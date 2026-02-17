Πώς «φούσκωσε» το πρωτογενές πλεόνασμα

Χωρίς να αμφισβητούνται οι καλές δημοσιονομικές επιδόσεις της χώρας και η επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων -που θεωρούνται απαραίτητα για τη διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας- τα στοιχεία πρέπει να εξετάζονται στη σωστή τους διάσταση. Μπορεί η εικόνα του Ιανουαρίου 2026 να δείχνει υπέρβαση, ωστόσο αυτή στηρίζεται σε αυξημένους φόρους και μετακύλιση δαπανών. Σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, το πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 3,51 δισ. ευρώ έναντι στόχου 1,75 δισ. ευρώ. Εντούτοις, αν αφαιρεθούν οι ετεροχρονισμένες μεταβιβάσεις ύψους 1,272 δισ. ευρώ και οι καθυστερημένες επενδυτικές πληρωμές 379 εκατ. ευρώ, η πραγματική υπέρβαση περιορίζεται στα 108 εκατ. ευρώ – ποσό διόλου αμελητέο, που όμως απέχει σημαντικά από τα «εντυπωσιακά» 3,5 δισ. ευρώ.

Δίκοπο μαχαίρι ο τουρισμός

Στο δημοσιονομικό πεδίο, τα δισεκατομμύρια ευρώ που εισρέουν ετησίως από τον τουρισμό είναι αναμφίβολα πολύτιμα. Ωστόσο, κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις. Σύμφωνα με μελέτη της Alpha Bank, οι πολίτες άλλαξαν στάση: ενώ μέχρι πέρυσι θεωρούσαν τις κυβερνητικές πολιτικές ως κύρια αιτία της στεγαστικής κρίσης, φέτος 7 στους 10 υποδεικνύουν ως υπαίτιους τη μεγάλη τουριστική κίνηση και το μοντέλο των βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb). Κατά την κοινή γνώμη, ο τουρισμός ενισχύει την εστίαση και τα κρατικά έσοδα, αλλά ταυτόχρονα «αδειάζει» τις τσέπες των πολιτών, εκτοξεύοντας το κόστος στέγασης στα ύψη.

Χωρίς «κελεμπίες» οι υπογραφές με τη Chevron

Σε αντίθεση με παλαιότερες μεγαλόστομες δηλώσεις, τόσο το ΥΠΕΝ όσο και η ΕΔΕΥΕΠ απέφυγαν τις αναφορές σε συγκεκριμένους αριθμούς βαρελιών ή κυβικών μέτρων κατά την υπογραφή με την κοινοπραξία Chevron-HELLENiQ ENERGY για τα τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα. Δεν ακούστηκε καμία πρόβλεψη για το περιεχόμενο του υποθαλάσσιου χώρου στην Κρήτη και την Πελοπόννησο. Αν και το Υπουργείο και οι πετρελαϊκές διαθέτουν προφανώς εκτιμήσεις για τα μεγέθη στα οποία προσβλέπουν, επιλέγουν προς το παρόν να τις διατηρούν ως επτασφράγιστο μυστικό.

Τι σημαίνει η εξαγορά της 3P Salads

Κίνηση με πολυεπίπεδη σημασία για την ελληνική αγορά τροφίμων είναι η εξαγορά του 70% της 3P SALADS από την Αμβροσία Α.Ε. (θυγατρική της Bespoke SGA Holdings). Το deal, υπό την καθοδήγηση του Σπύρου Θεοδωρόπουλου, ενισχύει ουσιαστικά το αποτύπωμα του Ομίλου στο κανάλι HORECA (Ξενοδοχεία, Εστίαση, Catering), έναν κλάδο άρρηκτα συνδεδεμένο με τον δυναμικά αναπτυσσόμενο ελληνικό τουρισμό. Κατά τους αναλυτές, η σημασία της συμφωνίας εστιάζεται στους εξής άξονες:

Συνέργειες και Τεχνογνωσία: Η 3P SALADS φέρνει εμπειρία 20 ετών στις αλειφόμενες σαλάτες και τα dressings, η οποία συμπληρώνει ιδανικά τη δραστηριότητα της Αμβροσίας, δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας.

Ηγετική Θέση: Η Bespoke εδραιώνεται ως κυρίαρχος παίκτης στον κλάδο, συγκεντρώνοντας εξειδικευμένες μονάδες παραγωγής κάτω από μια ενιαία στρατηγική ομπρέλα.

Αναπτυξιακή Προοπτική: Για την 3P SALADS, η ένταξη στον Όμιλο προσφέρει τα αναγκαία κεφάλαια και το δίκτυο για περαιτέρω επέκταση, ενώ η παραμονή των ιδρυτών στη διοίκηση εγγυάται τη διατήρηση της ποιότητας και του επιχειρηματικού ήθους.

Ψηλά ο πήχης της Intralot

Την ανθεκτικότητα και τη δυναμική ανάπτυξη της Intralot αναδεικνύουν οι δηλώσεις του Robeson Reeves (CEO της Bally’s Intralot), με την πολυεθνική τυχερών παιγνίων να κατάφερε να απορροφήσει σημαντικούς φορολογικούς κραδασμούς (όπως το πλήγμα των 95 εκατ. στερλινών στη Μ. Βρετανία). Η εισηγμένη δεν προσαρμόστηκε μόνο στις αντιξοότητες, αλλά πέτυχε και αύξηση εσόδων (διψήφια στο πρώτο δίμηνο του 2026), καθώς και εκρηκτική άνοδο νέων εγγραφών (+70%), χωρίς ανάλογη αύξηση της διαφημιστικής δαπάνης. Για τους επικεφαλής της εταιρείας αυτό καταδεικνύει την ισχύ του brand και την οργανική αποδοχή της νέας δομής από την αγορά. Στρατηγικά, η Bally’s Intralot επενδύει στο πλεονέκτημα της κλίμακας και στον εξορθολογισμό του χαρτοφυλακίου της, αποσύροντας προϊόντα υψηλής μεταβλητότητας για να διασφαλίσει σταθερότητα. Για το 2025 θέτει τον πήχη των εσόδων στα 310-320 εκατ. ευρώ για το Bally’s International Interactive και στα 120 εκατ. για την Intralot.

Η (νέα) ανάπλαση-μαμούθ της Αττικής

Μέσα στη χρονιά, εάν όλα πάνε καλά, θα ξεκινήσει η ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου, μία από τις μεγαλύτερες αστικές αναπλάσεις στην Αττική, μετά από αυτή του Ελληνικού. Με προϋπολογισμό 320 εκατ. ευρώ η επένδυση των ΤΕΡΝΑ – METKA -ως κοινοπραξία αποτελούν τον προσωρινό ανάδοχο του έργου- φιλοδοξεί να μετατρέψει 740 στρέμματα παραλιακού μετώπου σε διεθνή πόλο έλξης. Σύμφωνα με τους αναλυτές, η σημασία του project έχει τριπλό όφελος. Πρώτον, η δημιουργία υπερυψωμένων αξόνων περιπάτου πάνω από τη Λεωφόρο Ποσειδώνος «γκρεμίζει» το τεχνητό τείχος μεταξύ πόλης και θάλασσας, αποδίδοντας το μέτωπο στους κατοίκους της Καλλιθέας, του Μοσχάτου και του Φαλήρου. Δεύτερον, με το 75% της έκτασης να καλύπτεται από πράσινο (4.000 δέντρα και 210.000 φυτά), το έργο λειτουργεί ως «πνεύμονας» για το Λεκανοπέδιο. Τρίτον, η αναβάθμιση του Τάε-Κβον-Ντο σε σύγχρονο συνεδριακό κέντρο και η ενοποίηση του ποδηλατοδρόμου 17 χλμ. ενισχύουν κατακόρυφα τον συνεδριακό τουρισμό και τις αξίες των ακινήτων.

Συνέχεια στο σίριαλ των ενεργειακών σκανδάλων στην Κύπρο

Η κυπριακή κυβέρνηση βρέθηκε στο στόχαστρο νέων κατηγοριών σχετικά με τα δύο μεγάλα ενεργειακά έργα που έχουν βαλτώσει. Ο πρώην υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Παπαναστασίου, άφησε αιχμές για τη διαχείριση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου από πρόσωπα της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη, καταγγέλλοντας συμφέροντα που παρεμποδίζουν την εξέλιξη του έργου. Την ίδια στιγμή, μελέτη της εταιρείας Technip για το τερματικό LNG στο Βασιλικό -το οποίο παραμένει ημιτελές- αποκαλύπτει ότι τα 67 εκατ. ευρώ της ευρωπαϊκής επιχορήγησης θα πρέπει να επιστραφούν στην ΕΕ. Η μελέτη καταγράφει πληθώρα λαθών στον σχεδιασμό και τους διαγωνισμούς, ελλιπέστατες προδιαγραφές και «οσμή» σκανδάλου στη δημοσιονομική διαχείριση. Κοινή συνιστώσα και των δύο έργων είναι ότι θα έδιναν τέλος στην ενεργειακή απομόνωση του νησιού, κάτι που προφανώς δεν επιθυμούν όσοι επωφελούνται από το τρέχον status quo.