Οι αδικημένοι της απόφασης για τα «κόκκινα»

Αναστάτωση όμως έχει προκληθεί και στον χώρο των δανειοληπτών. Γιατί μπορεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες που είχαν ενταχθεί στον Νόμο Κατσέλη να δίνει ανάσα για πολλές χιλιάδες εξ αυτών, όμως είναι και αρκετοί που αισθάνονται «ριγμένοι». Ποιοι; Μα φυσικά αυτοί που δεν εντάχθηκαν στον νόμο και είτε αποπλήρωσαν/αποπληρώνουν το δάνειό τους κανονικά, είτε εντάχθηκαν σε κάποια ρύθμιση. Μάλιστα, όπως λένε παράγοντες της αγοράς, δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να αρχίσουν να «σκάνε» προσφυγές στη δικαιοσύνη με δανειολήπτες που θα ζητούν αντίστοιχα οφέλη με αυτά που θα απολαύσουν οι ενταγμένοι στον νόμο Κατσέλη.

Χάος με τα ηλεκτρονικά τιμολόγια

Αναστάτωση στον χώρο των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων έχει προκαλέσει η μετάβαση στην έκδοση τιμολογίων σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς οι οδηγίες της ΑΑΔΕ περιπλέκουν αντί να αποσαφηνίζουν τα πράγματα. Η Α.1128/2025 (το χρονοδιάγραμμα υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης) λέει έναρξη 02.02.2026 για μεγάλες επιχειρήσεις και 01.10.2026 για τις υπόλοιπες, όμως επιτρέπει παράλληλη λειτουργία μέχρι 31.03.2026 ή 31.12.2026, αν έχει γίνει δήλωση εμπρόθεσμα. Μετά έρχεται η Α.1112/2025 (οι κανόνες για τη δήλωση χρήσης παρόχου), με προθεσμίες δεκαημέρων που αρκετοί τις μεταφράζουν ως νέο καταληκτικό όριο. Έτσι μπλέκονται η έναρξη, η δήλωση και η μεταβατική περίοδος. Και επειδή δεν υπάρχει καθαρή οδηγία τι θεωρείται εμπρόθεσμη δήλωση και ποιο βήμα προηγείται, επικρατεί ένα… χάος.

Τα δυνατά χαρτιά της Alpha Bank

Το guidance του 2025 επιβεβαίωσε η Alpha Bank στο πλαίσιο του pre-close call με αναλυτές, με την τράπεζα να αναμένεται καθαρή κερδοφορία 900 εκατ. ευρώ για το σύνολο της περασμένης χρήσης. Η τράπεζα διατηρεί το κόστος πιστωτικού κινδύνου στο εντυπωσιακό επίπεδο των 45 μονάδων βάσης, αντανακλώντας την υψηλή ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων της. Η ενσωμάτωση της Astrobank ήδη προσθέτει αξία, ενώ το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που δρομολογήθηκε τον Ιανουάριο δείχνει τις προθέσεις για περαιτέρω εξορθολογισμό του κόστους μέσα στο 2026. Με τα έσοδα από προμήθειες να ενισχύονται και τα επιτοκιακά έσοδα να ξεπερνούν τα 1,6 δισ. ευρώ, η τράπεζα προετοιμάζει το έδαφος για τις επίσημες ανακοινώσεις αποτελεσμάτων στις 27 Φεβρουαρίου. Το πραγματικό ενδιαφέρον, όμως, μετατοπίζεται πλέον στο Capital Markets Day του δεύτερου τριμήνου. Εκεί, η Alpha Bank θα ξεδιπλώσει το νέο στρατηγικό της αφήγημα, στοχεύοντας σε μια ακόμα πιο δυναμική επιβράβευση των μετόχων και στη σταθεροποίηση της κερδοφορίας σε νέα, υψηλότερα επίπεδα.

Το «Big Bang» του Νίκου Βαρδινογιάννη στην πληροφορική

Εάν δεν αλλάζει άρδην τις ισορροπίες στην αγορά τεχνολογίας, θα προκαλέσει ανακατατάξεις η διπλή κίνηση της Real Consulting του Νίκου Βαρδινογιάννη. Η είσοδος «βαρέων ονομάτων» στο μετοχικό κεφάλαιο -από τη Motor Oil και την Intracom μέχρι τους Μιλτιάδη Μαρινάκη και Δημήτρη Θεοδωρίδη- δεν προσφέρει μόνο κεφαλαιακή επάρκεια, αλλά δημιουργεί μια δυσεύρετη συμμαχία επιχειρηματικών δυνάμεων. Πρόκειται για«dream team» επενδυτών που δίνει το απαραίτητο εκτόπισμα για το επόμενο μεγάλο βήμα της Real Consulting. Κι αυτό σε συνδυασμό με την εξαγορά του 100% της εταιρείας πληροφορικής OTS, που επιτρέπει στη Real Consulting να αποκτήσει άμεση πρόσβαση σε κρίσιμα έργα του δημόσιου τομέα, έχοντας ισχυρό αποτύπωμα στον ιδιωτικό. Με 550 εξειδικευμένους εργαζόμενους και τζίρο που αγγίζει τα 67 εκατ. ευρώ, ο νέος όμιλος μετατρέπεται σε έναν μεγάλο παίκτη. Το μήνυμα είναι σαφές: η συνέργεια αυτή στοχεύει σε επιθετική ανάπτυξη άνω του 25% για το 2026, δημιουργώντας έναν πανίσχυρο πόλο που θα πρωταγωνιστήσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

ΤΕΡΝΑ: Απόβαση στη Ρουμανία

Με δύο νέα έργα ενισχύεται το ανεκτέλεστο της ΤΕΡΝΑ, δηλαδή του κατασκευαστικού βραχίονα του ομίλου υποδομών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η οριστική ανάληψη δύο σιδηροδρομικών έργων στη Ρουμανία, συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ, εντάσσεται στη στρατηγική εξωστρέφειας, με τη ΤΕΡΝΑ να εδραιώνει την παρουσία της στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Η ανάληψη του έργου του σχεδιασμού και της πλήρους ανάταξης της σιδηροδρομικής γραμμής Craiova-Igiroasa δεν είναι απλώς μια επιτυχία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αλλά και μια στρατηγική ψήφος εμπιστοσύνης στην τεχνογνωσία ενός ελληνικού ομίλου.

Η σημασία του deal είναι διπλή. Πρώτον, η ΤΕΡΝΑ ηγείται της κοινοπραξίας με τον παγκόσμιο κολοσσό Alstom, διατηρώντας τη μερίδα του λέοντος (69%-74%). Αυτό αποδεικνύει πως ο όμιλος έχει το εκτόπισμα να «ρυμουλκεί» διεθνείς παίκτες σε σύνθετα project. Δεύτερον, η κίνηση αυτή ενισχύει περαιτέρω το ήδη θηριώδες ανεκτέλεστο της εταιρείας, εξασφαλίζοντας ισχυρή ροή εσόδων για την επόμενη τετραετία.

Στο σφυρί ξανά assets της ΛΑΡΚΟ

Με βάση ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή, η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) αναλαμβάνει την αξιολόγηση των παλαιότερων διαγωνισμών για την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της ΛΑΡΚΟ. Όπως επισημαίνεται, σε περίπτωση που η διαδικασία κριθεί μη ρεαλιστική με βάση τα σημερινά δεδομένα, η ΕΕΣΥΠ δύναται να προχωρήσει σε εναλλακτική πρόταση και νέους διαγωνισμούς με διαφορετική δομή και όρους.

Την αγορά Αλβανίας-Κοσόβου θα αναπτύξει το ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας

Το χρηματιστήριο ηλεκτρισμού Αλβανίας-Κοσόβου, Alpex, υπέγραψε συμβόλαιο ύψους 3 εκατ. ευρώ με κοινοπραξία υπό το Χρηματιστήριο Αθηνών, για την ανάπτυξη της ψηφιακής εμπορίας και της πλατφόρμας εκκαθάρισης της ενδοημερήσιας και προημερήσιας αγοράς. Στη συμφωνία συμμετέχει και το Χρηματιστήριο Ενέργειας, παρέχοντας τεχνογνωσία, όπως και καλύτερη ενσωμάτωση των τοπικών αγορών με την ευρωπαϊκή. Με τον τρόπο αυτό, γίνεται ένα ακόμη βήμα εξωστρέφειας από ελληνικές επιχειρήσεις, αυτή τη φορά σε ένα πεδίο πέραν των παραδοσιακών επενδύσεων για έργα.