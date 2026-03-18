Επιστροφές φόρου με πιο «σφιχτό» χρονοδιάγραμμα

Πιο σαφές και πιο απαιτητικό γίνεται φέτος το πλαίσιο για τις επιστροφές φόρου και τους συμψηφισμούς, καθώς η ΑΑΔΕ περνά σε εβδομαδιαίο μηχανισμό εκκαθάρισης, αντί να αφήνει τις επιστροφές να συσσωρεύονται για αργότερα. Από τις 06.04.2026 ενεργοποιούνται κεντρικοί συμψηφισμοί, κάτι που σημαίνει ότι οι επιστροφές θα διασταυρώνονται ταχύτερα με τυχόν οφειλές, περιορίζοντας τις καθυστερήσεις αλλά και τα περιθώρια αναμονής για τον φορολογούμενο. Το κρίσιμο είναι πως ακόμη και όταν η επιστροφή δεν καταβάλλεται αυτούσια, αλλά συμψηφίζεται, μπορεί να διατηρείται η έκπτωση που συνδέεται με τον χρόνο υποβολής. Έτσι, ενισχύεται το κίνητρο για έγκαιρη δήλωση.

Συνεχής επαφή με την ΑΑΔΕ και μετά την υποβολή

Άλλη μια νέα πρόβλεψη είναι ότι η φορολογική δήλωση δεν θεωρείται πλέον μια υπόθεση που τελειώνει με το πάτημα της υποβολής. Σε σχέση με πριν, όταν ο φορολογούμενος έπρεπε ουσιαστικά να ελέγχει μόνος του αν εμφανίστηκαν νέα στοιχεία ή διορθώσεις από εργοδότες, τράπεζες ή άλλους φορείς, η ΑΑΔΕ προαναγγέλλει πιο ενεργή παρακολούθηση του φακέλου και συστηματικές ειδοποιήσεις με e-mail και μέσω myAADE. Αυτό σημαίνει ταχύτερη ενημέρωση για αλλαγές, λιγότερο κίνδυνο να περάσουν απαρατήρητες διορθώσεις, αλλά και μεγαλύτερη ευθύνη για τον φορολογούμενο να αντιδρά άμεσα, ακόμη και μετά την αρχική υποβολή.

Η χρονιά των μεγάλων deals

Χρονιά-ορόσημο αποτέλεσε το 2025 για τις εξαγορές και συγχωνεύσεις (Ε&Σ) στην Ελλάδα, καθώς υπήρξαν τα περισσότερα deals από το 2008. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 181, με τη συνολική τους αξία να αγγίζει τα 23,8 δισ.ευρώ, ενώ τα συνολικά κεφάλαια που προσέλκυσαν οι ελληνικές επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων ομολόγων και ΑΜΚ) ανήλθαν στο ιστορικό ρεκόρ των 28 δισ.ευρώ.

Η χρονιά χαρακτηρίστηκε από Megadeals, με κυρίαρχη την επιχειρηματική συνένωση Allwyn-ΟΠΑΠ (€9 δισ.) και την εξαγορά της Intralot από την Bally’s (€2,7 δισ.). Ο κλάδος της ψυχαγωγίας συγκέντρωσε το 49% της συνολικής αξίας, ενώ ακολούθησαν οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι ΑΠΕ και οι τηλεπικοινωνίες/τεχνολογία (ΤΜΤ). Στον τομέα των ΤΜΤ σημειώθηκε ρεκόρ 43 συναλλαγών, ενώ οι ιδιωτικοποιήσεις ανήλθαν σε 1,3 δισ.ευρώ, με σημαντικότερη την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού.

Οι συναλλαγές Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 10,8 δισ. ευρώ σε λογιστική αξία. Παράλληλα, η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε με 2,1%, υπερβαίνοντας τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, με τον οίκο Standard & Poor’s να αναβαθμίζει το αξιόχρεο στη βαθμίδα BBB. Ταυτόχρονα, ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών σημείωσε ετήσια άνοδο 44,3%.

Για το 2026, η δυναμική παραμένει ισχυρή με προβλεπόμενο ρυθμό ανάπτυξης 2,2% και αναμενόμενες συναλλαγές άνω των 7 δισ. ευρώ, εστιάζοντας σε κλάδους υψηλής ανάπτυξης και στον τεχνολογικό μετασχηματισμό.

ΔΕΗ: Ο πήχης για ebitda €2,4 δισ.

Σύσταση «Buy» διατηρεί για τη ΔΕΗ η Optima Bank σε τελευταίο report της, με την τιμή -στόχο να παραμένει αμετάβλητη στα 24,60 ευρώ, προσφέροντας ελκυστικό περιθώριο ανόδου 37,7%. Σύμφωνα με την προεπισκόπηση των αποτελεσμάτων του 2025, η εταιρεία αναμένεται να υπερβεί τους ετήσιους στόχους της, παρά το ηπιότερο τέταρτο τρίμηνο που επηρεάστηκε από τις εκπτώσεις στα τιμολόγια λιανικής και την ελαφρά πτώση της ζήτησης κατά 1,5%. Συγκεκριμένα, τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (Ebitda) για το 2025 εκτιμώνται στα €2,053 δισ., υπερβαίνοντας το guidance για 2 δισ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αναμένονται στα 451 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, προβλέπεται η διανομή μερίσματος 0,60 ευρώ ανά μετοχή. Την ίδια στιγμή, η σημαντική υποχώρηση των τιμών φυσικού αερίου (-30,3%) και πετρελαίου αντιστάθμισε την άνοδο του κόστους των εκπομπών CO2. Για το 2026, η διοίκηση αναμένεται να επιβεβαιώσει τον στόχο των 2,4 δισ. ευρώ για τα EBITDA, εστιάζοντας στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος σε ΑΠΕ, δίκτυα και Data Centers.

Τα ρεκόρ της Παπουτσάνης

Ισχυρά αποτελέσματα εμφάνισε η Παπουτσάνης το 2025, με τον κύκλο εργασιών να φτάνει τα 79,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 21%. Η ανάπτυξη αυτή τροφοδοτήθηκε από τις εξαγωγές, που αντιπροσωπεύουν το 55% του τζίρου, και τα επώνυμα προϊόντα, τα οποία αυξήθηκαν κατά 31% λόγω της επέκτασης στην οικιακή φροντίδα. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (Ebitda) ανήλθαν σε 11,4 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 8%. Παράλληλα, το μικτό κέρδος, που αποτελεί τη διαφορά μεταξύ των εσόδων και του άμεσου κόστους παραγωγής, διαμορφώθηκε στα 29,4 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο μικτού κέρδους να παραμένει σταθερό στο 37%. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ενισχύθηκαν κατά 18% στα 6,2 εκατ. ευρώ, επηρεασμένα θετικά από φορολογικές απαλλαγές επενδυτικών προγραμμάτων. Στη δομή των εσόδων, η παραγωγή για τρίτους (φασόν) κυριάρχησε με 42%, ενώ τα επώνυμα προϊόντα συνεισέφεραν το 32% και οι τομείς της ξενοδοχειακής αγοράς και των σαπωνομαζών από 13% έκαστος. Παρά την πτώση στα ξενοδοχειακά προϊόντα λόγω μειωμένης παραγωγής προς τρίτους, η κατηγορία των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας εκτινάχθηκε κατά 38%, εδραιώνοντας την εταιρεία ως διεθνή παραγωγικό εταίρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παπουτσάνης προτίθεται να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή κατ’ ελάχιστο μερίσματος μικτού ποσού τουλάχιστον €0,09 ανά μετοχή, συμπεριλαμβανομένου του ποσού των €0,04 ανά μετοχή το οποίο έχει ήδη διανεμηθεί στους μετόχους ως προσωρινό μέρισμα τον Οκτώβριο του 2025.

Η θεωρία των παιγνίων στο ευρωπαϊκό φυσικό αέριο

Ένα ιδιότυπο πρόβλημα έχει κάνει την εμφάνισή του στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η άνοδος της τιμής έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ξεκίνησε η αναπλήρωση των αποθηκών αερίου στην Ευρώπη. Στόχος είναι από 30% σήμερα, να φτάσει τουλάχιστον στο 80% ως τον επόμενο χειμώνα.

Εντούτοις, οι απανταχού εταιρείες φυσικού αερίου αποφεύγουν να προβούν ακόμα σε αγορές νέων ποσοτήτων, καθώς ελπίζουν ότι η κρίση θα λάβει τέλος σύντομα. Έτσι, προτιμούν να περιμένουν και να αγοράσουν μετά από μερικούς μήνες έναντι χαμηλότερης τιμής.

Είναι προφανές ότι πρόκειται περί μιας επισφαλούς στρατηγικής. Αν η κρίση αποκτήσει διάρκεια και οι τιμές παραμείνουν ψηλά, τότε οι παίκτες θα αναγκαστούν να αγοράσουν όλοι μαζί αργότερα, αυξάνοντας ακόμα περισσότερο τη ζήτηση, που θα είναι συγκεντρωμένη πλέον σε ένα πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα από ό,τι θα ήταν σε διαφορετική περίπτωση. Σε ένα τέτοιο σενάριο, το αποτέλεσμα θα είναι ιδιαίτερα επιζήμιο σε οικονομικούς όρους.

Προσέχουμε για να έχουμε στα υδροηλεκτρικά

Μειωμένη είναι τις τελευταίες ημέρες η συμμετοχή των μεγάλων υδροηλεκτρικών στο ημερήσιο ενεργειακό μείγμα της χώρας μας. Από μερίδια 15-20% που είδαμε καθόλη τη διάρκεια του Φεβρουαρίου, έχουν περιοριστεί πλέον σε κάτω από 10%. Ως αποτέλεσμα, η χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος έχει ανέβει εσχάτως σε πάνω από 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα, από 85 που ήταν προηγουμένως.

Υπάρχει, πάντως, καλός λόος που δεν χρησιμοποιούνται τόσο τα υδροηλεκτρικά στην παρούσα χρονική περίοδο: Το υδάτινο απόθεμα στους ταμιευτήρες πρέπει να μείνει στην άκρη για τη δύσκολη περίοδο του καλοκαιριού, όπως άλλωστε συμβαίνει κάθε χρόνο.

Δεν επηρεάζεται το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο από τις αλλαγές στο ETS

Ανεπηρέαστο παραμένει το εγχώριο σχέδιο για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο από τη μετάθεση κατά ένα έτος της εφαρμογής της β’ φάσης του ευρωπαϊκού συστήματος εκπομπών, ETS, όπως διευκρίνισε χθες ο υπουργός ΠΕΝ, Σταύρος Παπασταύρου κατά την παρουσίασή του.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην ευρύτερη συζήτηση που γίνεται σήμερα γύρω από το ETS, μετά τις θέσεις που εκφράστηκαν από την Ιταλία. Επισήμανε ότι η Ελλάδα είναι σαφώς υπέρ της ίδιας κατεύθυνσης που υπάρχει μέχρι σήμερα στην Ε.Ε., δίχως να επιδιώκει ριζικές αλλαγές της αρχιτεκτονικής. Ζητάει μια αυξημένη ευελιξία στα κλιματικά θέματα, αλλά όχι εκ βάθρων αλλαγή των στόχων.