Το «φρένο» της ανάπτυξης προκαλεί καραμπόλα

Η επιβράδυνση-σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κομισιόν- της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, με τον ρυθμό ανάπτυξης να υποχωρεί από το 2,1% το 2025 στο 1,8% το 2026 και στο 1,6% το 2027, αποτελεί μια ξεκάθαρα αρνητική εξέλιξη που σηματοδοτεί απώλεια δυναμικής και «πάτημα φρένου» για την αγορά. Η εξέλιξη αυτή, καθοδηγούμενη από το ενεργειακό σοκ και τον υψηλό πληθωρισμό, ο οποίος θα αγγίξει το 3,7% το 2026, διαβρώνει το πραγματικό εισόδημα και περιορίζει την κατανάλωση. Παράλληλα, η σταδιακή ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF) έως το 2027 αναδεικνύει τη δομική αδυναμία της οικονομίας να παράγει αυτόνομη ανάπτυξη χωρίς ευρωπαϊκές «ενέσεις». Οι επιπτώσεις αυτής της «προσγείωσης» είναι αλυσιδωτές. Στην αγορά ακινήτων, η πίεση στα εισοδήματα και η επενδυτική επιφυλακτικότητα αναμένεται να ανακόψουν τη ζήτηση για οικιστικά και επαγγελματικά ακίνητα, απειλώντας τις αποδόσεις και προκαλώντας ενδεχομένως διόρθωση τιμών ή πάγωμα της δραστηριότητας. Στον επιχειρηματικό στίβο, η κάμψη του τζίρου και η μετακύλιση του κόστους θα συμπιέσουν τα εταιρικά κέρδη, οδηγώντας σε αναβολή νέων επενδύσεων. Αντίστοιχα, στην αγορά εργασίας, η μείωση της ανεργίας στο 7,9% το 2027 θα συντελεστεί με σημαντικά βραδύτερο ρυθμό, καθώς οι επιχειρήσεις θα παγώσουν τις προσλήψεις και τις μισθολογικές αυξήσεις. Αν και τα δημοσιονομικά πλεονάσματα και η μείωση του χρέους στο 134% προσφέρουν μια ασπίδα σταθερότητας, η πραγματική οικονομία εισέρχεται σε μια τροχιά έντονης αβεβαιότητας και περιορισμένων προσδοκιών.

«Χαλινάρι» στις παροχές

O Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την παρουσία του σε συνέδριο για την αγορά ακινήτων, υπενθύμισε μια αλήθεια που στη δημόσια συζήτηση συχνά λησμονείται: η παράταση της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ μπορεί να μην έχει μπροστά της συγκεκριμένο «ορίζοντα», αλλά τα περιθώρια κυβερνητικής παρέμβασης… έχουν. Η απάντηση του υπουργού Οικονομικών είχε σαφές πολιτικό μήνυμα. Ναι μεν η Ελλάδα έχει πλέον μεγαλύτερες αντοχές, αλλά δεν υπάρχει χώρος για μέτρα χωρίς μέτρο. Ο ίδιος υπενθύμισε τα Fuel Pass, την επιδότηση diesel και τη στήριξη στα νοικοκυριά, αλλά έβαλε και το όριο, καθώς μια ενεργειακή κρίση δεν πρέπει να μετατραπεί σε δημοσιονομική. Με άλλα λόγια, νέα μέτρα θα έρθουν μόνο αν αντέχει ο λογαριασμός… Το πραγματικό ερώτημα είναι, αν δεν αντέχει ο λογαριασμός, πώς θα στηριχθούν οι πολίτες σε περίπτωση συνέχισης του πολέμου και της ενεργειακής κρίσης επαόριστον.

Η Ελλάδα θα θέσει ψηλά το ενεργειακό

Στις προτεραιότητες της χώρας μας ενόψει της προεδρίας της Ε.Ε. που θα αναλάβει σε ένα χρόνο από σήμερα, στο β’ εξάμηνο του 2027, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στις Financial Times. Ο ίδιος στάθηκε σε ζητήματα όπως η απλοποίηση της γραφειοκρατίας για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, όμως στάθηκε ιδιαίτερα στο ενεργειακό. Συγκεκριμένα, είπε ότι η μείωση των τιμών ενέργειας και η ενοποίηση της ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς, θα αποτελέσουν κορυφαία θέματα στην ελληνική ατζέντα.

Κριτική από τον πρώην για το χωροταξικό

Την αντίθεσή του προς τους περιορισμούς που ασκεί το νέο χωροταξικό πλαίσιο των ΑΠΕ εξέφρασε ο πρώην γ.γ. του ΥΠΕΝ, Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης. Ο ίδιος εξήγησε ότι στην περίπτωση των αιολικών πάρκων, η απαγόρευση εγκατάστασής τους σε υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων σημαίνει ότι πετάμε ενέργεια στα σκουπίδια. Τα αιολικά παράγουν περισσότερο εκεί που υπάρχει πιο έντονος άνεμος και όχι στα χαμηλά υψόμετρα. Έτσι, η χώρα μας θα στερηθεί περί τις 3-5 τεραβατώρες ετησίως.

Τα νέα υψηλά της Metlen

Ιστορικά υψηλό κύκλο εργασιών αναμένει για το 2026 η Metlen, με τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) να ανακάμπτουν πλήρως και να τοποθετούνται στο εύρος των 1 έως 1,15 δισ. ευρώ. Όπως ακόμη ανέφερε ο εκτελεστικός πρόεδρος της Metlen Energy & Metals Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο όμιλος παραμένει απόλυτα προσηλωμένος στον μεσοπρόθεσμο στόχο για EBITDA 2 δισ. ευρώ, με τους κλάδους των μετάλλων και της ενέργειας να ανήκουν στους πυλώνες κερδοφορίας, αντιπροσωπεύοντας το 90% της λειτουργικής κερδοφορίας. Ταυτόχρονα, αναμένεται ενίσχυση της δραστηριότητας από τους τομείς της άμυνας, των υποδομών και των κυκλικών μετάλλων. Μεταξύ των σημαντικότερων επενδύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι η δημιουργία του μεγαλύτερου αυτόνομου συστήματος μπαταριών στην Ελλάδα, η ολοκλήρωση του αμυντικού hub στον Βόλο, η παραγωγή γαλλίου και η επέκταση της μονάδας αλουμίνας, η οποία θα αυξήσει την παραγωγή από τους 865.000 τόνους στους 1,25 εκατ. τόνους. Σε αυτό το υπόβαθρο, η Citi δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στην Metlen για την μετοχή της οποίας διατηρεί σύσταση «buy», δίνοντας τιμή-στόχο 52 ευρώ.

Δεί δή παραγωγικότητας…

Στα επίπεδα του 2000 παραμένει η παραγωγικότητα, με την απόσταση της Ελλάδας -κατατάσσεται 23η- από την ΕΕ να έχει διευρυνθεί σημαντικά, σύμφωνα με την έρευνα «Παραγωγικότητα και Ανάπτυξη» που εκπονήθηκε από το ΙΟΒΕ για λογαριασμό του ΣΕΒ. Η βιομηχανία αναδεικνύεται ως ο πιο παραγωγικός τομέας (14η θέση στην ΕΕ). Με 62,9 χιλ. ευρώ ανά εργαζόμενο, η παραγωγικότητά της είναι 60% υψηλότερη από τον μέσο όρο της οικονομίας (39,6 χιλ. ευρώ) και έως τρεις φορές μεγαλύτερη από το εμπόριο, τις κατασκευές και την εστίαση. Επιπλέον, η μεταποίηση παρουσιάζει βελτίωση (+2,7% την περίοδο 2017-2024), σε αντίθεση με το σύνολο της οικονομίας (-0,7%), ενώ στις μεγάλες μεταποιητικές επιχειρήσεις η απόσταση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι μόλις 17%. Η μελέτη επιβεβαιώνει τη θετική συσχέτιση της παραγωγικότητας με τους μισθούς και το επενδεδυμένο κεφάλαιο. Λόγω των ισχυρών πολλαπλασιαστικών επιδράσεων της μεταποίησης (x3 έως x6), ο Πρόεδρος της «Ελληνικής Παραγωγής», Μιχάλης Στασινόπουλος, τόνισε ότι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με έμφαση στη βιομηχανία αποτελεί μονόδρομο για την ανάπτυξη, την ευημερία και τη σύγκλιση με την ΕΕ.

Ανακατεύεται η τράπουλα στο bancassurance

Έναν πανίσχυρο τραπεζοασφαλιστικό όμιλο εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει η εξαγορά από την CrediaBank της ΕΥΡΩΠΗ Holdings μέσω ανταλλαγής μετοχών (με αναλογία 90,375% – 9,625% στη νέα οντότητα). Η κίνηση-ματ της Ελένης Βρεττού έρχεται αμέσως μετά την αύξηση κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ και την απόκτηση της Pantelakis Securities, αποδεικνύοντας τις…διαθέσεις της τράπεζας για επιθετική επέκταση.Η Ευρώπη Holdings είναι ένας από τους μόλις δύο ασφαλιστές στην Ελλάδα με άδεια έκδοσης εγγυητικών επιστολών, ενώ κουβαλάει «μπαζούκας» φερεγγυότητας (SCR 367%) κι έχει ολοκληρώσει σημαντικές εξαγορές (NAK, AMYNA, Alpha Insurance Brokers στη Ρουμανία). Η Ευρώπη αναμένει προ φόρων κέρδη 20 εκατ. ευρώ το 2026 και 45 εκατ. ευρώ το 2028. Για την CrediaBank, το deal μεταφράζεται σε +8% στα κέρδη ανά μετοχή έως το 2028, εκτόξευση των εσόδων από προμήθειες μέσω του δικτύου της και ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας κατά άνω των 100 μονάδων βάσης. Σημειωτέον ότι το «προξενιό» σφραγίστηκε με τις υπογραφές των κορυφαίων UBS και PotamitisVekris.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες μένουν πίσω στο ράλι της τεχνητής νοημοσύνης

Η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη δεν αφορά μόνο τις Big Tech αλλά και τις τράπεζες, οι οποίες στην Ευρώπη φαίνεται να κινούνται με μικρότερη ταχύτητα από τους αμερικανικούς και κινεζικούς ομίλους, επεσήμανε σε διεθνές μέσο ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Η παραδοχή ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες δεν επενδύουν στην τεχνολογία με την απαιτούμενη κλίμακα είναι πιο «βαριά» από όσο ακούγεται καθώς δείχνει ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο ρυθμιστικό, αλλά και επιχειρηματικό και, τελικά, ανταγωνιστικότητας. Αν η τεχνητή νοημοσύνη γίνει ένα κρίσιμο στοιχείο για τις αγορές, την κυβερνοασφάλεια και τις συναλλαγές, τότε η υστέρηση των τραπεζών θα είναι ζήτημα ισχύος.