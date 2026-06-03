Στους 40 ανέρχονται πλέον οι βουλευτές οι οποίοι αποχώρησαν από τα κόμματα με τα οποία εξελέγησαν και αυτήν τη στιγμή είναι χωρίς κομματική ομπρέλα επισήμως, γιατί ανεπισήμως έχουν υπάρξει μυστικές συμφωνίες για μελλοντικές προσχωρήσεις. Δεν χρειάζεται εξήγηση για τους πρώην 6 της Νέας Αριστεράς που διέλυσαν την ΚΟ του κόμματός τους στο όνομα της ενότητας την οποία ξέχασαν όταν έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη θυμήθηκαν τώρα για να δικαιολογήσουν τα πήγαινε έλα τους. Στην περίπτωση τους ισχύει αυτό που λέμε τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Κάνουν μία στάση στους ανεξάρτητους προσδοκώντας να τους πάρει ο Τσίπρας.

Βρέχει!

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.Α.Σ Θεώνη Κουφονικολάκου, επαναλαμβάνει σε όλους τους τόνους ότι βουλευτές με έδρες δεν γίνονται δεκτοί και όσοι προσχωρούν δεν έχουν εξασφαλισμένες εγγυήσεις για μελλοντικά προνόμια, κλεισμένες θέσεις σε ψηφοδέλτια κλπ. Με όλες αυτές τις εξελίξεις ειλικρινά απορώ πώς αυτό το κόμμα – ο ΣΥΡΙΖΑ – κυβέρνησε τη χώρα επί τεσσεράμισι χρόνια. Και βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι χωρίς τον Τσίπρα όχι μόνο δεν κατάφεραν να κολυμπήσουν στα βαθιά αλλά πνίγηκαν στα ρηχά.

Ποιο νέο;

Όλο αυτό το «σχέδιο» δεν παραπέμπει σε τίποτα νέο. Το σουρεαλιστικό να εκλέγεται κάποια ή κάποιος με ένα κόμμα μετά να φεύγει για να φτιάξει άλλο και μετά να διαλύει και αυτό γιατί θέλει να πάει σε τρίτο κόμμα δεν είναι κανονικό. Θα μου πείτε πολλά δεν είναι, αλλά η κατάσταση έχει ξεφύγει χωρίς να διαφαίνεται κάποιο γερό φρένο. Ο Τσίπρας έχοντας επίγνωση της ανωτερότητας του ωθεί στα άκρα τους πρώην συντρόφους του, αλλά παίζει εκείνος με την φωτιά.

Τα δικά σου δικά μου!

Η τελευταία στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι ότι θα κάνει αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές με στόχο την αυτοδυναμία. Αν δεν την κερδίσει αλλά είναι πρώτο κόμμα θα επιδιώξει συνεργασία. Αν βγει τρίτο ή τέταρτο κόμμα τότε δεν θα συνεργαστεί με κανένα άλλο κόμμα. Είναι σαν να λέει ο Ανδρουλάκης στον Τσίπρα να πάει υπό αυτόν αν τον κερδίσει ενώ αν το ΠΑΣΟΚ βρεθεί κάτω από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Ανδρουλάκης δεν θα τον στηρίξει. Γίνεται συζήτηση σε αυτή τη βάση; Όχι και όλα δείχνουν το μεγάλο αδιέξοδο της επόμενης μέρας.

Όπως δεν βγαίνουν τα κουκιά με κυβέρνηση μειοψηφίας που προτείνει ο Χάρης Δούκας έτσι και αυτά τα σενάρια δεν έχουν βάση.

Ο Σαμαράς

Πολιτικοί, κόμματα και δημοσκόποι αναμένουν την κίνηση Σαμαρά. Άλλοι την ξορκίζουν, άλλοι την εύχονται, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Αρκετά γαλάζια στελέχη ανησυχούν ότι αν κατεβάσει δικό του κόμμα στις εκλογές θα κόψει 2-3 μονάδες από την ΝΔ. Ζητούν από τον Μητσοτάκη να κάνει προσπάθεια επαναπροσέγγισης που μάλλον θα αποβεί άκαρπη. Επίσης, στη Μεσσηνία στελέχη που βρίσκονται κοντά του του λένε ότι αν δεν κάνει κόμμα θα ψηφίσουν Καρυστιανού. Είναι πιθανόν να την ψαλιδίσει. Έχουν κάποια συγκοινωνούντα δοχεία.

Του καναπέ

Ο ίδιος όμως έχει στραμμένο το βλέμμα του στην δεξαμενή των αναποφάσιστων. Ο Μητσοτάκης έχει την ίδια στρατηγική για να ξαναφέρει πίσω στις κάλπες το περίπου 1,5 ψηφοφόρων που έχασε μόλις μέσα σε ένα χρόνο από τις εκλογές του 2023 μέχρι τις ευρωεκλογές του 2024. Ποντάρει στον επαναπατρισμό τους για να ανεβάσει ταχύτητες η ΝΔ. Ο Σαμαράς θα κάνει τα αδύνατα δυνατά για να μπλοκάρει την αυτοδυναμία Μητσοτάκη και παράλληλα να δώσει μία διέξοδο στους οργισμένους νεοδημοκράτες.

Το κουμπί

Ο πρώην πρωθυπουργός είναι έτοιμος να πατήσει το κουμπί όποτε κρίνει ο ίδιος ότι ήρθε η κατάλληλη στιγμή για να κάνει το επόμενο βήμα, να δημιουργήσει το δικό του κόμμα. Έχει έτοιμα και τα ψηφοδέλτια όπως λένε πολιτικοί του φίλοι. Δεν βιάζεται όμως όπως τονίζουν. Ο λόγος είναι ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν πιστεύει ότι εκλογές θα γίνουν τον Σεπτέμβριο. Θεωρεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το σενάριο του Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου για να βάλει μπανανόφλουδα στα δύο νέα κόμματα. Ο ίδιος μέχρι στιγμής τουλάχιστον, είναι πεπεισμένος ότι ο πρωθυπουργός θα πάει σε εκλογές το 2027, μετά το εφετείο του αφεντικού της intellexa Ντίλιαν που δημιούργησε το παράνομο λογισμικό predator, γιατί φοβάται νέες αποκαλύψεις για τις υποκλοπές. Η δίκη αρχίζει 11 Δεκεμβρίου.

Ελλάς το μεγαλείο σου!

Σας είχα υποσχεθεί ότι θα σας ενημερώνω για την έρευνα μου μετά από μία κλήση του 2018 για το Ι.Χ. της αδελφούλας μου την οποία έχασα πριν από 20 μήνες αλλά ήταν «ζωντανή» για τον δήμο της Αθήνας. Ιδού ο μαραθώνιος ο οποίος δεν τελείωσε ακόμη περίπου 3 μήνες μετά. Το γραφείο του δημάρχου κ. Δούκα με παρέπεμψε στον αντιδήμαρχο Γιώργο Γιάνναρο. Το έψαξε και μου είπε ότι στην ιστοσελίδα στην οποία μπαίνουν για να πάρουν τα στοιχεία, η αδελφή μου είναι εν ζωή. Αν ήθελα να πληρώσω – γιατί επέμεινα να μην υπάρχει οφειλή και κυνηγάνε τα εγγόνια της στο Λουξεμβούργο έτσι που είναι διαλυμένες οι υπηρεσίες – θα μπορούσα να μπω με το ΑΦΜ της αδελφής μου και με τα στοιχεία της ταυτότητας της (που δεν υπάρχουν πια) σε έναν κωδικό που θα μου έδινε. Δηλαδή μου πρότεινε να παρανομήσω κι εγώ «αναγνωρίζοντας» ότι είναι ζωντανή και μπαίνοντας σε αυτό το άρρωστο σύστημα. Άλλος τρόπος δεν υπήρχε όπως μου εξήγησε…

Έρευνα

Αφού ο δήμος της Αθήνας ήταν ανίκανος να διορθώσει το λάθος άρχισα να ψάχνω αλλού. Όλα της τα στοιχεία ήταν ενημερωμένα στο δήμο

Καλαμαριάς, στο taxis κλπ. Ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος βρήκε ότι μάλλον ευθύνεται ένα λογισμικό της ΚΕΔΕ που τώρα ανανεώνεται η σύμβαση του. Με πήραν από την εταιρεία και τι μου είπαν! Τώρα προστίθεται πεδίο με τα στοιχεία «ενδείξεις θανάτου»! Έχω κοντά μαλλιά, σκέφτηκα ότι θα μου πέσουν με αυτά που ακούω. Τους απάντησα ότι ο θάνατος είναι τελεσίδικος, μιλάμε ελληνικά ή κινέζικα; Επέμειναν ότι υπάρχουν κι άλλα στοιχεία που μπαίνουν στην ίδια κατηγορία.. Δεν ξέρω τι άλλαξαν στους τίτλους αλλά στην ιστοσελίδα το λάθος διορθώθηκε. Ο αντιδήμαρχος χάρηκε γιατί το ίδιο πρόβλημα είχαν και άλλοι και τώρα διορθώθηκε όπως με ενημέρωσε. Εννοείται βέβαια ότι την δουλειά που έκανα εγώ χρησιμοποιώντας την δημοσιογραφική μου ταυτότητα, ήταν ευθύνη του δήμου Αθηναίων ο οποίος αγρόν ηγόρασε. Έχω να σας περιγράψω όμως και δυο τελευταία γεγονότα που είναι για γέλια και για κλάματα.

Μπάχαλο παντού!

Στο συνέδριο της ΝΔ (μέσα Μαΐου) πήγα να ενημερώσω τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Λάζαρο Κυριζόγλου για το πρόβλημα που υπήρχε και έκανε ότι δεν άκουσε, συνέχισε τις κοινωνικές επαφές! Δεν ζήτησε εξηγήσεις γιατί νεκροί εμφανίζονται ζωντανοί. Και το κλου της ιστορίας ποιο ήταν; Επικοινώνησα με τον αντιδήμαρχο Αθηναίων – είπα δεν μπορεί, θα είναι η τελευταία φορά – για να μου στείλει μια βεβαίωση με τα σωστά στοιχεία, ότι δεν υπάρχει οφειλή. Την πρώτη φορά μου απάντησε «βεβαίως» ενώ την δεύτερη ότι είναι χαλασμένη εδώ και μέρες, η μηχανοργάνωση του δήμου Αθηναίων. Ο Χάρης Δούκας βρίσκει χρόνο για την πολιτική δραστηριότητα (το ΠΑΣΟΚ, την συγκυβέρνηση με τον Τσίπρα κλπ). Δεν ασχολείται λίγο και με το μπάχαλο στο δήμο του; Αυτή η χώρα έχει πολλούς «Μεσσίες» αλλά δεν σώζεται με τίποτα.

14ωρα!

Έχουν τα καλά τους οι Βρυξέλλες αλλά έχουν και πολλές εργατώρες. Ο επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας χθες ήταν στο κοινοβούλιο περίπου 14 ώρες, μέχρι τα ξημερώματα, διότι ήταν σε εξέλιξη η συζήτηση για τα δικαιώματα των επιβατών. Υπάρχουν και σήμερα αλλά είναι μία διαδικασία που την ξέρει ελάχιστος κόσμος. Μόλις το 15% αυτών που δικαιούνται αποζημίωση την διεκδικούν και την παίρνουν. Οι υπόλοιποι δεν κάνουν καμία κίνηση. Συζητείται να δίνεται ένα φυλλάδιο από την αρχή της πτήσης. Θα γίνουν πιο ξεκάθαροι και οι όροι. Ποιος πληρώνει την αποζημίωση στον επιβάτη και από πού την διεκδικεί, εκτός κι αν είναι δική του ευθύνη. Ο επίτροπος Μεταφορών έκανε ένα μικρό διάλειμμα το βράδυ και πέρασε για να χαιρετήσει την δημοσιογραφική αποστολή που βρίσκεται για σεμινάριο στο ευρωκοινοβούλιο και στην κομισιόν με off the record ενημερώσεις.