα επίπεδα της αναταραχής του κλάδου κατά το 2025…