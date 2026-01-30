Ο Πιερρακάκης και το ψηφιακό ευρώ

Πολύπλευρος και ιδιαίτερα σημαντικός λόγω των γεωπωλιτικών αναταράξεων και της πολιτικής Τράμπ είναι ο ρόλος του Κυριάκου Πιερρακάκη ως προέδρου του Eurogroup. Από την πρώτη στιγμή ανάληψης της θέσης του, ο Έλληνας υπουργός τονίζει την ανάγκη για την ισχυροποίηση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, συνδέοντάς την άμεσα με το εγχείρημα του ψηφιακού ευρώ, ως μια κίνηση ενδυνάμωσης του κοινού νομίσματος σε έναν κόσμο που αλλάζει με τρομακτική ταχύτητα. Καθόλου τυχαία, άρα, και η χθεσινή του επίσκεψη στη Φρανκφούρτη και στα κεντρικά της ΕΚΤ για να συναντηθεί με την Κριστίν Λαγκάρντ, καθώς το τελευταίο διάστημα φαίνεται πως κάποιες διαδικασίες έχουν επιταχυνθεί.

Συνδέεται η εξωτερική πολιτική Τραμπ με τον χρυσό;

Όταν ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών δηλώνει πως «ακολουθούμε μια πολιτική υπέρ ενός ισχυρού δολαρίου», υπενθυμίζει πως ο Λευκός Οίκος έχει πολύ υψηλά στην ατζέντα του τις διεθνείς τάσεις αποδολαριοποίησης, τις οποίες προσπαθεί να προλάβει. Παρ’ όλα αυτά, η διεθνής θέση του δολαρίου έχει αποδυναμωθεί και η εξωτερική πολιτική Τραμπ δεν βοηθά. Κάθε νέο γεωπολιτικό μέτωπο και κάθε ένταση ανεβάζει το ρίσκο και διαβρώνει την εμπιστοσύνη στα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία. Τη στιγμή που ο χρυσός βρίσκεται σε ρεκόρ πάνω από τα 5.500 δολάρια, ο δείκτης δολαρίου πέρασε κάτω από τις 96 μονάδες, σε χαμηλό τετραετίας. Οι αγορές τιμολογούν όλες τις απειλές για δασμούς, τις τριβές με συμμάχους και τις κινήσεις σε διεθνείς κρίσεις ως ρίσκο για τη σταθερότητα της πολιτικής και, τελικά, για το δολάριο. Παράλληλα, η τάση διαφοροποίησης των αποθεματικών ενισχύεται, καθώς οι κεντρικές τράπεζες αυξάνουν τις αγορές χρυσού και δηλώνουν πρόθεση μείωσης της έκθεσης στο δολάριο. Δεν είναι τυχαίο ότι, σε έρευνα του World Gold Council, τρεις στις τέσσερις κεντρικές τράπεζες προεξοφλούν μικρότερο μερίδιο δολαρίου στα αποθέματά τους.

Η κίνηση ματ της Aegean

Την παρουσία της στον τομέα της συντήρησης αεροσκαφών και εκπαίδευσης πληρωμάτων ισχυροποιεί η Aegean, αποκτώντας το 45% της εταιρείας Apella. Πρόκειται για τον πιστοποιημένο οργανισμό συντήρησης αεροσκαφών κατά EASA Part-145 και τον μεγαλύτερο πάροχο επισκευών τροχών και φρένων στην Ελλάδα, που συνεργάζεται και με τη Lockheed Martin για προγράμματα F-16. Η εν λόγω επένδυση είναι στρατηγικής σημασίας για την Aegean, καθώς και συνολικά για την ελληνική αεροπορική βιομηχανία, σηματοδοτώντας την περαιτέρω καθετοποίηση της δραστηριότητας της αεροπορικής. Μη ξεχνάμε ότι η Aegean, από τις αρχές του 2024, λειτουργεί το κέντρο συντήρησης αεροσκαφών και εκπαίδευσης πληρωμάτων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Ως εκ τούτου, η συμμετοχή στην Apella δημιουργεί συνέργειες και επεκτείνει τη δραστηριότητα της Aegean στον τομέα της βαριάς συντήρησης πτητικών μέσων. Σε ευρύτερο επίπεδο, η κίνηση ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική ανάδειξης της Ελλάδας σε περιφερειακό κόμβο αεροπορικών υπηρεσιών στη ΝΑ Ευρώπη.

Γκάζι στο flyover

Μεγάλα θα είναι τα οφέλη της παράδοσης της υπερυψωμένης ταχείας λεωφόρου Flyover Θεσσαλονίκης νωρίτερα από τον συμβατικό χρόνο του Μαΐου 2027. Πρόκειται για στόχο που έχει θέσει ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος. Η ολοκλήρωση του έργου σε περίπου ενάμιση χρόνο είναι κρίσιμη για τη λειτουργία της πόλης και την καθημερινότητα των κατοίκων. Και όχι άδικα, καθώς μιλάμε για τη μεγαλύτερη γέφυρα που κατασκευάζεται στη χώρα, η οποία θα εκτείνεται από το ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης έως πριν τα Κωνσταντινοπολίτικα και θα λειτουργεί χωρίς διόδια, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση για Ι.Χ. και ελαφρά φορτηγά έως 3,5 τόνους. Η σημασία του έργου, που κατασκευάζει η κοινοπραξία Avax-ΜΕΤΚΑ, έγκειται κυρίως στην αποσυμφόρηση της Περιφερειακής Οδού, της οποίας η χωρητικότητα έχει ξεπεράσει τα όριά της.

Σπουδαία για ΒΟΑΚ και Καστέλλι

Μένοντας στον τεχνικό κλάδο, να πούμε ότι σήμερα η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της Κρήτης και όχι μόνο. Ο λόγος; Το πρωί θα επισκεφτεί το αεροδρόμιο στο Καστέλλι Ηρακλείου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη εκτιμάται ότι θα συνοδευτεί με σημαντικές εξελίξεις όσον αφορά τον αεροναυτιλιακό εξοπλισμό του αερολιμένα, ο οποίος κατασκευαστικά υπολογίζεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί τέλη 2026 – αρχές 2027. Την ίδια ημέρα θα υπάρχουν εξελίξεις και για το τμήμα Χανιά-Ηράκλειο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, του οποίου η 35ετούς διάρκειας σύμβαση παραχώρησης ξεκινά επίσημα. Να σημειώσουμε εν παρόδω ότι τα έργα στο ΒΟΑΚ έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετούς μήνες.

Λιγότερο ρεύμα έκαψε η βιομηχανία

Μειώθηκε το 2025 η κατανάλωση ηλεκτρισμού της ελληνικής βιομηχανίας, ένα μέγεθος που παραδοσιακά συνδέεται και με τη δραστηριότητα και την παραγωγή της. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι η ζήτηση στην Υψηλή Τάση υποχώρησε τους έντεκα από τους δώδεκα μήνες του περσινού έτους. Συνολικά, στο δωδεκάμηνο έπεσε κατά 4,1%, με βάση τα επίσημα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ.

Νέο καλώδιο Ισραήλ-Ελλάδας

Η ισραηλινή εταιρεία Dalia Energy έλαβε το πράσινο φως των αρχών ώστε να υλοποιήσει τον επίγειο σταθμό πρόσδεσης για καλώδιο οπτικών ινών που σχεδιάζεται να ενώσει το Ισραήλ με την Ελλάδα. Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, η Dalia βρίσκεται σε συνεργασία με εταίρους από άλλες χώρες, ανάμεσά τους ελληνικές εταιρείες. Το σχέδιό της περιλαμβάνει επίσης την αξιοποίηση υφιστάμενου σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο και την κατασκευή data center στην περιοχή του Ασντόντ.