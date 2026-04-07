Η ανθεκτικότητα του Ελ.Βενιζέλος

Aξιοσημείωτη ανθεκτικότητα επέδειξε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών το πρώτο τρίμηνο του 2026, παρά τη γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή. Τον Μάρτιο, η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 2,31 εκατ. (+3,8%), με την εγχώρια κίνηση να ενισχύεται κατά 4,8% και τη διεθνή κατά 3,4%. Συνολικά, το τρίμηνο έκλεισε με 6,28 εκατ. επιβάτες (+8,1%) και 54.181 πτήσεις (+7%), με τις διεθνείς πτήσεις να ηγούνται της ανόδου (+7,6%). Οι επιδόσεις αυτές φανερώνουν τη δυναμική του Ελ.Βενιζέλος και της Αθήνας ως καθιερωμένου προορισμού. Σαφώς ενσωματώνουν και τις αυξημένες αφίξεις ξένων τουριστών λόγω του καθολικού Πάσχα. Τα βλέμματα είναι στραμμένα στο πώς θα διαμορφωθεί η κίνηση στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας. Κι αυτό με δεδομένο ότι ο ρυθμός αύξησης της κίνησης επιβραδύνθηκε τον Μάρτιο, σε σύγκριση με τους δύο προηγούμενους μήνες, παραμένοντας όμως, πάνω από τα επίπεδα του 2025 κατά 4,8% στην εγχώρια επιβατική κίνησης και κατά 3,4% στην κίνηση από και προς το εξωτερικό.

Στις καλένδες

Στις ρωμαϊκές καλένδες όλα δείχνουν ότι θα καταλήξει το μεγαλεπήβολο έργο της δημιουργίας επιχειρηματικού πάρκου στη θέση Σπηλιές του Δήμου Φυλής. Χθες ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός από το Υπερταμείο, χωρίς να κατατεθεί καμία δεσμευτική προσφορά. Παρά το αρχικό ενδιαφέρον από τρία μεγάλα επιχειρηματικά σχήματα, η διαδικασία κηρύχθηκε άγονη, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει στον επανασχεδιασμό του project. Να θυμίσουμε πως το Επιχειρηματικό Πάρκο Φυλής ανήκει στα μεγαλύτερα έργα υποδομής στην Αττική, με στόχο τη δημιουργία ενός Πράσινου Εθνικού Κέντρου Μεταφορών και Logistics. Στόχος είναι η μετεγκατάσταση περισσότερων από 390 μεταφορικών επιχειρήσεων που σήμερα εδρεύουν στον Ελαιώνα (Βοτανικό), εξέλιξη η οποία θα οδηγήσει στην αποσυμφόρηση της Λεωφόρου Κηφισού, μέσω της οποίας εκατοντάδες φορτηγά κατέληγαν στον προορισμό τους.

Οι επενδύσεις της SKAG

Η SKAG υλοποιεί ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο ύψους 3,5 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2025–2030, εστιάζοντας στην τεχνολογική αναβάθμιση. Κομβικό σημείο αποτελεί η απόκτηση της μηχανής Eclipse B1 (1 εκατ. ευρώ) για προηγμένο cutting με λέιζερ, ενώ η ήδη επιτυχημένη επένδυση στην τεχνολογία Indigo συνεισφέρει το 20% του κύκλου εργασιών. Παράλληλα με τη δραστηριότητα σε 28 χώρες, η εταιρεία στρέφει στρατηγικά το ενδιαφέρον της στην εγχώρια αγορά και σε νέους τομείς όπως η HORECA, η προσωποποιημένη εκτύπωση και η συσκευασία. Ο πέμπτος πυλώνας ανάπτυξης, η SKAG Print, αναμένεται να πρωταγωνιστήσει, στοχεύοντας να καλύψει πάνω από το 50% του τζίρου έως το 2030 (7 εκατ. από τα συνολικά 14 εκατ. ευρώ). Η εταιρεία παράγει ετησίως 3 εκατ. τετράδια και 1,8 εκατ. κλασέρ, με την επίδραση από την αναστολή δραστηριοτήτων σε αγορές της Μέσης Ανατολής λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων, να είναι περιορισμένη.

Ξεθωριάζει το αραβικό Vision 2030

Δίχως αντίκρισμα αναμένεται να παραμείνουν οι πολυσυζητημένες επενδύσεις στη Σαουδική Αραβία, της οποίας η εικόνα ως ασφαλούς επενδυτικού προορισμού έχει πληγεί ύστερα από τις μαζικές επιθέσεις με drones και βαλλιστικούς πυραύλους. Ναι μεν οι περισσότερες απειλές αντιμετωπίζονται επιτυχώς, αλλά το κλίμα αβεβαιότητας κυριαρχεί. Γι’ αυτό κορυφαίες διοργανώσεις, όπως το Grand Prix της Formula 1 και το διεθνές φόρουμ κεφαλαιαγορών ακυρώθηκαν, ενώ η Virgin Atlantic διέκοψε οριστικά τις πτήσεις της προς το Ριάντ. Οι οικονομικές απώλειες για τη Σαουδική Αραβία υπολογίζονται, ήδη, σε περίπου 10 δισ. δολάρια, με μεγάλες αμερικανικές εταιρείες να έχουν θέσει το προσωπικό τους σε καθεστώς τηλεργασίας και εμβληματικά επιχειρηματικά κέντρα, όπως το King Abdullah Financial District, να διακόπτουν προσωρινά τη λειτουργία τους. Τα νέα αυτά δεδομένα έχουν οδηγήσει στην αναθεώρηση του φιλόδοξου Vision 2030, δηλαδή τη μεταμόρφωση, μέσω επενδύσεων δισεκατομμυρίων ευρώ, της Σαουδικής Αραβίας σε παγκόσμιο προορισμό. Είναι ενδεικτικό ότι τα αρχικά σχέδια για τη δημιουργία μίας φουτουριστικής πόλης με ουρανομήκεις αναπτύξεις έχουν περιοριστεί, ενώ πρόσφατα ακυρώθηκαν και κατασκευαστικά συμβόλαια για τη δημιουργία ορεινού θέρετρου αξίας 38 δισ. δολαρίων. Θα ήταν το πρώτο υπαίθριο resort για σκι στον Κόλπο.

Ισχυρά κέρδη για τις πρώτες μπαταρίες

Το ποσό των 6.500 ευρώ αποκομίζουν κάθε ημέρα οι πρώτες μονάδες αποθήκευσης ενέργειας που έκαναν την είσοδό τους στην εγχώρια αγορά ηλεκτρισμού στις αρχές Απριλίου. Πρόκειται για δύο μπαταρίες με γύρω στα 17 μεγαβάτ στο σύνολο, που είναι σε θέση να αποθηκεύουν και να διοχετεύουν ηλεκτρικό ρεύμα για περίοδο δύο ωρών. Αν βάλουμε κάτω ότι η ελάχιστη από τη μέγιστη τιμή κάθε μέρα απέχει γύρω στα 200 ευρώ/MWh, τότε προκύπτει ένα έσοδο 6-7 χιλιάδων, το οποίο αν το ανάγουμε σε ολόκληρο το έτος ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ. Καθόλου άσχημα, λοιπόν, για τους επενδυτές που αγωνίστηκαν να περάσουν πρώτοι το τελικό νήμα!

Τα «κακομαθημένα» data centers

Η ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων στη χώρα μας χαίρει της έντονης στήριξης της κυβέρνησης, κάτι που εκτείνεται και στους όρους με τους οποίους εντάσσονται στο ηλεκτρικό σύστημα. Αυτό είναι προφανώς κάτι που δημιουργεί χαμένους, αφού άλλοι επενδυτές βλέπουν τα δικά τους έργα να μην απολαμβάνουν την ίδια προτεραιότητα στις συνδέσεις. Τις αντιρρήσεις τους έχουν εκφράσει τόσο μεγάλοι καταναλωτές ενέργειας, όσο και παραγωγοί που κάνουν λόγο για προτιμησιακή αντιμετώπιση και αυθαίρετη πολιτική.

Ο IMEC και η ευκαιρία αναβάθμισης της Ελλάδας

Μια ευρύτερη μάχη για τους νέους εμπορικούς και μεταφορικούς διαδρόμους διεξάγεται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, και όχι απλά το ενεργειακό σκέλος, εκτιμούν πηγές του οικονομικού επιτελείου. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσουν και τον IMEC, τον άξονα που φιλοδοξεί να συνδέσει την Ινδία με την Ευρώπη μέσω Μέσης Ανατολής. Η σημασία για την Ελλάδα, σύμφωνα με τις ίδιες, είναι ότι αποκτά ρόλο πύλης προς την ευρωπαϊκή αγορά σε ένα σχέδιο με ισχυρό γεωπολιτικό αποτύπωμα. Αυτό πρακτικά ενισχύει τη θέση της χώρας ως διαμετακομιστικού κόμβου, αυξάνει το ειδικό της βάρος στις δυτικές ισορροπίες και δημιουργεί περιθώριο για επενδύσεις σε λιμάνια, υποδομές και εφοδιαστική αλυσίδα. Με απλά λόγια, οι αρμόδιες πηγές εκτιμούν ότι η αναταραχή κρύβει και μια ευκαιρία αναβάθμισης για την Αθήνα.

EastMed, αέριο και ο πιο χρήσιμος ρόλος της Αθήνας

Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι και το ενεργειακό σκέλος της κρίσης μπορεί να λειτουργήσει υπέρ της Ελλάδας, επειδή η χώρα γίνεται πιο χρήσιμη για τον ευρύτερο δυτικό σχεδιασμό. Η παρουσία μεγάλων ομίλων όπως η Chevron και η ExxonMobil, σε συνδυασμό με τη συζήτηση για τον EastMed και για νέους κάθετους άξονες μεταφοράς αερίου προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη, ενισχύει αυτή την εικόνα. Το βασικό όφελος για την Ελλάδα είναι ότι αποκτά μεγαλύτερη γεωπολιτική αξία ως κόμβος ενέργειας, μεταφοράς και ασφάλειας. Αυτό δίνει στην Αθήνα ισχυρότερα ερείσματα απέναντι στις αγορές και στους εταίρους, σε μια περίοδο όπου η χρησιμότητα συχνά μεταφράζεται και σε ισχύ.