Καλά μαντάτα για την προσφορά ακινήτων

Το νομοσχέδιο για τη συνταγματική αναθεώρηση, το οποίο παρουσιάστηκε πρόσφατα από τον Κωστή Χατζηδάκη, έχει και μία διάσταση που δεν έχει αναδειχθεί επαρκώς. Με τις διατάξεις που φέρνει, πρόκειται να απελευθερωθούν ακίνητα τα οποία μέχρι σήμερα είναι «παγωμένα» λόγω διεκδικήσεων των Κτηματικών Υπηρεσιών, οι οποίες ανέτρεχαν ακόμα και σε τίτλους επί… Τουρκοκρατίας. Στα ακίνητα αυτά συγκαταλέγονται από ολόκληρες εκτάσεις μέχρι ακόμα και πολυκατοικίες. Πληροφορίες της στήλης αναφέρουν πως αυτά τα ακίνητα δεν αποτελούν αμελητέο αριθμό, αλλά ανέρχονται σε πολλές χιλιάδες και, μάλιστα, το «ξεμπλοκάρισμά» τους πρόκειται να δώσει αξιοσημείωτη ώθηση στην προσφορά, είτε για επενδυτικούς είτε για στεγαστικούς σκοπούς. Και αυτό διότι, όπως εκτιμάται, όταν υποχωρεί το ρίσκο μιας διεκδίκησης περιουσίας από το Κράτος, ο ιδιώτης μπορεί με μεγαλύτερη ασφάλεια να σχεδιάσει και να υλοποιήσει την αξιοποίησή της.

Η «άνοιξη» του ΟΤΕ

Την «άνοιξη» να έρχεται βλέπει η Deutsche Bank, με τους αναλυτές να δίνουν τιμή-στόχο 21 ευρώ για την μετοχή του ομίλου τηλεπικοινωνιών. Ποιοι είναι οι λόγοι;

Η ανανέωση των αδειών φάσματος αναμένεται να κοστίσει στον Οργανισμό περί τα 78 εκατ. ευρώ, δηλαδή 35% φθηνότερα σε σχέση με το παρελθόν.

Η πώληση της Telekom Romania δεν ενισχύει μόνο το ταμείο του ΟΤΕ, αλλά δημιουργεί και μια φορολογική ελάφρυνση-μαμούθ 125 εκατ. ευρώ, που καλύπτει πλήρως το κόστος των αδειών. Όλα αυτά, με δεδομένο ότι παρά την επιθετική τιμολογιακή πολιτική, η ΔΕΗ έκλεισε το 2025 με λιγότερους από 11.000 συνδρομητές. Με άλλα λόγια, ο ΟΤΕ, με μερίδιο 54%, φαίνεται να μην ιδρώνει από τον ανταγωνισμό. Με τη μετοχή να διαπραγματεύεται με discount 28% έναντι των μετοχών ομοειδών ομίλων, οι αναλυτές ποντάρουν ότι η αγορά αργά ή γρήγορα θα δει αυτό που βλέπουν κι εκείνοι: έναν «γίγαντα» σε τιμή ευκαιρίας.

Υψηλές πτήσεις για Aegean

Υψηλότερες πτήσεις έχει μπροστά της η Aegean, με τις Alpha Finance και Axia να δίνουν τιμή στόχο τα 17,5 ευρώ, αντιστοιχώντας σε αναμενόμενη απόδοση 22% (μαζί με το μέρισμα). Οι αναλυτές παραδέχονται ότι το 2026 θα είναι έτος μετάβασης, αλλά από το 2027 η κερδοφορία ενισχύεται σημαντικά (+6,1% πάνω από τις προβλέψεις), καθώς τα καθηλωμένα αεροσκάφη (λόγω του ζητήματος με τους κινητήρες) θα επιστρέψουν στους αιθέρες. Ταυτόχρονα, με την επιβατική κίνηση στην Ελλάδα να σπάει ρεκόρ (83,3 εκατ. επιβάτες το ’25), η Aegean αναμένεται να μεταφέρει 18,5 εκατομμύρια άτομα το 2026, διατηρώντας πληρότητα πάνω από 83%. Με μερισματική απόδοση στο 6% και ένα αξιοσημείωτο ROE 25%, η εταιρεία δείχνει τα δόντια της στον ανταγωνισμό. Η μετοχή διαπραγματεύεται με σημαντικό discount (4,1x EV/EBITDA) σε σχέση με τις ευρωπαϊκές αεροπορικές.

Δυσκολίες για τους αυτοπαραγωγούς

«Δεν βγαίνουν» οι αυτοπαραγωγοί του net billing Τα παράπονό τους έχουν εκφράσει οι μικροί παραγωγοί με έργα ΑΠΕ που εντάσσονται στο καθεστώς αυτοπαραγωγής ενέργειας net-billing, σχετικά με την εκπροσώπησή τους στην αγορά. Οι παραγωγοί έχουν την επιλογή να απευθυνθούν στους λεγόμενους ΦΟΣΕ, δηλαδή εταιρείες που αναλαμβάνουν την εκπροσώπηση σωρευτικά για πολλά μικρά έργα. Το πρόβλημα είναι ότι οι ΦΟΣΕ χρεώνουν πλέον ιδιαίτερα υψηλές τιμές, που διαβρώνουν τα έσοδα των παραγωγών σε τέτοιο βαθμό, ώστε η δραστηριότητα να στερείται ουσίας. Η δυσκολία έγκειται επίσης στο γεγονός ότι οι μικροί παραγωγοί είναι, σε ένα βαθμό, αναγκασμένοι να στραφούν στη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και αυτό διότι οι ΦΟΣΕ παρέχουν ταυτόχρονα την κρίσιμη υπηρεσία της πρόβλεψης παραγωγής-κατανάλωσης, την οποία σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να κάνουν μόνοι τους.

Έπεσε στην 22η θέση του ακριβότερου ρεύματος η Ελλάδα φέτος

Ραγδαία βελτίωση παρουσιάζει η Ελλάδα ως προς τη θέση που καταλαμβάνει στον κατάλογο με τις ακριβότερες χονδρικές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος ανά την Ευρώπη. Μέχρι στιγμής το 2026, η χώρα μας κατατάσσεται 22η από ένα σύνολο 36 ευρωπαϊκών κρατών, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας. Ψηλότερα από την Ελλάδα βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα είχε τη δυσάρεστη πρωτιά το 2019 και να ευχηθούμε το φαινόμενο να έχει διάρκεια και κατά τους υπόλοιπους μήνες του φετινού έτους.

Η άλλη όψη της απόφασης του Αρείου Πάγου

Θετικής υποδοχής έτυχε η απόφαση του Αρείου Πάγου από πολύ κόσμο καθώς -όντως- αποτελεί μια «ανάσα» για 350.000 δανειολήπτες. Βέβαια, υπάρχει κίνδυνος στο τέλος τον «λογαριασμό» να μην τον πληρώσουν τόσο οι τράπεζες και τα funds όσο -και πάλι- οι ίδιοι οι πολίτες. Στη θεωρία, αυτό μπορεί να γίνει με την ενεργοποίηση του μηχανισμού των κρατικών εγγυήσεων του προγράμματος «Ηρακλής», εφόσον τα όσα εισπράττουν οι servicers από τους δανειολήπτες δεν επαρκούν για την αποπληρωμή των τίτλων. Δηλαδή, τα λεφτά θα βγουν από τα κρατικά ταμεία, διογκώνοντας το δημόσιο χρέος και περιορίζοντας τα δημοσιονομικά περιθώρια. Με άλλα λόγια, είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο, το βάρος θα το επωμιστούν οι φορολογούμενοι.

Το «όνειρο» των Πρότυπων Προτάσεων

Με το καινούργιο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών, η αγορά περιμένει να δει αν ο φάκελος των Πρότυπων Προτάσεων θα βγει επιτέλους από την «κατάψυξη». Ο εξορθολογισμός της διαδικασίας κατάθεσης και εξέτασης δεν είναι απλώς μια γραφειοκρατική διαδικασία, αλλά η τελευταία ελπίδα για να τρέξουν έργα που έχουν μείνει στα χαρτιά. Το ζητούμενο είναι διπλό: να ξεμπλοκάρουν οι προτάσεις που λιμνάζουν, εδώ και χρόνια, στα συρτάρια και να ανοίξει ο δρόμος για φρέσκα ιδιωτικά κεφάλαια. Η επιτάχυνση είναι πλέον επιτακτική, καθώς στη λίστα των πρότυπων προτάσεων ανήκουν παρεμβάσεις-κλειδιά, όπως ο άξονας Ελευσίνα – Οινόφυτα, που υπόσχονται να δώσουν ουσιαστική λύση στο κυκλοφοριακό έμφραγμα της Αττικής. Αν το νέο πλαίσιο «δουλέψει» και δεν χαθεί ξανά στους λαβυρίνθους των επιτροπών, ίσως δούμε μια νέα γενιά υποδομών να παίρνει σάρκα και οστά χωρίς να επιβαρύνει αποκλειστικά τον κρατικό κορβανά. Ο τεχνικός κόσμος κρατά μικρό καλάθι, αλλά η ανάγκη για έργα «χθες» δεν αφήνει περιθώρια για άλλες καθυστερήσεις.