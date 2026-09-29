Με την πολιτική αντιπαράθεση να κορυφώνεται γύρω από τις καθυστερήσεις στη λήψη μέτρων για τα καύσιμα που καταλογίζει η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, ζητώντας επίμονα και την μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ο πρωθυπουργός καταλήγει σήμερα στο τελικό πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει στο υπουργικό συμβούλιο αύριο Τετάρτη για το Diesel κίνησης. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές της στήλης, η αναμενόμενη παράταση της επιδότησης των 0,15 €, θα συνοδευτεί από κάποια νέα μέτρα. Η επιδότηση θα ξεπερνάει τα 0,15€ και πιθανόν να αγγίξει τα 0,20€.

Ανά 15νθήμερο

Τα μέτρα θα ανανεώνονται ανά δεκαπενθήμερο διότι ανεβοκατεβαίνουν οι τιμές έτσι που ανοιγοκλείνουν τα στενά του Ορμούζ εξαιτίας του πολέμου. Στις 15 Οκτωβρίου ανοίγει η αγορά του πετρελαίου θέρμανσης. Την παραμονή, στις 14 Οκτωβρίου ανάλογα και με τις τιμές που θα ισχύουν τότε, θα ανακοινωθούν τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης όπως και για το επίδομα. Θα είναι σημαντικά αυξημένα σε σχέση με πέρυσι. Εκτιμάται ότι ένα ποσό γύρω στα 200 εκατομ. ευρώ έχει ανευρεθεί από το οικονομικό επιτελείο. Αχαρτογράφητα είναι τα νερά της κρίσης. Τα χειρότερα είναι μπροστά μας. Η κυβέρνηση επιχειρεί να κρατήσει εφεδρείες και για αργότερα εάν το τοπίο γίνει ακόμη πιο εφιαλτικό.

200 εκατομ. ευρώ

Το εύρος του δημοσιονομικού κόστους θα εξαρτηθεί και από το πόσο θα προχωρήσουν οι συζητήσεις και θα ληφθούν αποφάσεις στις Βρυξέλλες με στόχο μία ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, δηλαδή πως οι δαπάνες για τα μέτρα που θα αφορούν τη στήριξη των πολιτών στο ράλι των τιμών, δεν θα ακολουθούν τους αυστηρός δημοσιονομικούς κανόνες των προϋπολογισμών που ορίζει η ΕΕ. Τα μεγάλα κύματα ακρίβειας τα οποία έρχονται, έχουν θορυβήσει όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Η μέγγενη της ακρίβειας μπορεί να λύσει τον γόρδιο δεσμό.

Τροχονόμος

Να μαζέψει τα λουριά σε όσους μιλάνε χωρίς να σκέφτονται, ετοιμάζεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο που θα συνεδριάσει αύριο στο Μαξίμου. Τα φάλτσα, τα αυτογκόλ και οι μπαρούφες που προκαλούν την κοινωνία και εκθέτουν την κυβέρνηση διότι εμφανίζεται να μην έχει ενσυναίσθηση, έχουν μπει ήδη στο μικροσκόπιο του Μαξίμου. Άρχισαν τα τηλέφωνα με εντολή Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός θέλει οι υπουργοί και τα στελέχη του να αναφέρονται στα επιτεύγματα της κυβέρνησης διαψεύδοντας την αντιπολίτευση η οποία παρουσιάζει ένα τοπίο καταστροφής. Σημασία όμως έχει όχι μόνο τι λες αλλά και πως το λες. Αυτό το μήνυμα θα στείλει ο πρωθυπουργός αύριο. Επίσης μαθαίνω ότι έχει εκνευριστεί και με τα εσωκομματικά αδειάσματα. Η εικόνα αυτή δεν περιποιεί τιμή σε ένα κόμμα που βρίσκεται στην κυβέρνηση και διεκδικεί τρίτη θητεία στις εκλογές.

Τα διλήμματα του ανασχηματισμού

Μετά την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να κάψει το σενάριο των πρόωρων εκλογών τον Σεπτέμβριο, η συσπείρωση που είχε δημιουργηθεί στις αρχές καλοκαιριού έδωσε και πάλι τη θέση της σε μια χαλαρότητα. Εντός και εκτός της κυβέρνησης. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες ο πρωθυπουργός δεν συζητάει το ενδεχόμενο του ανασχηματισμού. Στενοί συνεργάτες του λένε ότι δεν υπάρχει καθόλου στην κουβέντα. Ένα από τα βασικά επιχειρήματα είναι ότι απομένουν μέχρι τις κάλπες 6 -7 μήνες. Και αύριο να γινόταν ανασχηματισμός, οι νέοι υπουργοί δεν θα προλάβαιναν να μάθουν το υπουργείο τους. Χώρια οι δυσαρέσκειες που θα προκαλούσε μεταξύ των βουλευτών που και πάλι δεν θα έπαιρναν μια υπουργική καρέκλα να την χρησιμοποιήσουν ως ατού στον προεκλογικό τους αγώνα.

Προσωπικές στρατηγικές

Στην πορεία προς τις κάλπες συγκρούονται οι προσωπικές στρατηγικές με εκείνες του κόμματος ή με των συνυποψηφίων με το ίδιο ψηφοδέλτιο. Φοβάμαι ότι ο ανταγωνισμός ποιος θα πει την πιο έξυπνη μπαρούφα για να συζητηθεί θα κλιμακώνεται. Λίγα δευτερόλεπτα δημοσιότητας μπορούν να σηκώσουν όλο το βάρος της αμετροέπειας. Η αγωνία της επανεκλογής είναι κακός σύμβουλος. Σε εποχή που η κοινωνία είναι στα κάγκελα το μήνυμα του Καραμανλή για «σεμνότητα και ταπεινότητα» είναι πιο επίκαιρο από ποτέ.

Αποστάσεις

Στις 2 Ιουνίου 2026, η Έφη Αχτσιόγλου παραιτήθηκε από την Νέα Αριστερά και από την βουλευτική έδρα. Ήταν η πρώτη που άνοιξε το δρόμο. Η γενική άποψη ήταν τότε ότι οδεύει προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ο οποίος είχε βάλει ως όρο ότι δεν θα δεχθεί στο νέο εγχείρημα εν ενεργεία βουλευτή. Το σενάριο πυροδότησε και η συνέντευξή της πρώην υπουργού λίγες ημέρες μετά, στην οποία δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ο Αλέξης Τσίπρας να επικρατήσει του Κυριάκου Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές, με την δυναμική που καταγράφει στην κοινωνία, και με την έντονη απαίτηση για πολιτική αλλαγή, την οποία εκφράζουν «8 στους 10 πολίτες» όπως ανέφερε.

Επισήμανε παράλληλα ότι καθοριστικό ρόλο θα παίξει η εξειδίκευση των προγραμματικών θέσεων, καθώς εκεί θα κριθούν πολλά. Έκτοτε δεν είδαμε κάποια κίνηση ανάλογη με εκείνη του Γιώργου Καραμέρου ή του Σίμου Κεδίκογλου οι οποίοι επίσης παραιτήθηκαν από τη Βουλή, γράφτηκαν στο κόμμα Τσίπρα ως απλά μέλη και σήμερα είναι πλήρως ενταγμένα.

Δικηγορία

Έψαξα να μάθω που χάθηκε η Έφη Αχτσιόγλου. Λοιπόν ασχολείται πολύ ενεργά με το δικηγορικό της γραφείο. Δεν έχει κάνει κάποια κίνηση περαιτέρω προσέγγισης με το κόμμα Τσίπρα. Διατηρεί κάποιες σχέσεις τόσο όσο. Έχει εκφραστεί θετικά υπέρ του πρώην πρωθυπουργού όμως δεν έχει πάρει θέση τουλάχιστον δημοσίως σε ό,τι αφορά στο πρόγραμμα του κόμματος του το οποίο στο μεγαλύτερο μέρος του παρουσιάστηκε και συνεχίζει να παρουσιάζεται με κάθε αφορμή. Δύο τινά συμβαίνουν. Η Έφη Αχτσιόγλου ή θεωρεί την ΕΛΑΣ ό,τι κινείται προς την κεντροδεξιά ενώ εκείνη είναι αριστερή. Ή ότι ακόμη το σκέφτεται εάν θα επιστρέψει στην πολιτική ή όχι. Φαίνεται ότι μπορεί να ζήσει και χωρίς αυτήν. Θυμάμαι τη δήλωση που είχε κάνει όταν έχασε την εσωκομματική κούρσα για την ηγεσία στον ΣΥΡΙΖΑ από τον Στέφανο Κασσελάκη. Δήλωσε ότι δεν έχει ψυχολογικά την δύναμη να ασχοληθεί με τα κομματικά δρώμενα και θα αποσυρόταν για να ηρεμήσει.

Βλάχος vs Μαρκόπουλος

Πολύ ψηλά ανέβηκαν οι τόνοι στη βουλή όταν ο βουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Βλάχος, εξαπέλυσε επίθεση στον υφυπουργό Οικονομικών Δημήτρη

Μαρκόπουλο. Είχε ζητήσει να επιβραβεύονται οι συνεπείς δανειολήπτες, κατηγόρησε την ΝΔ ό,τι βρίσκεται εκτός πραγματικότητας και την κάλεσε να ξαναβρεί το δρόμο της.

Ο υφυπουργός επικαλέστηκε τους νόμους που ψήφισε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και τους οποίους είχε ψηφίσει και ο Βλάχος. «Δεν ήρθατε να μου απαντήσετε σήμερα, αλλά να ξεπετάξετε μια ερώτηση ενός βουλευτή παράξενου που σας τσιγκλάει» αντέδρασε ο Βλάχος ανεβάζοντας τα πολιτικό θερμόμετρο. «Και αυτό εμένα δεν μου αρέσει καθόλου» τόνισε. Κατήγγειλε και τα funds ότι επιδεικνύουν «χείριστη συμπεριφορά» και δρουν ανεξέλεγκτα. Ο Μαρκόπουλος επιχείρησε να ρίξει τους τόνους. «Ούτε “παράξενο” σας αποκάλεσα, αλίμονο» είπε. «Έχω πολύ μεγάλο σεβασμό για εσάς», σχολίασε. «Δεν λέω ότι το πρόβλημα δεν υπάρχει, νομίζω όμως ότι είμαστε στην ίδια πλευρά της βάρκας». Η επίθεση από έναν δικό τους τον ξένισε.

Με το βλέμμα στο Σαμαρά

Μαθαίνω ότι μετά το κοινοβουλευτικό ξέσπασμα Βλάχου, ο γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ, Μάξιμος Χαρακόπουλος, δέχτηκε διαμαρτυρίες για επιθετικές συμπεριφορές κατά μελών της κυβέρνησης από συγκεκριμένους βουλευτές τους οποίους οι περισσότεροι θεωρούν ότι οδεύουν προς το κόμμα Σαμαρά όταν γίνει. Η επίθεση στο Μαρκόπουλο ήταν όντως υπερβολική. Ο Βλάχος έδωσε την αίσθηση ότι εμφανίστηκε στη Βουλή για να μαλώσει. Το ότι κρατάει μεγάλες αποστάσεις από την κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι επίσης γεγονός. Όπως και το ότι βρίσκεται στην ίδια γραμμή με τον Κώστα Καραμανλή ως αυθεντικός καραμανλικός, αλλά και με τον Αντώνη Σαμαρά στο κόμμα του οποίου είναι πολύ πιθανόν να είναι υποψήφιος βουλευτής. Αυτό ενοχλεί τους άλλους βουλευτές της ΝΔ. Ότι κάποιοι μένουν και πριονίζουν την καρέκλα της εξουσίας ενώ ετοιμάζονται να φύγουν όπως επέλεγαν στον Χαρακόπουλο. Αυτό το μπρα ντε φερ κινείται σε γκρίζο τοπίο και μπορεί να συνεχιστεί μέχρι στο παρά πέντε της κάλπης.