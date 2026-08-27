Ελλάδα

Φωτιά στην Τεχνόπολη στο Γκάζι εξαιτίας βλάβης

Η παροχή του ρεύματος έχει διακοπεί στο κτίριο και η φωτιά δεν έχει επεκταθεί
τεχνοπολη φωτια
Το σημείο που ξέσπασε η φωτιά
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Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης (27/8/2026) στην Τεχνόπολη Αθηνών στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού «Αθήνα 9,84», στο Γκάζι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, για την κατάσβεση της φωτιάς στην Τεχνόπολη κινητοποιήθηκαν 4 οχήματα με 9 πυροσβέστες και σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από βλάβη στο σύστημα ηλεκτρισμού, στον μετασχηματιστή του κτιρίου, ο οποίος φαίνεται να εξερράγη λόγω βλάβης.

Η παροχή του ρεύματος έχει διακοπεί στο κτίριο και η φωτιά δεν έχει επεκταθεί.

Από τη φωτιά δεν κινδύνευσε κάποιος εργαζόμενος ή άτομο της ασφάλειας του κτηρίου.

Μάλιστα λίγες μέρες πριν είχε υπάρξει ακόμα μία βλάβη στην Τεχνόπολη που είχε οδηγήσει στο να διακοπεί το πρόγραμμα.

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