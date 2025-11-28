Ξέρει η Πολιτεία τι έχει λαμβάνειν;

«Άλμα» καταγράφηκε το 2024 στις διαγραφές εσόδων του Δημοσίου, στα 108,31 δισ. ευρώ από 12,54 δισ. έναν χρόνο πριν, αποτελώντας προειδοποιητικό σήμα για τη λειτουργία του κράτους. Το Ελεγκτικό Συνέδριο σε έκθεσή του δείχνει ότι μεγάλο μέρος των απαιτήσεων ήταν εξαρχής αβέβαιης είσπραξης, αποτέλεσμα αδύναμων διαδικασιών βεβαίωσης και διαχείρισης. Την ίδια ώρα, οι τεχνικές αστοχίες στη διασύνδεση των συστημάτων υπονομεύουν την αξιοπιστία της εικόνας για τα δημόσια έσοδα, καθώς η ίδια η πολιτεία δεν «ξέρει» με ακρίβεια τι πραγματικά μπορεί να εισπράξει.

H «ανισορροπία» της στεγαστικής πολιτικής οξύνει την κρίση

Το Ελεγκτικό Συνέδριο, επίσης, βάζει θεσμική «βούλα» σε κάτι που πολλοί παράγοντες της αγοράς «φώναζαν» για τα προγράμματα στεγαστικής πολιτικής εδώ και πολύ καιρό. Αναφέρει πως πολιτικές που ενισχύουν τη ζήτηση, όπως επιδοτήσεις ενοικίου ή ευνοϊκά στεγαστικά δάνεια τύπου «Σπίτι Μου», μπορούν πρόσκαιρα να διευκολύνουν την πρόσβαση σε κατοικία· αν όμως δεν συνοδεύονται από ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών, κινδυνεύουν να τροφοδοτήσουν νέο γύρο ανόδου τιμών και ενοικίων. Έτσι λοιπόν, αν οι παρεμβάσεις στην πλευρά της προσφοράς δεν αρχίσουν να γίνονται αισθητές στην αγορά ακινήτων, ας μην περιμένουμε βελτιώσεις στη στεγαστική κρίση.

Επιτάχυνση των διασυνδέσεων σε Αν. Μεσόγειο, επιβράδυνση στην Ελλάδα

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται όσον αφορά τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Η συμφωνία Κύπρου-Λιβάνου για την ΑΟΖ, η πιθανή σύγκλιση με τη Συρία, αλλά και η βούληση του Ισραήλ να υλοποιήσει με την Κύπρο το μεταξύ τους σκέλος του Great Sea Interconnector είναι όλα θετικά βήματα, πόσο μάλλον από τη στιγμή που χώρες του ευρύτερου αραβικού κόσμου ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στα νέα έργα. Το πρόβλημα βρίσκεται, όμως, στην από δω πλευρά, όπου ο GSI παραμένει παγωμένος και στην καλύτερη περίπτωση θα καθυστερήσει. Παράλληλα, η διαφαινόμενη έλλειψη κεφαλαίων του ΑΔΜΗΕ ενδέχεται να αναβάλει και τις διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων και του Β. Αιγαίου, ένα πρόβλημα στο οποίο θα μπορούσε να δώσει λύση η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που εξετάζει η κυβέρνηση.

Με φορολογικά όπλα ο ΔΕΔΔΗΕ στη μάχη κατά της ρευματοκλοπής

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προσφέρει στον ΔΕΔΔΗΕ πρόσβαση σε ορισμένα φορολογικά στοιχεία, ώστε να τον βοηθήσει στην προσπάθεια αντιμετώπισης των ρευματοκλοπών. Με βάση σχετική απόφαση που δημοσιεύτηκε χθες, ο διαχειριστής θα λαμβάνει στοιχεία φορολογικού μητρώου και φορολογικής δήλωσης, προκειμένου να γίνεται καλύτερη αντιστοίχιση μεταξύ των μετρητών και των εκπροσώπων φορτίου.

H φορολογική… ημικρανία της Intralot

Ανθεκτικές επιδόσεις εμφάνισε στο εννεάμηνο η Intralot, παρά τις πιέσεις από συναλλαγματικές διακυμάνσεις και το νέο φορολογικό σοκ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 242,5 εκατ. ευρώ (-2,9%), ενώ η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) παρέμεινε στα 90,1 εκατ. με περιθώριο 37,2%, υψηλότερο κατά 0,5 μονάδες έναντι πέρυσι. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ενισχύθηκαν στα 86,4 εκατ., λόγω καλύτερου κεφαλαίου κίνησης και χαμηλότερων φόρων, ενώ ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά 56,9 εκατ., στα 298,8 εκατ. Το κομβικό όμως γεγονός αφορά τη δραματική αύξηση του φόρου στα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια στη Βρετανία: από 21% σε 40% από τον Απρίλιο του 2026. Η επιβάρυνση υπερβαίνει τις αρχικές εκτιμήσεις· πρόκειται για σχεδόν διπλασιασμό της φορολογίας (αύξηση 19 ποσοστιαίων μονάδων), που αναμένεται να συμπιέσει τα περιθώρια και να καθυστερήσει το πλάνο ανάπτυξης κατά ένα έτος. Η διοίκηση έχει ήδη εξαγγείλει μέτρα αντιστάθμισης: περιορισμό κινήτρων παικτών, περικοπές marketing και ταχύτερη υλοποίηση συνεργειών, ώστε το Ebitda 2026 να κινηθεί στα 420–440 εκατ. ευρώ αντί της αρχικής υψηλότερης πρόβλεψης. Πάντως, η εισηγμένη «βλέπει» ισχυρότερη οργανική και μη οργανική ανάπτυξη μετά την εξαγορά της Bally’s (€2,7 δισ.), με pro-forma έσοδα 1,07 δισ. ευρώ και περιθώριο EBITDA άνω του 40%. Η φορολογική αλλαγή στη Βρετανία δημιουργεί βραχυπρόθεσμο πλήγμα, αλλά μακροπρόθεσμα εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε ενοποίηση της αγοράς και σε αύξηση μεριδίου αγοράς για εταιρείες όπως η Bally’s, που έχουν υψηλότερα περιθώρια από άλλους ανταγωνιστές.

Τα οφέλη της νέας συλλογικής σύμβασης

Τον πυρήνα της νέας συμφωνίας κυβέρνησης – κοινωνικών εταίρων για την επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων περιέγραψε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος στη χθεσινή ραδιοφωνική του συνέντευξη (Real FM). Όπως ανέφερε, η αγορά εργασίας αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με μεγαλύτερα κενά στους ανειδίκευτους -που οδηγούν τις επιχειρήσεις σε μετακλήσεις από το εξωτερικό- αλλά και στα τεχνικά επαγγέλματα και στα ψηφιακά επαγγέλματα της νέας οικονομίας. Η συμφωνία δεν λύνει άμεσα αυτά τα ζητήματα, αλλά δημιουργεί θεσμικό περιβάλλον που επιτρέπει πιο ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Κατά τον επικεφαλής του ΣΕΒ, η διαδικασία διαβούλευσης δεν ήταν τυπική: υπήρξαν ανοιχτές, τεχνικές συνεδριάσεις με όλους τους φορείς και στη συνέχεια διαπραγμάτευση σε επίπεδο Προέδρων, η οποία -όπως υπογράμμισε- δεν διήρκεσε επτά μήνες. Το σημαντικό είναι ότι το νέο πλαίσιο αντικαθιστά ένα «μπλοκαρισμένο» σύστημα που οδηγούσε σχεδόν μηχανικά στον ΟΜΕΔ, χωρίς πραγματική συζήτηση. Με το νέο μοντέλο, η επέκταση των συμβάσεων απλοποιείται: όταν μια σύμβαση υπογράφεται από ΣΕΒ και ΓΣΕΕ, ο υπουργός μπορεί να την κηρύξει άμεσα καθολική, ώστε να καλύπτει το σύνολο του κλάδου. Την πρακτική αξία του νέου κανόνα φανερώνει η σύμβαση Μετάλλου, όπου απασχολούνται 145.000 εργαζόμενοι, εκ των οποίων μόνο 60.000 σε επιχειρήσεις-μέλη ΣΕΒ. Έτσι, οι αυξήσεις που θα προκύπτουν από νέες συμβάσεις θα εφαρμόζονται πλέον σε όλους και όχι μόνο σε όσους εργάζονται σε επιχειρήσεις-μέλη.

Η στρατηγική του ΟΤΕ

Ξεχωριστό ενδιαφέρον είχαν όσα είπε, χθες, στο συνέδριο InfoCom World, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ Κώστας Νεμπής. Σημείωσε πως ο ΟΤΕ έχει ήδη καλύψει 2 εκατ. γραμμές FTTH (οπτική ίνα μέχρι το σπίτι), κλείνοντας τη χρονιά με 2,1 εκατ., με ορίζοντα τα 3,5 εκατ. έως το 2030 μέσω του έργου UFBB – ποσοστό που αντιστοιχεί σε πάνω από το 70% των γραμμών της χώρας. Η ενίσχυση της ζήτησης αποτελεί κρίσιμο ζητούμενο· σε αυτό συνέβαλαν τα κρατικά vouchers, με τον ΟΤΕ να αξιοποιεί πάνω από 95.000 κουπόνια Gigabit και 30.000 Smart Readiness. Καθοριστική είναι και η αλλαγή του κανονισμού της ΕΕΤΤ, που προβλέπει ότι σε κτίρια με εγκατεστημένη οπτική ίνα θα προσφέρονται αποκλειστικά υπηρεσίες FTTH. Σήμερα το 22% των ευρυζωνικών συνδέσεων του ΟΤΕ είναι FTTH, αυξημένο κατά 7 – 8 μονάδες σε σχέση με πέρυσι. Παράλληλα, ο Όμιλος διαθέτει το μοναδικό εμπορικά ενεργό δίκτυο 5G Stand Alone με 75% πληθυσμιακή κάλυψη, αξιοποιώντας το για υπηρεσίες όπως το COSMOTE 5G WIFI, που ήδη ξεπερνά τους 40.000 πελάτες, και προετοιμάζοντας το Priority Pass για εταιρικούς χρήστες. Με ισχυρή παρουσία στο ICT και έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη μέσω της πλατφόρμας Magenta AI, ο ΟΤΕ επενδύει σε ένα “digital first” μοντέλο, επιδιώκοντας να οδηγήσει την επόμενη δεκαετία της τεχνολογικής ανάπτυξης, σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Νεμπής.