Το φράγμα του 2%

Η Morningstar DBRS βλέπει την ελληνική οικονομία να αναπτύσσεται με 1,8% τόσο φέτος όσο και το 2027. Για το 2026 ψαλίδισε την εκτίμησή της κατά 0,1 μονάδα έναντι του Ιουνίου. Η Ελλάδα τρέχει ταχύτερα από Γερμανία και Γαλλία, αλλά πίσω από Ισπανία (2,5%) και Πορτογαλία (2%). Η ανεργία προβλέπεται να υποχωρήσει στο 7,8% το 2027, παραμένοντας από τις υψηλότερες στο δείγμα του οίκου. Μπορεί όμως η οικονομία να περάσει το φράγμα του 2%; Η κυβέρνηση, που καταθέτει στις 5 Οκτωβρίου το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2027, στοχεύει σε ρυθμούς πάνω από 2% κάθε χρόνο έως το 2030. Η Κομισιόν, πάντως, δίνει μόλις 1,6% για το 2027. Ο μεγάλος αστάθμητος παράγοντας είναι η ενέργεια. Η DBRS προειδοποιεί ότι οι επιθέσεις των Χούθι και ο κίνδυνος για τα Στενά του Ορμούζ ανέβασαν ήδη το πετρέλαιο τον Σεπτέμβριο, ενώ το φυσικό αέριο ακριβαίνει ενόψει χειμώνα. Για μια χώρα που εισάγει το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας που χρειάζεται, αυτό αρκεί για να κρατήσει τον πήχη χαμηλά.

Οικοδομή: Τι πραγματικά δείχνει η αύξηση των αδειών

«Φρέναρε» τον Μάιο η οικοδομή, αλλά πάτησε γκάζι τον Ιούνιο. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον Ιούνιο εκδόθηκαν 3.118 οικοδομικές άδειες σε όλη τη χώρα, 21,5% περισσότερες από τον Ιούνιο του 2025. Η επιφάνεια αυξήθηκε κατά 22,5% και ο όγκος κατά 20,5%. Την ώθηση έδωσε σχεδόν αποκλειστικά ο ιδιωτικός τομέας, με 3.083 άδειες. Το Δημόσιο περιορίστηκε σε 35 άδειες, μόλις το 4,9% του συνολικού όγκου. Τα Ιόνια Νησιά διπλασίασαν τις άδειες (+102,2%), η Κρήτη κατέγραψε άνοδο 45,6%, ενώ στην Αττική ο όγκος εκτινάχθηκε κατά 46,6%. Στον αντίποδα, η Κεντρική Μακεδονία και η Στερεά Ελλάδα κινήθηκαν πτωτικά. Στο δωδεκάμηνο Ιουλίου 2025 – Ιουνίου 2026, οι άδειες αυξήθηκαν κατά 10,1% και ο όγκος κατά 19,6%. Τι δείχνουν τα στοιχεία; Ότι η ζήτηση για νέα ακίνητα παραμένει ισχυρή, κυρίως στους τουριστικούς προορισμούς και στην Αττική. Ο όγκος αυξάνεται ταχύτερα από τον αριθμό των αδειών, κάτι που δείχνει μεγαλύτερα έργα. Ωστόσο, μην ξεχνάμε ότι η έκδοση άδεια δόμησης δεν ισοδυναμεί με άμεση ανέγερση κατοικίας. Το κόστος κατασκευής, το εάν υπάρχουν εργατικά χέρια και κυρίως η ζήτηση κρίνουν πόσες κατοικίες και πότε θα φτάσουν στην αγορά.

Η δύναμη πυρός της Trastor

Με καθαρά κέρδη 30,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 146,7%, έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2026 η Trastor. Τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε 26,8 εκατ. ευρώ, με άνοδο 40%, ενώ τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) έφτασαν τα 21,2 εκατ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο των 66 ακινήτων της ΑΕΕΑΠ αποτιμάται πλέον σε 867 εκατ. ευρώ, με πληρότητα 99,3%. Το κρίσιμο γεγονός της περιόδου ήταν η αύξηση κεφαλαίου των 150 εκατ. ευρώ τον Μάιο. Αυτή «έριξε» το καθαρό LTV (δανεισμός προς αξία ακινήτων) στο 32,7%, από 48,3% στο τέλος του 2025. Τα αντληθέντα νέα κεφάλαια έπιασαν αμέσως τόπο. Τον Ιούνιο η εταιρεία αγόρασε τρία κτίρια στο κέντρο της Αθήνας έναντι 38,65 εκατ. ευρώ. Την ίδια ώρα, πούλησε δύο ακίνητα στο Μαρούσι σε τιμές υψηλότερες από τις αποτιμήσεις τους. Από τον Ιούλιο, πάνω από το 78% του δανεισμού έχει σταθερό επιτόκιο ή είναι αντισταθμισμένο. Με ταμειακά διαθέσιμα 142,2 εκατ. ευρώ, η εισηγμένη έχει περιθώριο για νέες αγορές σε γραφεία και logistics.

Αντίστροφη μέτρηση για 22 αεροδρόμια

Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου θα μάθουμε τα σπουδαία σχετικά με το εγχείρημα της παραχώρησης 22 μικρών αεροδρομίων σε όλη την Ελλάδα. Κι αυτό διότι μεθαύριο στις 15:00 είναι η καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με το «παρών» στη διαδικασία να εκτιμάται ότι θα δώσουν μεγάλοι παίκτες της αγοράς, όπως η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Θυμίζουμε ότι ο όμιλος υποδομών μαζί με την ινδική GMR Airports υλοποιεί το αεροδρόμιο στο Καστέλλι Ηρακλείου Κρήτης, το οποίο εμφανίζει πρόοδο περίπου 75%.

Άλμα 130% στο κόστος εξισορρόπησης

Συνεχίζεται το στενό μαρκάρισμα της βιομηχανίας προς την κυβέρνηση με αφορμή το ενεργειακό κόστος. Λίγες ημέρες μετά την κοινή επιστολή των βιομηχανικών ενώσεων, η ΕΒΙΚΕΝ επισήμανε την άνοδο 130% που κατέγραψε μέσα σε μόλις έναν μήνα το κόστος εξισορρόπησης στην αγορά ηλεκτρισμού. «Το ΥΠΕΝ αρνείται να εγκρίνει την πρόταση του Διαχειριστή για προαγορά εφεδρειών πριν από την ημερήσια αγορά, όπως συμβαίνει σε ολόκληρη την Ευρώπη», σχολίασε η ΕΒΙΚΕΝ, καταγράφοντας παράλληλα την έλλειψη ανταγωνισμού -όπως με την αξιοποίηση μπαταριών- στη συγκεκριμένη αγορά.

Δεν αποτελούν πανάκεια οι μπαταρίες

Πάντως, καθώς οι μπαταρίες υπερπροβάλλονται εσχάτως, αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι το ενεργειακό κόστος συνιστά πολυπαραγοντικό ζήτημα και δεν πρόκειται να επιλυθεί με μία μόνο τεχνολογία. Ενδεικτικά, η Ελλάδα πληρώνει την υψηλότερη τιμή για τις εισαγωγές LNG σε ολόκληρη την Ευρώπη και διατηρεί ένα στρεβλό μείγμα ΑΠΕ με υπερσυγκέντρωση φωτοβολταϊκών, ενώ καθυστέρησε σημαντικά και στο έτερο κρίσιμο σκέλος της αποθήκευσης: την αντλησιοταμίευση.

ΔΥΠΑ: Τα 5 εκατ. ευρώ και η απόκλιση του 0,23%

Σύμβαση ψηφιακού μετασχηματισμού της ΔΥΠΑ, ύψους σχεδόν 5 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), βρέθηκε στο μικροσκόπιο του ΠΑΝΣΥΠΟ. Ο σύλλογος των εργαζομένων επισημαίνει ότι η προσφορά που επελέγη απείχε μόλις 9.473 ευρώ (ή 0,23%) από τον προϋπολογισμό, διευκρινίζοντας πάντως ότι το γεγονός αυτό δεν συνιστά αφ’ εαυτού απόδειξη παρατυπίας.

Θέτει, ωστόσο, εύλογα ερωτήματα για το επίπεδο του ανταγωνισμού — καθώς στα σχετικά πρακτικά δεν καταγράφεται δεύτερη οικονομική προσφορά— αλλά και για τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες είχαν διαμορφωθεί γύρω από συγκεκριμένες τεχνολογίες της Microsoft. Βασικό αίτημα παραμένει η δημοσιοποίηση της συγκριτικής τεχνικοοικονομικής μελέτης που προηγήθηκε, προκειμένου να αποσαφηνιστεί το σκεπτικό επιλογής της συγκεκριμένης λύσης.

Η ΔΥΠΑ, το ΑΙ και τα ερωτήματα

Η ενσωμάτωση του Microsoft Copilot στο ψηφιακό οικοσύστημα της ΔΥΠΑ ανοίγει μια συζήτηση που υπερβαίνει την καθημερινή διευκόλυνση των υπαλλήλων. Σύμφωνα με τον ΠΑΝΣΥΠΟ, οφείλει να διευκρινιστεί ποια ακριβώς έκδοση ενεργοποιήθηκε, σε ποιους λογαριασμούς χρηστών, τι είδους δεδομένα αποθηκεύονται, για ποιο χρονικό διάστημα και ποιοι διατηρούν δικαίωμα αναζήτησης στο ιστορικό των συνομιλιών. Η ίδια η Microsoft διαβεβαιώνει ότι, μολονότι διατηρούνται τα ερωτήματα, οι απαντήσεις και οι πηγές αναφοράς, τα στοιχεία αυτά δεν αξιοποιούνται για την εκπαίδευση των βασικών της μοντέλων. Εντούτοις, όταν ένας δημόσιος οργανισμός διαχειρίζεται ευαίσθητα δεδομένα πολιτών, οι κανόνες πρόσβασης, διατήρησης και ελέγχου οφείλουν να είναι απολύτως διαφανείς και σαφείς, ώστε κανένας εργαζόμενος να μην υποχρεούται να τους αποκωδικοποιεί μόνος του.