ΝΤΙΝ Δευτέρα σήμερα, και ξεκίνησε η δεύτερη εβδομάδα με γεμάτο το τηλεοπτικό μενού και τα βαριά χαρτιά να έχουν ήδη ριχτεί στην αρένα. Την ίδια ώρα, στα επιτελεία κοιτούν τις αποδόσεις στους πίνακες τηλεθέασης και ορισμένοι προγραμματίζουν εσπευσμένα αλλαγές, που στο μέλλον όμως θα αποδειχτούν ή σωστές στρατηγικά… ή απλώς βιαστικές κινήσεις πανικού. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Αλλαγή στρατηγικής απόφασης στην ΕΡΤ, η οποία, όπως έχω αναφέρει σε προηγούμενα ρεπορτάζ, εξετάζει την παραγωγή δύο καινούργιων ψυχαγωγικών εκπομπών για το weekend. Οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν μέσα στις επόμενες ημέρες, αλλά κάποιοι… ψυχραιμότεροι στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής υποστηρίζουν πως «ουκ εν τω πολλώ το ευ», πράγμα που σημαίνει ότι καλύτερα να βγει μία… και, ανάλογα με την πορεία της, να μελετήσουν αν θα εγκρίνουν και δεύτερη. Με τα έως τώρα δεδομένα, φαίνεται να προχωρά η εκπομπή που θα μεταδίδεται κάθε σαββατοκύριακο από τις 13:00 έως τις 15:00, όπου στην παρουσίαση θα είναι η Δέσποινα Καμπούρη και ο Θάνος Παπαχάμος, αλλά όπως φαίνεται μαζί τους πλέον θα είναι και η Αφροδίτη Γραμμέλη. Επειδή, όμως, πολλές φορές έχει αποδειχτεί και ότι… ουκ εν τω λίγω σίγουρο το ευ, θα περιμένουμε την εκπομπή και θα δούμε…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Με πολλή συγκίνηση πραγματοποιήθηκε το γύρισμα για το πρώτο επεισόδιο του «The Voice», το οποίο θα είναι αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζωνάκη. Η πρεμιέρα του talent show θα είναι διαφορετική από τους προηγούμενους κύκλους, καθώς επιθυμούν μέσα από αυτήν να αποθέσουν φόρο τιμής στον συνεργάτη και φίλο τους. Τις επόμενες ημέρες είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσουν τα γυρίσματα με τις blind auditions, καθώς στην τέταρτη καρέκλα είναι οριστικό ότι θα καθίσει η Πάολα, έχοντας πλέον υπογράψει με τον ΣΚΑΪ. Έτσι, μετά την πρεμιέρα το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με το αφιέρωμα στον Μαζώ, το «The Voice» θα δίνει ραντεβού με τους τηλεθεατές κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Καθημερινό τηλεπαιχνίδι με άρωμα… σόου ετοιμάζει ο Νίκος Κοκλώνης για το ΟΡΕΝ. Το κόνσεπτ είναι αυτό του «Μεγάλου Παζαριού», αλλά εξελιγμένο… εν έτει 2026, με τον παρουσιαστή να δίνει την ευκαιρία να κερδίζουν πλούσια δώρα όχι μόνο όσοι βρίσκονται στο πλατό, αλλά και τηλεθεατές. Και όλα αυτά με άφθονη μουσική και τραγούδι, καθώς στο πλατό θα υπάρχει και ορχήστρα για να «ντύνει» ζωντανά όσα συμβαίνουν. Κάτι μου λέει πως από τηλεπαιχνίδι θα ξεκινήσει και σε σόου υπερπαραγωγής θα καταλήξει…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Στην παραγωγή του «Dancing With The Stars» προχωρά ο ΑΝΤ1, με σκοπό το talent show να κάνει πρεμιέρα τον Φεβρουάριο του 2027. Προς το παρόν, δεν έχουν ξεκινήσει οι επαφές με πρόσωπα για να διαγωνιστούν, αλλά μαθαίνω ότι ο κατάλογος είναι μακρύς… και με εκπλήξεις. Στο κανάλι του Αμαρουσίου θέλουν να το ετοιμάσουν πολύ προσεκτικά, ώστε η επιστροφή του στο τηλεοπτικό τοπίο να έχει την επιτυχία και την αποδοχή που είχε το «Your Face Sounds Familiar». Εννοείται πως στην παρουσίασή του επιθυμούν… διακαώς να έχουν τη Ζέτα Μακρυπούλια, αλλά προς το παρόν και οι δύο πλευρές… καθυστερούν τη συνάντηση για το συγκεκριμένο θέμα…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Σε… καυτό θέμα αναφέρεται το σημερινό κουίζ, το οποίο έχει προκύψει ανάμεσα σε συνεργάτες εκπομπής, με το χάσμα μεταξύ τους όλο και να μεγαλώνει. Το ένα μέρος, ακολουθώντας τη συνήθη τακτική του, κάνει ό,τι μπορεί για να εκνευρίσει την άλλη πλευρά, όχι μόνο στα διαλείμματα, αλλά και στον αέρα. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Έλα όμως, που η άλλη πλευρά δεν φαίνεται διατεθειμένη να ακολουθήσει στρατηγική… οπισθοχώρησης, και κάτι μου λέει πως η συνεργασία… θα στραβώσει πολύ σύντομα! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ