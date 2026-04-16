Στις αγορές από θέση… «άνεσης» η Ελλάδα με το 10ετές

Σε νέα επανέκδοση 10ετούς τίτλου προχώρησε η Αθήνα, αποτυπώνοντας όμως όχι κάποια πίεση χρηματοδότησης, αλλά τη στρατηγική διατήρησης σταθερής παρουσίας στις αγορές και ανοιχτό δίαυλο με τους επενδυτές. Αυτή είναι η «πολυτέλεια» που έχει αποκτήσει η Ελλάδα μετά τα τελευταία χρόνια ενεργητικής διαχείρισης του χρέους, με υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, πρόωρες αποπληρωμές και καλύτερο προφίλ λήξεων. Αρμόδιες πηγές της στήλης περιγράφουν ως βασική πρόκληση όχι την κάλυψη επειγουσών αναγκών, αλλά τη διατήρηση εκδοτικής δραστηριότητας, ακριβώς επειδή οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες είναι περιορισμένες. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η εν λόγω κίνηση, που λειτουργεί περισσότερο ως σήμα συνέπειας προς την αγορά παρά ως αναγκαστική άντληση ρευστότητας.

Ανθεκτικότητα εν μέσω καταιγίδας

Σε αυτή τη θέση ισχύος της Ελλάδας συνηγορεί και το επιτόκιο 3,375% (μεσοσταθμικά έκλεισε στο 3,7%) με το οποίο βγήκε στις αγορές το ελληνικό 10ετές, καθώς είναι χαμηλότερο από την απόδοση 3,75%-3,80% που έβλεπε τις τελευταίες ημέρες η δευτερογενή αγορά, καθώς δείχνει ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκει επενδυτές ακόμη και μέσα σε φάση γεωπολιτικής αναταραχής. Οι πηγές της στήλης εξηγούν ότι το κρίσιμο μέγεθος δεν είναι τόσο η ονομαστική απόδοση όσο το spread, δηλαδή το πρόσθετο ασφάλιστρο κινδύνου που ζητούν οι αγορές για το ελληνικό «χαρτί». Και παρότι το spread του 10ετούς έναντι του γερμανικού διευρύνθηκε προς τις 75 μονάδες βάσης από 50-60 με το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η έκδοση δείχνει ότι η σχετική εικόνα κινδύνου παραμένει ελεγχόμενη. Αυτό είναι το στοιχείο που μετρά περισσότερο για την αξιοπιστία της χώρας στις αγορές.

Ισχυρές οι προοπτικές των τραπεζών

Ενδεχόμενη αύξηση των επιτοκίων ενισχύει περαιτέρω τις προοπτικές για τις τράπεζες των οποίων τα θεμελιώδη μεγέθη παραμένουν ισχυρά παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Eurobank Equities διατηρεί θετική στάση (Buy) για όλες τις καλυπτόμενες τράπεζες, εστιάζοντας στις ελκυστικές αποτιμήσεις και την ορατότητα κερδοφορίας. Συγκεκριμένα, θέτει τιμές-στόχους 4,50 ευρώ για την Alpha Bank, 17,45 ευρώ για την Εθνική Τράπεζα, 10,30 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς, 11,20 ευρώ για την Optima Bank και 11,10 ευρώ για την Τράπεζα Κύπρου, με σύσταση «Buy» σε όλες τις περιπτώσεις. Στην κορυφή των προτιμήσεων των αναλυτών βρίσκεται η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία προσφέρει τον καλύτερο συνδυασμό κινδύνου-απόδοσης και ισχυρή αύξηση κερδών. Ξεχωρίζει και η Τράπεζα Κύπρου για τις ελκυστικές αποδόσεις (dividend potential) που αγγίζουν το 90-100%. Η Eurobank Equities σημειώνει ακόμη πως οι προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 12%, ετησίως, αποτελώντας πυλώνα κερδοφορίας μαζί με την αύξηση των δανείων.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Τιμή – στόχος €53

Μένοντας στις εκτιμήσεις των αναλυτών, να πούμε ότι η Santander δίνει τιμή-στόχο 53 ευρώ για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (από 49 ευρώ). Σύμφωνα με τον διεθνή οίκο, η αναθεώρηση βασίζεται στη βελτιωμένη λειτουργική εικόνα, την αυξημένη ορατότητα ταμειακών ροών του ομίλου, τις ισχυρότερες του αναμενομένου επιδόσεις των παραχωρήσεων, με αιχμή την Αττική Οδό, καθώς και τη σταδιακή αλλά ταχεία βελτίωση του ισολογισμού. Κατά τη Santander, οι οδικές παραχωρήσεις αποτελούν τον βασικό μοχλό δημιουργίας αξίας για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 53% της εύλογης αξίας των ιδίων κεφαλαίων και το 75% της συνολικής επιχειρηματικής αξίας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Παρά τη σημαντική άνοδο της μετοχής από τις αρχές του έτους, η Santander εκτιμά ότι η αγορά εξακολουθεί να αποτιμά συγκρατημένα την αξία των βασικών περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου.

Η ικανοποίηση του Πρεμ Γουάτσα

Ιδιαίτερα ικανοποιημένος για την πορεία των επενδύσεών του στην Ελλάδα εμφανίστηκε ο Πρεμ Γουάτσα. Όπως σημειώνει σε επιστολή του προς τους μετόχους της Fairfax, της οποίας η ετήσια γενική συνέλευση πραγματοποιείται σήμερα, η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) της Eurobank αγγίζει το 16%. Αντίστοιχα, οι μέτοχοι της τράπεζας έλαβαν το 55% των καθαρών κερδών μέσω μερισμάτων και επαναγοράς ιδίων μετοχών. Ταυτόχρονα, ο ισχυρός άνδρας της Fairfax έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στον Γιώργο Χρυσικό. Όπως σημείωσε, μετά από ένα δύσκολο 2024, η Grivalia Hospitality αναδιαρθρώθηκε και επικεντρώθηκε στη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης των βασικών περιουσιακών στοιχείων της, με τον κ. Χρυσικό να αναλαμβάνει εκ νέου το διπλό ρόλο του προέδρου και CEO. Όσον αφορά τις επιδόσεις του εμβληματικού ακινήτου One&Only Aesthesis στην Αθήνα, κατέγραψε αύξηση εσόδων κατά 25% και σημαντική βελτίωση κερδοφορίας.

Έρχεται η αλλαγή προμηθευτή ρεύματος σε μία μόνο ημέρα

Σε μια νέα μεταρρύθμιση προχώρησε η Κομισιόν, απαιτώντας στο εξής το να μπορεί ο κάθε Ευρωπαίος καταναλωτής ηλεκτρικού ρεύματος να αλλάζει προμηθευτή μέσα σε μόλις 24 ώρες. Η ρύθμιση θα εφαρμοστεί στην πράξη στα τέλη του φετινού έτους και θα προβλέπει ότι μόλις ο πελάτης κάνει το σχετικό αίτημα, η όλη διαδικασία πρέπει να είναι ολοκληρωμένη την επόμενη ημέρα. Έτσι, η Κομισιόν θεωρεί ότι θα ενισχυθεί η κινητικότητα στην αγορά λιανικής και ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών.

Από το Κουρασάο στο Ιόνιο το γεωτρύπανο

Στο Κουρασάο της Νοτίου Αμερικής βρίσκεται σήμερα το γεωτρύπανο Stena Drillmax που θα αναλάβει την ερευνητική γεώτρηση στο Οικόπεδο 2 του Ιονίου στις αρχές του επόμενου έτους. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της ιδιοκτήτριας εταιρείας, το «θηρίο» των 228 μέτρων είναι διαθέσιμο προς ναύλωση στο επόμενο χρονικό διάστημα, χωρίς άλλες ανειλημμένες υποχρεώσεις. Έτσι, δεν αποκλείεται να το δούμε να κάνει το μακρύ ταξίδι σταδιακά δίχως ενδιάμεσους σταθμούς για άλλες γεωτρήσεις.