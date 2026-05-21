Στο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους, σήμερα (21.05.2026) στις 06:30 το απόγευμα, θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού. Την εκδήλωση θα παρουσιάσει ο εξ απορρήτων της, Θανάσης Αυγερινός, δημοσιογράφος και για χρόνια ανταποκριτής πολλών ΜΜΕ στη Μόσχα, ο οποίος πιθανόν να αναλάβει και εκπρόσωπος του κινήματος, Ένα πρόσωπο – έκπληξη, θηλυκού γένους, γνωστή ηθοποιός, λέγεται ότι θα είναι η συμπαρουσιάστρια του.

Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση και προσωπική πρόσκληση της Μαρίας Καρυστιανού στους υποστηρικτές της. Υπάρχουν εκτιμήσεις για μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία Αριστοτέλους όπου θα στηθούν γιγαντοοθόνες. Τα βιβλία θα είναι ανοιχτά. Θα μπορεί να υπογράφει όποιος επιθυμεί την Διακήρυξη του κόμματος πριν κατατεθεί στον Άρειο Πάγο.

Κόκκινη κάρτα

Face control δεν θα γίνεται, ούτε το κίνημα θα μπει σε καραντίνα, παρά το γεγονός ότι υπάρχει έντονη ανησυχία για προβοκάτσια και φυτευτούς οι οποίοι θα επιδιώξουν ακόμη και να φωτογραφηθούν με την Μαρία Καρυστιανού ή την συνεργάτρια της και δικηγόρο της Μαρία Γρατσία, όπως αναφέρουν συνεργάτες της.

Προειδοποιούν όμως ότι «οποιοιδήποτε αποδειχθεί ότι είναι υποστηρικτές εγκληματικών κατά το νόμο οργανώσεων ή δικτατορικών καθεστώτων ή πολέμιοι του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, θα εξαιρούνται αυτοδικαίως από τους κόλπους του Κινήματος ή από οποιαδήποτε μορφή υποστήριξης ή συμμετοχής σε τοπική οργάνωσή του, λόγω αντίθεσης με βασικές, αδιαπραγμάτευτες αρχές του Κινήματός μας».

Ένα από τα πρόσωπα αυτά είναι και ένας συνταξιούχος τραπεζικός που πιστεύει ότι «οι Εβραίοι δεν πληρώνουν φόρο στην Ελλάδα γιατί μας κυβερνούν εβραϊκά σκουλήκια».

Εxit

Οι συνεργάτες της Μαρίας Καρυστιανού με τους οποίους συνομίλησε η στήλη, δεν κατονόμασαν συγκεκριμένα άτομα. Η καμπάνα όμως χτυπάει για όλους. Το επόμενο βήμα θα είναι διευρύνσεις από τα αριστερά και από τα δεξιά για τη δημιουργία ενός πανεθνικού και παλλαϊκού κινήματος με αίτημα αλλαγές στη χώρα, που «θα παρακάμπτει και θα προσπερνά παλιές διαχωριστικές προσχηματικές πλέον γραμμές» όπως τονίζει το επιτελείο της.

Εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα. Όλα θα κριθούν στην πράξη.

Ο ρωσικός δάχτυλος

Ο πρώην συνεργάτης της, επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος τον οποίο μήνυσαν Καρυστιανού και Αυγερινός διότι τους κατηγόρησε ότι πήραν εντολή από τη Μόσχα, για την ίδρυση του κόμματος, συνεχίζει να μιλάει για στενές σχέσεις της με την Ρωσία. Όπως είπε στη στήλη, τρία πρόσωπα υπάρχουν στο περιβάλλον της που συνδέονται όχι με τον Πούτιν αλλά με την Ρωσία.

Και αυτοί είναι ο Αυγερινός, ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης, Στράτος Σιουρδάκης που έκανε αναμετάδοση από το γραφείο της Γρατσία, την Κυριακή και υπέγραφε την Διακήρυξη, και ο επιχειρηματίας Ι.Μ με τον οποίο η Μαρία Καρυστιανού συνδέεται και προσωπικά.

Ο επιχειρηματίας

Ο Ι.Μ το 2011- 2012 συμμετείχε ως ειδικός εμπειρογνώμονας στο διοικητικό συμβούλιο της NIS, εταιρείας που συμμετείχε στο Glonass, τον ρωσικό Κρατικό Πάροχο Δορυφορικών Υπηρεσιών (το ρωσικό GPS), όπως αναφέρει ο ίδιος στην σελίδα του στο Linkedin.

Αν οι ρωσικές διασυνδέσεις επηρεάσουν τις πολιτικές Καρυστιανού θα φανεί – δεν είναι κάτι που μπορεί να κρυφτεί- οπότε όλα θα τα δείξει η ζωή.

Ο Αυγερινός τρόλαρε τον Καραχάλιο να κληθεί και η Ζαχάροβα στη δίκη. Ο επικοινωνιολόγος είπε στη στήλη ότι δεν μίλησε για εντολή Πούτιν αλλά γενικώς για διασυνδέσεις με την Ρωσία κλπ.

Η κόντρα αυτή θα έχει και συνέχεια.

Γεννητούρια μετά μουσικής

Ιδρυτική φιέστα διοργανώνεται όμως και από τον Αλέξη Τσίπρα. Θα ανακοινώσει το όνομα και την Διακήρυξη του κόμματος του την Τρίτη στο Θησείο.

Άρχισε η κινητοποίηση των νεολαίων. Θα υπάρχουν πρωτοτυπίες. Την εκδήλωση του Θησείου προετοιμάζει εθελοντική ομάδα σκηνοθετών και σκηνογράφων. Το μουσικό κομμάτι που θα ακουστεί για πρώτη φορά στην εκδήλωση, έγραψε ειδικά για τη νέα προσπάθεια, πολύ γνωστός Έλληνας συνθέτης. Την ιδρυτική διακήρυξη θα κληθούν να υπογράψουν όσοι πολίτες θέλουν να γίνουν «συνεργοί» στο νέο εγχείρημα.

Θα ανοίξει πλατφόρμα στο διαδίκτυο.

ΚΕ αποφάσεων

Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να βρίσκεται σε περιδίνηση. Λίγες ημέρες μετά την δημιουργία του νέου κόμματος Τσίπρα θα συγκληθεί η Πολιτική Γραμματεία και στη συνέχεια η Κεντρική Επιτροπή.

Χθες τα μέλη της ΚΕ πήραν το παρακάτω sms:

Διχασμός επικρατεί. Οι πολλοί λένε πάμε με Τσίπρα ο οποίος όμως θα πάρει μεμονωμένα άτομα. Οι λίγοι που ξέρουν ότι είναι εκτός και δεν ελπίζουν σε τίποτα, ζητούν τα όργανα να αποφασίσουν ότι “θα πάμε συντεταγμένα” όπως λέει ο Παππάς. Δηλαδή ή όλοι ή κανένας, γνωρίζοντας ότι ο Τσίπρας θα πει όχι στους πολλούς και ήδη έχει αποκλείσει και εκείνον. Καλά ξεμπερδέματα!

Χωρίς απώλειες;

Το Μαξίμου θεωρεί ότι τα δύο νέα κόμματα δεν θα επηρεάσουν την ΝΔ στις εκλογές. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψη του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την Τετάρτη δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θέλω σας διαβεβαιώσω ότι παρά τη συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα, η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος».

«Κάθε μήνας μετράει και με αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα» τόνισε.

«Με άλλο ΑΦΜ»

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο θεωρούν ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν εκφράζει κάτι νέο αλλά έρχεται για να στήσει το νέο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είπε χαρακτηριστικά ότι το κόμμα Τσίπρα θα είναι «ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο ΑΦΜ».

Όσο για την Μαρία Καρυστιανού, αν και είναι ακόμη νωρίς για να κριθεί, δεν απευθύνεται στα ίδια εκλογικά ακροατήρια με τη ΝΔ, όπως αναφέρουν κομματικές πηγές. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι απειλεί κυρίως την Ελληνική Λύση και την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις έδειχνε να ψαλιδίζει λίγο και τη ΝΔ. Σε μια περίοδο που πιέζεται το κυβερνητικό κόμμα, αυτό δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Αν και ο μεγαλύτερος αντίπαλος της ΝΔ είναι ο κακός της εαυτός.

Όχι στην εξεταστική!

Δεν πρέπει να υπάρχουν αυταπάτες. Η ΝΔ δεν πρόκειται να συναινέσει να γίνει εξεταστική για τις υποκλοπές την οποία πρότεινε το ΠΑΣΟΚ και συνυπογράφουν και άλλα κόμματα. Η αντιπολίτευση επικαλέστηκε το δικαίωμα των μειοψηφιών για συγκρότηση εξεταστικής με 120 ψήφους.

Η ΝΔ όμως θα επικαλεστεί το άρθρο 144 του Κανονισμού της Βουλής, για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή την εθνική άμυνα, το οποίο απαιτεί απόλυτη πλειοψηφία – τουλάχιστον 151 ψήφους.

Είναι η τριπλά για να μην γίνει εξεταστική.

Κόλαση!

Κόλαση θα γίνει στη Βουλή. Το γνωρίζουν στην κυβέρνηση. Η εισήγηση για το 144 πέρασε για να μην μετατραπεί η βουλή «σε σκηνή παρέλασης θυμάτων των υποκλοπών όπως θα ήθελε το ΠΑΣΟΚ», δήλωσε χαρακτηριστικά κορυφαίος υπουργός με τον οποίο συνομίλησε η στήλη.

Άλλωστε -τόνισε- δεν θα προσθέσει και τίποτα μια εξεταστική ακόμη όσον αφορά στα πραγματικά γεγονότα αφού κανείς δεν γνωρίζει γιατί παρακολουθήθηκε. Το κλειδί το κρατάει ο Ντίλιαν, το αφεντικό της Intelllexa που δημιούργησε το predator και ήδη έριξε προειδοποιητικές βολές για το πως έπεσε ο Νίξον.

Θα μιλήσει όμως;